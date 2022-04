Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Se firma Acuerdo Nacional por la Democracia, entre la federación y Chiapas

• El gobernador Rutilio Escandón ratificó la voluntad de ser respetuoso y vigilante del proceso electoral

En una tarde histórica en Palacio Nacional en la capital del país, se firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia, entre el Gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y los mandatarios estatales del país, en este sentido, el presidente López Obrador sostuvo que este acuerdo por la democracia, tiene como esencia contribuir a que las próximas elecciones en las entidades federativas se lleven a cabo en libertad, con transparencia y sin condicionamientos, evitando que el presupuesto público o los programas sociales se utilicen para la compra de votos o conciencias.

Asimismo, López Obrador, reconoció la voluntad y el compromiso de los mandatarios de los estados del país, de sumarse a esta iniciativa que busca acabar con las malas prácticas del pasado y ser un parteaguas para el fortalecimiento de la vida democrática de México.

Durante esta firma en favor de la democracia el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, refrendó el compromiso de contribuir a un proceso electoral que garantice a la ciudadanía la libertad para elegir de forma legítima y transparente. Escandón Cadenas destacó la importancia de acudir a este llamado del presidente de la República, que tiene el objetivo de que las elecciones se realicen de forma libre, limpia y con respeto a la voluntad del pueblo de México.

“Soy un aliado de la democracia y de esta manera estamos ratificando nuestra voluntad de ser respetuosos y vigilantes del proceso electoral, de manera que desde los gobiernos estatales se busque blindarlas, para que la decisión de la gente sea libre”, apuntó.

Un gran paso de la cuarta trasformación para la credibilidad en la democracia en Chiapas principalmente para los partidos políticos que es por donde empieza la democracia, después ya el proceso electoral en su conjunto, para aplicar en su totalidad este ejercicio que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Caminemos en el ejercicio de la democracia en Chiapas, ya no más reelecciones de corruptos, amparados por una plataforma de un ejército de empleados municipales todavía pagados con dinero que es del pueblo. Democracia Si, simulación NO.

La Reelección Municipal en Chiapas: Simulación de democracia.

Solo los profanos y mentecatos podrían suponer que en Chiapas la figura de la reelección electoral en algunos Ayuntamientos municipales es la fórmula mágica que beneficiara a MORENA en el proceso electoral de 2021, que se lleva a cabo en Chiapas. Más allá de la tesis constitucional de “Sufragio efectivo, no reelección” del ilustre Francisco I. Madero, llamado “El apóstol de la democracia”, que tanto lo pavonea y admira en el legado histórico el Presidente López Obrador, hay una plataforma de politiquería no oficial, desordenada, equivoca, y hasta confusa desde ayer para que, en las cuatro principales ciudades de Chiapas, MORENA, imponga la “reelección de Alcaldes”, sobre todo cuando hay una campaña mediática de parte de los empleados municipales de cada gobierno municipal, para apoyar la reelección en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tapachula.

Si algo gira alrededor de “Las reelecciones municipales en Chiapas”, y en las ciudades mencionadas es que el común denominador señala que prevaleció una corrupción desmedida y exagerada, que tiene que ser enfrentada por el propio gobernante municipal, por eso desentona y contrasta que un alcalde como Carlos Morales Vázquez, acusado por

actos de corrupción, campañas anticipadas, y hasta de violencia de género, repita permitiéndole la simulación, y no la democracia que camina junto a la honestidad pública. Pero lo más grave, que no es militante de MORENA, sino del PES, quien por cierto también analiza en los próximos días para inscribirse si MORENA -no lo toma en cuenta por sus activos negativos-, en el propio PES, que es el que lo llevo a la silla coneja. Si esa es la democracia en Chiapas para MORENA, entonces todo lo que se dice en La mañanera también es contrastante.

Como ser el inquilino de un Palacio Municipal al que se le “enrejo” con ventanales metálicas, en la cuarta trasformación en la capital chiapaneca, para simular, solamente porque lo pide Placido Morales Vázquez y el ejecutor local Aquiles Espinoza, que resulto un bueno para la simulación y un malo para el transporte en Chiapas. Es de película que algunos integrantes de la función pública estatal que ni siquiera son de MORENA, se hayan adentrado tanto para opinar y aconsejar quien debe ser el candidato a alcalde de Tuxtla Gutiérrez, por determinado partido político. Si el Presidente López Obrador supiera que barbaridades y desatinos se han cometido en la intromisión de la simulada democracia en la entidad, los metería a la cárcel.

En San Cristóbal de las Casas, la misma chucha nada más que con diversos ingredientes que ofenden la dignidad de los Sancristobalense. Como es posible que un Ayuntamiento Municipal, no solamente busque la “reelección” la actual alcaldesa Jerónima Toledo “La Apache”, con un innumerable catálogo de denuncias graves de corrupción también que todavía ayer se publicó una parte en Comentario Zeta, y a la vez, según ellos en una jugada de primer nivel, se inscribe también el Síndico Municipal Miguel Ángel de los Santos, para buscar la Presidencia municipal; algo insólito y excepcional, como si fueran la octava maravilla ambos servidores públicos en el Ayuntamiento coleto. Esto muestra ya la descomposición de democracia que algunas mentes siguen pensando de que va a ser como antes. Simulación por partida doble. Que no se supone que ya cambio la política en México, pues. Que brutos.

CMIC estatal entregan donativo al DIF Chiapas.

Una vez más el DIF Chiapas recibió un donativo de fraternidad humana, ahora de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Chiapas, el cual será destinado a proyectos sociales que benefician a personas en situación de vulnerabilidad y emergencia en el estado. En este sentido, la directora del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, agradeció que más empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil se sumen al trabajo que promueve el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, para coadyuvar al bienestar de las familias chiapanecas que más lo necesitan. Así las cosas.

Congreso del Estado, reconoce a gran mujer de Chiapas. –

El Congreso del Estado de Chiapas, y esta es una excelente información, que se dio esta semana que transcurrió, le dará un valor agregado a una mujer chiapaneca que tiene un alto reconocimiento en la historia del feminismo en esta frontera sur del país. El nombre de Florinda Lazos León será develado en el muro de honor del Congreso del Estado de Chiapas. Activista, defensora de los derechos de las mujeres, obreras y campesinas chiapanecas. En 1926 se convirtió en la primera diputada chiapaneca y tercera en la República. Enfermera y correo del Ejército Libertador del Sur, fundadora de dos periódicos y de la primera Preparatoria en #Chiapa de Corzo Preparatoria Florinda Lazos León, Chiapa de Corzo. Una noticia que debe halagar a mujeres y hombres. En fin.