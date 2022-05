Poder y Dinero

Servidumbre de legisladores de Morena

· Nunca atreverse a cuestionar al politburó

· Órdenes no se reflexionan; ¡se cumplen!

· Un Ejecutivo, centralizador y controlador

· Ampliación de mandato de la Corte, señuelo

Cualquier cosa a la que temas no tiene poder. Es tu miedo el que tiene el poder.

Oprah Winfrey, conductora de TV estadounidense.

Por Víctor Sánchez Baños

A través de la historia, pocos presidentes en el país, han logrado la obediencia ciega de sus compañeros de partido, como Andrés Manuel López Obrador, ha logrado de sus correligionarios de Morena.

Ni Benito Juárez, ni Porfirio Díaz, ni Lázaro Cárdenas, ni Plutarco Elías Calles, ni Luis Echeverría, ni Carlos Salinas, un mucho menos todos los demás. Sólo AMLO ha logrado imponer un clima de terror entre sus cercanos colaboradores y, en especial, en los legisladores.

No se dio cuenta al principio de sexenio. Fue hasta este año. No había medido su influencia, hasta que apreció la disciplina de los socialistas al politburó. Si se portan bien, tienen beneficios superiores al resto de la población.

En la Cámara de Diputados llegó Ignacio Mier, al liderazgo de la Jucopo. El poblano mediante dos instrumentos controla a sus subalternos (en teoría deberían ser pares): los “extras” a las dietas que llegan a sumar hasta el triple o más de su salario y, en especial, “la orden viene de arriba”.

Todo ello, nos lleva a ver un Poder Legislativo sumiso al Ejecutivo Federal. Por ello, no se atreven a mover una “coma” a los proyectos que les envían desde Palacio Nacional.

Obviamente, la sumisión de poderes provoca un desequilibrio, donde la democracia muere.

El absolutismo se daba en la concentración de todo el poder en el rey, sin control o sometimiento de nadie. En los tiempos modernos es un régimen totalitario, que se implantó en países como la antigua Unión Soviética, o en la China maoísta. El control lo impone un partido político que impone a la sociedad una ideología que incursiona en todo. Incluso en las alcobas.

Nadie debe tener el poder absoluto, ni total. Por el bien del país entero.

PODEROSOS CABALLEROS

LA CORTE, ZALDÍVAR Y TOTALITARISMO

Muchos están enfrascados en que aumentará 2 años el mandato del presidente de la Corte, Aturo Zaldívar. Sin embargo, lo que hay de fondo es mucho más. Lean el artículo 115, en donde el Consejo de la Judicatura debido tendrá facultades por encima de la Suprema Corte con acuerdos irrevocables, podrá crear tribunales especiales en materia de violaciones a Derechos Humanos y podrá redefinir la circunscripción de jueces y magistrados. El ministro Zaldívar, quien es un abogado decente y disciplinado a la Ley, no tendría obstáculo para ser presidente de la Judicatura, independientemente de la Corte. También, la SCJN tendría un poder absoluto no sólo con los jueces sino en todos los aspectos de la vida de la nación. Ese artículo prevé sanciones por faltas administrativas contempladas en esa Ley Orgánica, así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Contempla, además, sanciones económicas; inhabilitación para participar temporalmente en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; suspensión de actividades; disolución e indemnización. Todo por la vía rápida. Arriesgado. Ah, y sobre el tema de ampliar el plazo como Presidente de la Corte, aunque lo apruebe la Cámara de Diputados, habrá un juicio de inconstitucionalidad y la misma SCJN dirá que esa medida de nuestros diputados ignorantes, no opera, ni con una interpretación a la ley, ya que el artículo 97 Constitucional, lo prohíbe. Ningún artículo transitorio puede estar por arriba de la Constitución. Pero el distractor está en la mesa.

PEMEX

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

VINCI

El Grupo ACS, liderado por Florentino Pérez, vendió a la francesa VINCI que dirige Xavier Huillard, su parte industrial (encabezada por Grupo Cobra) por 4,930 millones de euros. En México todos los negocios de ACS, bajo el control de AVANZIA, como energía, construcción, mantenimiento de infraestructura y plataformas marinas pasarán a VINCI. De esa forma continuarán los servicios de energía con Pemex, las DUBAS y la construcción de las plataformas marinas. Por cierto, esta misma semana el presidente López Obrador, Octavio Romero y Rocío Nahle estarán en Tula para dar el banderazo de la reactivación de los trabajos en la refinería. AVANZIA, trabaja en la semaforización inteligente de Guadalajara, en la conservación de la carretera Saltillo – Matehuala junto con Prodemex, y construyó y opera el recién inaugurado parque eólico Progreso de Yucatán que tuvo una inversión de 150 millones de dólares.

COTEMAR

Cotemar concluyó el programa de rehabilitación de la plataforma Akal C-6 en la sonda de Campeche, el cual comprendió trabajos de mantenimiento, corrección de daños, hallazgos de integridad mecánica, anomalías y requerimientos operativos. Debido al excelente desempeño, así como al cumplimiento del programa en el tiempo comprometido, con estricto apego a la normatividad y libre de accidentes, Pemex Exploración y Producción entregó un Reconocimiento de Desempeño a Cotemar, así como al equipo de la Plataforma Semi Sumergible Atlantis que participaron en las actividades llevadas a cabo, las cuales comprendieron un alto grado de complejidad e incluyeron procesos en tierra y costa afuera. Esto dio como resultado, también, el reconocimiento para la empresa como un Excelente Lugar para Trabajar por GPTW.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

@vsanchezbanos