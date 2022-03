Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Se anota un gran hit la FGR en Chiapas, al frente de Alejandro Vila

Los trabajos de investigación que la policía federal ministerial ha llevado a cabo ha logrado asestar fuertes golpes a la delincuencia organizada en esta entidad, todo ello basado en la capacidad de su delegado Alejandro Vila Chávez que ha puesto todo su empeño y sobre todo capacidad que han sido bases sólidas para poder echar andar la praxis. Hace unos días los elementos de la policía federal ministerial se anotaron un nuevo diez, al lograr que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación de Chiapas, o vincularan a proceso contra dos personas por su probable responsabilidad en la utilización de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, para realizar vuelos clandestinos. Según se supo todo se derivó cuando los policías federales llevaron a cabo una orden de cateo al interior de las instalaciones del aeródromo, denominado “La Valentina”, que se ubica en la estación Cahuacan, en el municipio de Tapachula, donde los federales lograron asegurar dos aeronaves, -dijeron- una de ellas siniestrada; 12 bidones con capacidad de 50 litros de combustible que contenían hidrocarburo al 50 por ciento de su capacidad; además de unas correas y tickets de venta de una empresa de Culiacán, Sinaloa. Ante ese golpe que asestó la delegación de la fiscalía general de la república, inmediatamente solicitaron la audiencia ante el Juez de Control, este último calificó de legal la detención y retención de los detenidos, y dictó auto de vinculación a proceso por el hecho de utilizar, probablemente, instalaciones destinadas al tránsito aéreo para realizar vuelos clandestinos. Así mismo el Juez especializado, estableció como medida cautelar prisión preventiva justificada para los procesados, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. Cabe señalar que dicho mandato judicial se derivó de la carpeta de investigación que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), iniciaron ante la FGR, tras detener a Raúl “C” y Martín “G”, ambos pilotos, en el aeródromo mencionado, ya que la avioneta dañada no contaba con los permisos correspondientes. Con esas acciones la delegación de la Fiscalía General de la Republica en Chiapas cumple con su compromiso de actuar apegado a la ley y sobre todo reafirma su compromiso con la sociedad chiapaneca…sin comentarios

SI NOS CIERRAN LAS PUERTAS, LA ABRIREMOS A PATADAS: LLAVEN ABARCA…

Jorge Llaven Abarca, candidato a la diputación federal por el VI Distrito con la coalición “Juntos hacemos historia” integrado por Morena, PT y PVEM, en la brusquedad del voto popular que lo lleve a la cámara baja del congreso de la unión, señaló: “Seré un impulsor de los grandes temas del transporte y de todos los sectores sociales para fortalecerlos desde la Cámara de Diputados”. Al sostener una reunión con integrantes de la Federación de Cooperativas de Transportes de Chiapas (Fecotrach) en Tuxtla Gutiérrez, Llaven Abarca dijo que vamos a abrir a patadas las puertas que nos la cierren, porque no se vale que no se quiera dar a la cara ante la problemática existen en el transporte. En ese sentido Llaven Abarca fue claro al mencionar: “En los municipios que integran el VI Distrito me comprometo a trabajar de manera franca y sincera, a defender los temas más importantes en la Cámara de Diputados, a defender los sectores más afectados como el turismo, el transporte y el campo, tengan la confianza en su amigo Jorge Llaven Abarca, juntos vamos a consolidar la Cuarta Transformación de Chiapas y México”, al mismo tiempo subrayó que, no tenemos la menor duda que el sector transportista es un aliado de la Cuarta Transformación y este próximo domingo 6 de junio con su apoyo triunfará el proyecto de nación que es de todos.

puntualizó. Al final de esa reunión los integrantes de la Fecotrach manifestaron su apoyo y respaldo a Llaven Abarca para llevarlo al triunfo electoral este 6 de junio, al reconocer en él a un gran gestor al servicio de los chiapanecos, por lo que será un digno representante del pueblo en la Cámara de Diputados…sin comentarios

RUTILIO ESCANDON, RESPETUOSO DE LAS ELECCIONES, RECONOCE CHEQUE

Ezequiel Orduña Morga, candidato del partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Tapachula, en una entrevista vía celular espeto, ser Tapachulteco y de proceder de la zona alta de Tapachula, enorgullece a cualquiera y sobre todo da la oportunidad de conocer el oficio de los campesinos que desde las primeras horas del día se ponen a trabajar el campo, ya que con sus resultados la misma ciudad sale adelante. Agregó que continuando con su gira de campaña en busca del voto popular que lo lleve a ocupar la silla China de Tapachula, (como se le conoce a la alcaldía Huacalera), el abanderado del Partido Verde Ezequiel Orduña Morga, el famoso Cheque aseguro que, "voy a ser un gran impulsor de los temas que aquejan al transporte, y también me comprometo a buscar posibles alternativas de solución a sus problemáticas". Mira hermano Marco me emocionó al ver que la gente nos recibe con emotividad. Agregó, te comento, estuve en las colonias del norponiente de la ciudad y palmé el grave problema que existe en materia de servicios públicos, por lo que hice el compromiso de atender esas problemáticas de manera integral. adujo que en su caminar a escuchado a los tapachultecos, quienes coinciden en el abandono que existen en las colonias en materia de seguridad, alumbrado público, espacios públicos, entre otros rubros. Remarco que cuando estuvo en las colonias Gardenias, Paraíso, Rinconcito, Santa Cecilia, Los Ángeles, Infonavit Xochimilco, Las Américas y Nuevo Mundo, te digo que es muy necesario atender las necesidades de la población, mismos que han limitado el desarrollo de dichas zonas habitacionales, al mismo tiempo el famoso Cheque, nos comentó, he hecho compromisos con la gente y al llegar a la presidencia municipal gestionare ante diversas dependencias estatales y federales recursos para realizar mayores obras en las colonias de Tapachula y así mejorar la calidad de vida de las familias. Les he hablado claro, con la verdad, -indicó- «Yo lo que les ofrezco mi Marco, es mi capacidad administrativa, mi experiencia, vengo doblemente comprometido, para conducirme en un buen gobierno, de la mano de ustedes, vamos a trabajar para mejorar los servicios básicos en las diversas colonias y comunidades» Cheque Orduña, nos cuenta que ha sido bien recibido y con gran alegría por los habitantes de las diversas colonias, que ha visitado. Marco te digo que quienes me conocen y han trabajado con conmigo, saben que soy hombre de palabra y compromisos, por eso es que la gente confía en mi confían, confían en que las promesas de campaña serán una realidad, por lo que se han comprometido conmigo a votar por el proyecto que traigo, el próximo 6 de junio, me dice la gente, "vamos con cheque, porque es un Cheque que si vale, y vamos a ganar, así es que tenemos la plena confianza que vamos a salir adelante, sobre todo que el gobernador ha sido muy respetuoso, y creo hay piso parejo, nada a favor de nadie con el gobernador, lo cual es una garantía. acoto…