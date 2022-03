Letras Desnudas

Mario Caballero

Señales de certidumbre

En las actuales circunstancias, las inversiones del sector privado que se han realizado durante los meses recientes mandan claras señales de certidumbre, o mejor dicho, que las acciones del gobierno de Rutilio Escandón están generando un clima de certidumbre para que los empresarios tengan confianza de invertir en Chiapas. Bajo cualquier punto de vista, este logro tiene mucho mérito.

Uno de los desafíos más importantes de toda autoridad es generar confianza a manera de promover la participación social y en el ámbito de la economía propiciar la creación de negocios y la inversión privada. Creo que nadie puede dudar de que un gobierno que asume una actitud optimista tiene mayores posibilidades de alcanzar las metas que uno que se muestre indiferente sobre el presente y el futuro.

Sin embargo, la confianza es muy difícil de construir y hay que salvar no pocos obstáculos para ganarla, pero es muy fácil de perder.

La pandemia puso a prueba a todas las autoridades del mundo. Bien por aquellas que hasta el momento han salido aprobadas. Supieron anteponer el bien común a cualquier otra cosa que no fuera lograr el menor número de muertes por coronavirus. Hicieron a un lado la demagogia, la charlatanería y fijaron la mirada en el conocimiento técnico y prestaron toda su atención al consejo de los expertos, ya fueran médicos, científicos, académicos o economistas. Enfrentar metódicamente los efectos de la emergencia sanitaria era esencial para ganar confianza.

¿Pero qué pasa con aquellas que perdieron el control y hoy encabezan la lista de los gobiernos con el mayor número de fallecimientos y contagios por Covid-19?

Es penoso decirlo, pero eso que podemos considerar como una catástrofe se trata de ingobernabilidad a secas. Y las consecuencias de ésta son, como bien sabemos, desempleo, violencia, inseguridad, fuga de inversiones, crisis política, enconos sociales y mala administración de los recursos públicos.

Nada de esto hemos vivido en Chiapas. La situación se ha manejado de manera ideal. Aunque es cierto que durante el tiempo que llevamos de pandemia se han perdido vidas valiosas, entre ellos del personal de salud, y que ha habido cierres de negocios y la natural rescisión de empleos, no hemos llegado al nivel de crisis que han vivido estados como Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Querétaro, que son en donde más plazas laborales se perdieron en el último año.

El caso de Querétaro es muy especial, pues pasó de ser la entidad que más fuentes de empleo creaba a principios de 2020 a una de las que menos genera en estos momentos.

¿QUÉ SE HIZO BIEN?

Si partimos por aceptar que para la recuperación económica y social del estado es fundamental la confianza, nadie mejor para aportar a este propósito que el gobernador de Chiapas.

El gobernador tiene el mandato y la autoridad, esa circunstancia le permite decidir y definir. El Dr. Escandón Cadenas lo ha hecho escuchando y no sólo al colaborador cercano, sino también al independiente, al crítico y ha habido veces que hasta al que se le opone.

Desde el inicio de la contingencia sanitaria no ha hecho si no rodearse de personas capaces y hábiles en materias específicas. No puso a un político donde va un doctor, ni a doctor donde se requiere de alguien que sepa de finanzas públicas. Y se deshizo de los elementos que no contribuían al objetivo de proteger la vida y el patrimonio de los chiapanecos. Éstos ahora están fuera del gobierno. Esta decisión demuestra fuerza de carácter e inteligencia.

Una situación tan crítica como la actual requería del liderazgo del gobernador como principio de orden institucional. Ese liderazgo apareció asumiendo el compromiso de reforzar las acciones en el sector salud, la seguridad y la transparencia. Tres ejes vectores por los cuales Chiapas es de los estados que mejor ha logrado enfrentar la crisis de salud y económica de la pandemia.

La estrategia de combate a la corrupción, así como el transparente ejercicio de los recursos de los chiapanecos le ha permitido al Gobierno de Chiapas la generación de ahorros, que fueron invertidos en el sector salud. Muestra de ello es que en 2020 se realizaron diversas obras de mejoramiento, remodelación, ampliación y construcción de 90 clínicas y hospitales, además de compra de equipo médico, medicamentos, insumos y contratación de personal.

Aparte de la inversión en la dignificación de la infraestructura médica del estado, el mensaje que durante todo este tiempo se ha enviado a la sociedad desde el gobierno ha sido importantísimo. Nadie, menos aún el mandatario estatal, negó las consecuencias de la enfermedad. Todo lo contrario, inspiró una intensa campaña de información para dar a conocer los riesgos a los que estábamos expuestos y las medidas que todos debíamos tomar para mantenernos libres del contagio.

Incluso, aun cuando Chiapas es el segundo estado del país con el menor número de contagios acumulados, no ha habido ningún mensaje triunfalista de parte de las autoridades chiapanecas. No hay un “superamos la pandemia” o “tenemos todo bajo control”. Si no el mensaje diario del gobernador es “no relajemos las medidas”, “sigamos cuidándonos”, “quédense en casa”.

Lo opuesto hubiera provocado el efecto contrario a la confianza y desanimado la participación social, y no estaríamos en la buena situación de ahora.

Ahora bien, la coordinación y la participación activa de las autoridades de justicia y de seguridad pública de los tres niveles de gobierno han logrado que Chiapas ocupe el segundo lugar nacional con menor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes.

Durante 2020 se construyeron 33 Centros de Monitoreo y Videovigilancia en 33 municipios, con una inversión de 44 millones 231 mil pesos. Además, entre 2019 y 2020, mediante el programa Fortaseg, 11 municipios fueron beneficiados con profesionalización, certificación, equipamiento y patrullas, cuya inversión fue de 462 millones de pesos.

La seguridad, como bien lo ha venido señalando el gobernador Escandón Cadenas desde el inicio de su administración, es el primer paso hacia el progreso.

En cuanto al tema de transparencia, creo que el mejor ejemplo es la implementación de diversas herramientas tecnológicas y legales de las que el Estado ha venido echando mano en el combate a la corrupción y la impunidad, como el nuevo Sistema de Registro de Contratistas y de Supervisores Externos con el que se pretende dar certeza a la relación entre las instituciones y las empresas participantes en la obra pública.

“Deseamos una relación que nos permita ir juntos a sacar adelante las propuestas más sensibles de la población. Es injusto no aprovechar con eficacia, eficiencia y respeto los recursos de la gente. Es importante que pongamos cimientos firmes, no sólo en esta administración sino para establecer una nueva cultura entre pueblo y gobierno, organizaciones, colegios y todo el ramo de la construcción”, expresó el mandatario.

Esta plataforma abona a establecer un ambiente de legalidad. Sobre todo, recordando la monstruosa corrupción que hubo en los pasados gobiernos en los que pobres políticos terminaron millonarios y la obra pública fue repartida entre unos cuantos empresarios ligados al poder.

El establecimiento de este tipo de estrategias es poner las reglas claras en el juego, en el que se manda el mensaje de que nadie estará por encima ni fuera de la ley.

CERTIDUMBRE

Sin duda, estas acciones han generado confianza en el gobierno de Rutilio Escandón, que se traduce en la participación de los ciudadanos, de los tres niveles y órdenes de gobierno y de los diferentes sectores de la sociedad.

Pero lo más importante es que mantener a Chiapas como un estado seguro, con una correcta administración de la emergencia sanitaria y con estrictos mecanismos de transparencia y combate a la corrupción, han creado las condiciones legales y sociales propicias para la inversión: las empresas arriesgando capital y generando los empleos que tanto se necesitan.

El motor de la economía es la inversión, pública y privada. La que se ha venido dando en los últimos meses en Chiapas vendrá a revitalizar la nuestra después de tantos meses aciagos, y con ello también mejorará el bienestar para las personas y las familias. Señales de certidumbre.

