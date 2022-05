Poder Y Dinero

Si al fiel verdugo lo descabezan…

• Castigo a Nieto, temor al alto mando * No hubo delito; fue error grave * Boda fifi, ni la vieron los chairos * Magnates que manda en la 4T * ¿Cuándo Bartlett, Arganis, Cordero y muchos más?

Los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia.

Marcelino Camacho (1918-2010) Sindicalista y político español.

Víctor Sánchez Baños

Realmente, el castigo para Paola Díaz y a Santiago Nieto, realmente son exagerados, pero tienen una razón de ser.

El temido verdugo Santiago Nieto, ahora exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, era el instrumento político y judicial contra algunos enemigos del sistema. No se tocaron a los acaudalados políticos de la presente administración.

No se investigó a Manuel Bartlett, director de la CFE, quien es un casateniente que insulta a los más pobres del país y negocios multimillonarios que se esconden en paraísos fiscales, como quedó demostrado en los Panamá Papers.

Y, puedo mencionar a muchos, como Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, quien hizo fortuna en las estructuras académicas de la UNAM; Alejandro Gertz, fiscal General de la República, quien en su vida como abogado ganó muchos millones de pesos; Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, tiene propiedades que hacen palidecer a millonarios del planeta; Adán López, de Gobernación, que al igual que Sánchez Cordero, lograron éxito económico en los negocios notariales. A ello aumentamos a Rocío Nahle, Yeidckol Polevnsky, Tatiana Clouthier, Alfonso Romo, entre muchos más.

No acuso que se trata de fortunas mal habidas, sino que son inmensamente ricos y que no viven en la medianía republicana. Esto no es un pecado, ni un delito. Simplemente, no está de acuerdo a la filosofía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y, reitero: no es delito, ni falta administrativa. Es simplemente una incongruencia, aunque el presidente considere que son los más eficaces en su administración.

Pero hay otros funcionarios que tienen propiedades fastuosas y dinero oculto. Políticos de toda la vida, que han amasado esas fortunas al amparo del poder político, que les da acceso al dinero del pueblo y usarlo para su beneficio. Siempre han sido políticos y viven en la opulencia con salarios” de medianía republicana”. A esos hay que perseguir y no darles acceso del presupuesto.

Como es sabido, esos funcionarios públicos, para evitar repercusiones, compran seguridad.

La Cuarta Transformación que es la insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, habla de la “medianía republicana”, el no ser ostentosos y vivir con poco dinero.

Sin embargo, no es el común denominador de la nueva camada de políticos cobijados por la izquierda mexicana. Hay más magnates, ricos, pero sumamente ricos, que en las filas del “neoliberalismo” salinista.

Los ejemplos de despilfarros los dan desde el primer círculo del liderazgo presidencial.

Pero, volvamos al tema: las repercusiones de la caída de Santiago Nieto.

1.- Era un funcionario de excelencia a los intereses de AMLO, que se casó con una consejera del INE, Carla Humphrey, de orígenes panistas y ex esposa de Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Felipe Calderón. No son funcionarios pobres.

2.- Sirvió a las políticas del gobierno federal y se convirtió en el funcionario más temido, que todo mundo, en especial los que tienen fortunas de orígenes sospechosos. Todo mundo quería tenerlo como amigo.

3.- En las últimas semanas, hizo algunas correcciones a algunas noticias que daba el fiscal General de la República, Alejandro Gertz. Esto, obviamente no le gustó y las fricciones entre ambas dependencias incrementaron de calor.

4.- La boda entre Santiago y Carla, realmente no fue de la suntuosidad que se manejó en algunos medios. La habitación en el hotel donde se llevó a cabo cuesta un promedio de 3 mil pesos, pero no iría a cargo de la pareja contrayente, sino de los invitados.

5.- La secretaria de Turismo del gobierno de la CDMX, Paola Félix, renunció por el delito de viajar en un vuelo privado.

6.- Alejandro Gou Boy, recibió de Paola, un contrato por 15 millones de pesos para hacer un video de las fiestas de Muertos en la Ciudad de México. Su hermano Enrique, quien era director de derechos culturales, en la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por la priista Sandra Cuevas. Paola, así como los hermanos Gou Boy, tienen fuertes lazos con el PVEM.

7.- En síntesis, López Obrador corta la cabeza al principal verdugo de la 4T. Este, se convierte en un castigo ejemplar para que el resto de los funcionarios de su gobierno, aunque se pudran en dinero, deberán tener una actividad totalmente austera. No importa los pecados que cometan, sólo no deben demostrar abundancia.

Este debe ser el ejemplo para los funcionarios públicos que irían más allá de Morena, sino a otros partidos. Esa es la línea.

PODEROSOS CABALLEROS

COP26

México fue nombrado este lunes como el «Fósil del Día» en la COP26 por un grupo de más de mil 500 organizaciones de la sociedad civil debido a su falta de acciones para combatir el calentamiento global en la cumbre climática. Es una vergüenza. Increíble que el gobierno mexicano, presente propuestas que no son viables e, incluso, van contra los valores morales de la humanidad. ¡Qué pena!

BROSE

La semana pasada se realizó el TechWeek 2021, evento impulsado por la empresa alemana Brose Querétaro, en distintas universidades de esa entidad. El evento tiene como objetivo acercarse a los principales grupos de interés para fomentar la innovación y desarrollo, incluyendo a toda su cadena de valor. Las universidades queretanas que participaron en el TechWeek son: Universidad Politécnica de Querétaro, Universidad Anáhuac Querétaro, Tecnológico de Monterrey y Universidad Tecnológica de Querétaro.

MAS TRAILERS EN ACCIDENTES

En Chalco, en Estado de México, un tráiler se quedó sin frenos y arrasó más de 10 vehículos en una caseta de cobro de CAPUFE. Murieron 19 personas. Otro accidente de este nivel se suma a cientos ocurridos en el país. ¿Saben porque Estados Unidos prohíbe el paso a trailers mexicanos? Porque no tienen las mínimas condiciones de seguridad. Miles de personas han muertos por la voracidad de empresarios que por ahorrar unos cuantos pesos en otro tractocamión o en mantenimiento, dejan circular vehículos que, al final, son actores de tragedias. Esto es inadmisible. Ya hemos sabido de decenas de casos y continúan. En México, son tan creativos que, con desperdicios de camiones de carga, hace otros vehículos que no reúne ni las más elementales medidas de seguridad para los tripulantes y las personas que se atraviesan en su paso. No hay una autoridad que puede ejercer un freno. Es un caos mortal. La SCT, de Jorge Arganis, es un florero y los camioneros hacen lo que les da la gana. Otros viles empresarios que, por unos pesos, dejan morir a miles de personas. Nuestros diputados no hacen nada. Deberían imponer sanciones a los dueños que los obligue a cambiar vehículos por otros nuevos.