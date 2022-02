Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Segregación: En México más preocupación por covid en la frontera norte, que la frontera sur

*En México, sigue habiendo dos clases de mexicanos: Los del Norte y los del sur

Es tan abierto en México, la discriminación y el segregacionismo en los mexicanos donde lo que más se critica es lo que más hay con el clasismo, la simulación y la hipocresía, pues mientras en la frontera norte el gobierno federal y toda la estrategia nacional del sector salud se encuentra más preocupado por vacunar a todos los millones de mexicanos en su frontera norte, solamente por cumplirle a los Estados Unidos para que abra su frontera comercialmente con México, en la frontera sur, completamente abiertas las puertas para el ingreso ilegal de miles de migrantes provenientes de África, Asia, Centroamérica, Haití, Jamaica, Cuba y otros, sin el menor recato de responsabilidad pública para cuidar en su salud por el covid a los mexicanos de la frontera sur.

Desde hace meses Estados Unidos, cerró su larga frontera gringa, justamente ante el peligroso mundo del contagio del covid 19, exigiendo que la abriría cuando todos los mexicanos dela la frontera norte se vacunaran y no contagiaran los estadounidenses. O sea, con tercera o cuarta trasformación y si hubiera una quinta, trasformación nos siguen tratando a los chiapanecos como “hijos adoptivos” a casi ya 200 años de que decidimos ser orgullosamente mexicanos, pero el centralismo federal así sea con Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña o López Obrador, nos siguen viendo feo a los chiapanecos.

Tan palpable es la preocupación por vacunar a los mexicanos del norte del país, que el propio Presidente López Obrador, en los dos últimos meses ha frecuentado municipios de la frontera norte, hasta en tres ocasiones como ocurrió la última con Ciudad Juárez, Chihuahua, y el primer mensaje a la población es que se vacunen y toda el apoyo para que se le cumpla a los Estados Unidos y así se aperture la frontera norte, aunque este lunes el Presidente López Obrador se le observó preocupado porque ante la llegada de los funcionarios Estadunidenses a México, la tercera ola seguía haciendo estragos multiplicando gravemente la enfermedad del covid 19, lo que prende el foco rojo otra vez para el gobierno federal.

Hasta en vacunas que asegura tienen mayor efectividad como la Pfizer y la Moderna., se les ha otorgado para que se vacunen los mexicanos de la frontera norte, pero es el propio Presidente López Obrador quien encabeza la campaña de vacunación en el norte de México, que refleja de que se cumplirá el compromiso de vacunar a todos para que haya apertura de frontera norte, mientras en Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, es una irresponsabilidad delas autoridades mexicanas que siguen siendo omisas ante la desenfrenada migración que diariamente llega a México, vía Centroamérica y es en Tapachula, donde se está recibiendo a los extranjeros que lamentablemente no están cumpliendo con las medidas de prevención en materia de salud pública.

No solamente esta desquiciada la prevención ante los miles de extranjeros que caminan por las calles de Tapachula, que prácticamente se encuentra sitiada por el ejército de migrantes, que no cumplen con los elementos más mínimos de salud como el utilizar el cubrebocas, mucho menos utilizar el gel antibacterial o estarse lavando las manos constantemente. De qué sirve que la sociedad Tapachulteca se proteja y cumpla con los protocolos, si los miles de extranjeros que se han adueñado de la ciudad más importante de la frontera sur, no cumplan y se enfermen y se conviertan en entes de contagios peligrosos para la ciudadanía.

En la frontera norte, preocupación Presidencial por el covid, en la frontera sur al carajo con el covid y que los mexicanos del sur se lo coma la bruja. Si esto no es clarísimo, simulación o hipocresía, pues como se le puede llamar, por eso cuando la maldad humana aflora, a los políticos les va mal, porque no están dentro de su verdadera encomienda de atender a todos por parejo. Quiérase o no aceptar hay “segregacionismo mexicano” y lo mismo de todos los sexenios federales, de que hay dos clases de mexicanos: Los del norte y los del sur.

No contamos con un cerco de salud en la frontera sur, -ni uno solo- por el contrario, se aprecia de que el gobierno del Presidente López Obrador, quiere o buscar quedar bien para un premio o reconocimiento después de los países centroamericanos, que en Tapachula hay filas especiales, pero para que les busquen trabajo a los centroamericanos y algunos hasta para que se le vacunen con la malmirada “vacuna Cansino”. Aquí los ojos oficiales federales están más para darle importancia a los extranjeros que a los propios mexicanos de Tapachula. Desde hace meses en La mañanera se prometió “cordones de salud federal” y les vale un sorbete que cumplan.

Un clasismo de la cuarta trasformación nunca antes vista en la historia de México, porque ahora es la salud la que está de por medio, no es desarrollo nacional que siempre nos dejan al último, pero eso si somos los chiapanecos los más chingones mexicanos en democracia porque fuimos los que más votamos por nuestros diputados federales y resulta que también somos los únicos que estamos de color verde. Vaya manera de darnos atol con el dedo.

Tapachula es muro migratorio de Norteamérica.

La COPARMEX Costa de Chiapas, afirmó este martes que Tapachula es el muro migratorio de Norteamérica para frenar a los miles de indocumentados de al menos 90 países que entran todos los días por la frontera sur.

En conferencia de prensa, el presidente de ese organismo empresarial, José Pascual Necochea Valdez, remarcó que, desde el inicio de las caravanas en el 2018, hasta la fecha, el municipio se ha convertido en el punto de concentración de la población migrante de diferentes nacionalidades como África, Asia, el Caribe y Centroamérica.

Indicó que la región del Soconusco y principalmente Tapachula, se ha desbordado una exorbitante cantidad de migrantes, siendo una población que deambula por las calles sin respeto a las leyes, ni acatar las medidas sanitarias que deberían ser obligatorias y que abarrotan diferentes espacios públicos en toda la ciudad; se aglomeran en grandes grupos y han incrementado el ambulantaje, e inclusive ingieren bebidas alcohólicas en plena vía pública.

“Todo lo anterior lo realizan sin cumplir las disposiciones de cuidados sanitarios, sin el más mínimo grado de higiene y limpieza; violentando las leyes de nuestro país y sobre todo recibiendo la protección de Derechos Humanos”, afirmó.

Manifestó que es lamentable que nuestras autoridades migratorias y de salud no cumplan con su labor de hacer respetar las leyes y reglamentos migratorios y de Salud; “y por eso es imprescindible que se haga cumplir con las disposiciones sanitarias y evitar aglomeraciones”.

En representación del sector empresarial adherido a la Coparmex, exigió a las autoridades que pongan especial atención en el tema para generar orden y la aplicación obligatoria de las medidas sanitarias para toda la población y en especial a los migrantes, que respeten a las leyes y acato de las disposiciones que se señalen.

Asimismo, que la Coparmex lleva meses buscando la comunicación con el delegado del INM en Chiapas, Aristeo Taboada y que ha sido imposible tener una reunión con ese funcionario.