Se debe gobernar para todos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Hay de todo en nuestro querido México, políticos con poca y mucha visión, pero no se trata de insultar a nadie ni siquiera lo digo por ofender a alguien, pero, he tratado con muchos políticos que a varios les he detectado que tienen muy poca visión acerca de la política que ellos mismos practican, hay pueblos a lo largo y ancho de nuestro país que carecen de muchos servicios, transporte público, obras, deporte, salud, etcétera, incluso, hay habitantes que nacieron en ciertos pueblos y no saben absolutamente nada de la historia de su lugar de origen, ha habido actos importantes en todos los pueblos y municipios de nuestro México, ¿Por qué lo digo?, porque los hechos relevantes son los que le dan vida a los pueblos y ciudades, al no haber economía en un pueblo por falta de trabajo, los hechos anteriores sucedidos se pueden usar para vivir, convertir esos lugares para turistas, primero investigar que hechos acontecieron en el lugar e ir haciendo una trama de los hechos, posteriormente, sea o no pueblo mágico se puede invitar a los turistas nacionales e internacionales para que los visiten, solo les dan a conocer que en ese lugar X sucedieron algunos hechos en el año tal, incluso, muchos lugares debajo de la tierra aún se mantiene oro y plata que antes escondían las personas, lo importante es invitar a los turistas y vivir de ellos poniendo diversos negocios, y lo más importante, que los meseros y los dueños o encargados de los restaurantes, bares, o negocios de cualquier giro les informen a la gente que llega a turistear que conozcan con exactitud el lugar de los hechos, todos salen ganando, el transporte público turístico o normal, los negocios, crear una sinfónica en cada municipio y todos los días a las 6 de la tarde que se escuche la música y que incluso nuestros amados viejitos de la tercera edad salgan también para disfrutar de los bailes de su época, eso les trae recuerdos a ellos, bailar danzones, etcétera, que diariamente nuestro México se vuelva envuelto en una fiesta, que desde lo lejos se vea vida a los pueblos de nuestro querido México, no importa si es pueblo, municipio mediano o una ciudad, toda la gente necesita desestresarse, por las tardes pueden salir en familia unas dos horas y disfrutar de una rica nieve, un exquisito pay, un elote con mayonesa y sus aderezos que lleva, un rico tamal o un pan artesanal, lo importante es que las familias salgan juntos por las tardes, la gente local es un hecho que saldrían al ver movimiento en las calles, hacer de nuestro país completo una verdadera fiesta los 365 días del año, no se trata de tomar bebidas embriagantes y buscar pleitos porque si no eso ya no es una sana convivencia, las primeras autoridades de todos los municipios del país deben gobernar para todos y todas, no hay que gobernar solo para sus militantes, hay que beneficiar al pueblo entero, no a unos cuantos, la primera autoridad de cada municipio debe acudir de vez en cuando a convivir con la gente a los parques recreativos, a los campos deportivos y fomentar el deporte, incluso, sería fabuloso que la primera autoridad se aviente unas cascaritas con la gente, ¿Por qué no?, al gobernar para todos y todas es trabajar en equipo, es ayudar a los jóvenes a fomentar el deporte y que no caigan en los vicios, apoyarlos con uniformes, balones de futbol, bates y pelotas de béisbol, raquetas y diversos productos para fomentar ampliamente el deporte y mantener una juventud sana, gobernar para todos es acercarse a las mujeres jóvenes e invitarlas a practicar deporte, a que no caigan en estrés ni alcoholismo, a que sigan con sus estudios y concluyan, y que si algo necesitan que entonces entre el Ayuntamiento y los comerciantes y empresarios los van a ayudar, gobernar para todos es acercarse a las colonias populares para ver sus necesidades y conseguirles despensas a un precio bien súper bajo, hablar con las personas de las colonias populares los fines de semana, ser un político las 24 horas, acercarse al pueblo en general, ser generoso, ayudar a intermediar a los y las alumnas que se han quedado fuera de los lugares en las universidades para que todos tengan acceso a la educación, porque al no entrar se les trunca el derecho a seguir estudiando, y hasta la presente fecha se ha venido trabajando en las universidades con fichas y solo la cuarta parte de los alumnos entran a las universidades y eso, tienen que dar dinero a funcionarios de las universidades públicas de algunos Estados del país, incluso, habilitar a empleados que por lo regular no hacen casi nada y que intervengan ante los funcionarios de Salud para hacerles llegar medicamentos a quienes lo necesitan, gobernar para todos es ayudar también a las personas con cáncer no importando su edad, hay gente que pierde batallas contra sus enfermedades por no tener dinero, y, a las demás personas parece no importarles su situación de salud de los demás, gobernar para todos es habilitar a los empleados del DIF para que visiten a los niños y niñas menores y verifiquen que lleven una buena calidad de vida, hay mamitas y papás de la tercera edad y que no se valen por ellos mismos y se encuentran en total abandono, gracias a que hay hijos malos que abandonan a sus padres olvidándose que ellos son quienes les dieron la vida y que cuando estaban pequeños sus padres jamás los abandonaron, gobernar para todos es hacer un asilo para ancianos y supervisar casi diariamente el trato a los ancianos y ancianas y hablar con ellos directamente o que tengan visita de psicología para que los apoyen, en ocasiones, las personas adultas también necesitan de otra persona adulta con quien hablar, se ponen a hablar, a recordar, a llorar, es hermoso que florezca ese sentimiento, pero, tener un presidente municipal como el que acabo de describir no lo hay, no lo existe, es más fácil que yo me aviente de presidente municipal de algún municipio, o diputado federal o Senador para entonces ese poder transmitirlo a la sociedad, la gente actualmente no tiene dinero y entonces sería formidable gobernar para todos llevando a cabo campañas de productos de primera necesidad a precio bajo, que el SAT destine recursos de todo lo que les ha quitado a los contribuyentes y llevar a cabo jornadas de tianguis a precios bajos, bajar el kilo de la tortilla que es la que más se consume, bajar el costo de los huevos, la azúcar, el frijol,. Arroz y el aceite, muchas personas de la tercera edad sufren de anemia por no alimentarse ya que no tienen dinero para ello siquiera, señores presidentes municipales, hay que gobernar para todos, no para unos cuantos, los 3 órdenes de gobierno pueden hacer negocios y tratos con las lecherías y los productores de lácteos, con los que elaboran el chocolate y son marcas de consumo masivo, se pueden hacer tabletas y regalarlas a los niños y niñas de las colonias populares para que sus papás se las hagan en licuado, los lecheros han llegado a tirar su producto porque no tienen quien se las compre, sin embargo, los lecheros pueden dejar de vender su leche a los peces más grandes y ventajosos porque pagan una miseria por litro, mejor venderla al público en general para que los productores y el pueblo salgan en realidad beneficiados y no monopolizar los productos como lo han venido haciendo las marcas lecheras en el país, estamos en un país libre donde se pueden organizar los productores y crear sus empresas por ejemplo lecheras y darlos a un precio bajo, los diferentes gobernantes deben tener un acercamiento con los empresarios y productores y que todos salgan beneficiados, gobernar bien y para todos es lo mejor para la sociedad y los productores.