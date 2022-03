Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Siempre vivirás entre nosotros madre querida (DEP)

• Dedico esta columna a mi madre que hoy estuviera cumpliendo 79 años de edad, pero, el Señor la llamo a cuentas antes…

• Expreso a mi madre que, “siempre vivirás en mi corazón, te extrañaré toda mi vida” …

• Feliz cumpleaños, querida, adorada madre linda, que Dios te tenga en su santa gloria…

Con la venia de los directivos de este matutino escribo esta columna dedicada a mi señora madre que hoy 24 de noviembre estuviera cumpliendo 79 años de edad, pero el destino quiso que el señor todo poderoso se la llevara antes. Madre mía que ya no estás con nosotros, te fuiste, y donde quiera que te encuentres, te digo que espiritualmente siempre estarás con nosotros, en la mente de tu familia, mi familia… aprovecho este espacio para manifestar mi gratitud nuevamente a todos y cada uno de los que estuvieron con nosotros en los momentos críticos y difíciles antes de la partida de mi señora madre adorada, dar nombres me llevaría mucho espacio pero, esos amigos, compadres y familiares les brindo mis más sinceros agradecimientos. Gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes… Amén. Hoy que te has ido y nos has dejado Madre adorada, querida y amada, te escribo estas líneas, como si no te hubieras ido nunca, porque quiero que sepas que a donde quiera que estés, siento tu voz pronunciando mi nombre, y eso me da paz y tranquilidad porque sé muy bien que te fuiste de la mano de Dios. Nos haces mucha falta madrecita, pero, sin lugar a dudas Madre linda, aún después de tu partida, sigues estando presente en cada uno de los corazones y pensamientos de tus hijos, nietos y hermanas. Quiero que sepas que siempre serás mi madre, mi amiga, mi confidente, la que velaba mis sueños, cuando era un niño y un adolescente, cuando yo enfermaba, siempre estabas a mi lado, te recuerdo sentadita al filo de mi cama, en la mecedora. Sabes muy bien madre que siempre también recordare tu hermosa carita, te me asemejabas a una virgen tan guapa, cuánto callaba tu corazón y cuánto sufrió, pero siempre tenías una sonrisa en tus labios para cada uno de tus hijos. A todos les dabas la importancia, que había que darles, ni ponías, ni quitabas, para mí siempre serás la mejor madre del mundo, sin desmerecer a nadie. Quiero que sepas mi linda madrecita que en donde quiera que estés, sé que estas muy bien pero, nos haces mucha falta, me haces mucha falta, pero, si Dios te llamó a su lado, es porque a él, le hacías más falta, quizás más que a nosotros, más que a mí, eso no lo sabré nunca, lo que si me queda muy claro mamita linda, es que al lado de Dios estas muy bien protegida, sin sufrimiento, en santa paz y con tranquilidad, y sé que, desde donde quiera que te encuentras madrecita linda sigues velando por todos nosotros, sé que velas mis sueños todas las noches, porque te siento, tanto te quiero y te extraño madre querida. Hoy estuvieras cumpliendo 79 años, pero donde quieras que estés, te mando mis felicitaciones cargadas de amor, ya no escuchare más esa canción muy tuya “hace un año”. Dejaré pasar el tiempo y estoy seguro madre adorada que, algún día nos abrazaremos, y que te digo madrecita que siempre al caminar miro hacia al cielo con la esperanza de que, si Dios me lo permitiera, ver tu linda carita algún día. Querida mamita: Ya no estás a mi lado, daría todo por poder leerte esta carta que hoy te dedico en honor a tu cumpleaños, pero ya no estás aquí, te has ido a donde no hay regreso, donde no te puedo buscar. Quiero que sepas madre hermosa que mi corazón, aún llora tu partida, vives plenamente encendida como una llama, porque no habrá más amor del que tú nos guardas y yo te guardo aquí en este mundo terrenal. Lamento mucho tu partida, lamento mucho que ya no estés conmigo, pero, quiero que sepas, que a donde quieras que estés, seguro estoy, al lado del señor todo poderoso siempre velaras por todos los tuyos, por mi madrecita linda. Decirte madre que siento mucha soledad, mucha tristeza y todo lo que me rodea me recuerda a ti, te veo en mis ratos pasivos, en todo momento y en todos los días de mi vida cotidiana, porque siempre cuando estabas aquí entre nosotros, mirabas y reías de mis locas aventuras que te conté alguna vez. Quiero que sepas Madre que también te siento aquí donde los mortales tenemos que seguir caminando hasta que Dios nos llame a rendir cuentas, de igual forma te recuerdo madre querida en cuanto veo tus fotos, y este dolor de una realidad de tú ausencia, mamita, es tan grande que hay momentos que ni respirar puedo, pero pienso Mamá linda, que soy un egoísta, pues tengo muchos sentimientos encontrados, ¿por qué tuviste que irte?, no estaba preparado mamita, no lo estaba. La única distancia que me separaba de ti, era una llamada telefónica y ahora no hay nada, sólo silencio, ese mudo silencio que agiganta más mi dolor. No sé cuánto durará este profundo dolor, quizás nunca se vaya, o puede que sea la forma que tengo de retenerte a mi lado. Pero debo decirte mi madre querida que me resigno porque sé que he sido un buen hijo, y no me queda de otra que obedecer y aceptar lo inevitable, porque sólo Dios sabe el porqué de las cosas. Mamita, yo siempre te guardaré aquí, junto a mi corazón, me haces mucha falta, pero sé que hoy que es tu cumpleaños, allá al lado del señor estarás festejando con alegría como siempre lo hiciste aquí al lado de nosotros. Hay ocasiones que pienso y quisiera que así fuera, que todo ha sido un mal sueño, que despertare y te llamare por teléfono respondiéndote tú con tu sonrisa alegre felicitándote por tu cumpleaños, pero sé que todo es una realidad, y eso me entristece. Te extraño tanto mamita, no sé cómo sigo adelante, más debo sacar fuerzas. Siempre me decías que debía hacerme a la idea de que algún día ya no estarías con nosotros, pero nadie está preparado para afrontar la muerte y mucho menos la de una madre. Pero sé que, la muerte es implacable y se lleva lo que más amamos, sólo nos queda el consuelo que un día nos volveremos a ver y nos fundiremos en un abrazo profundo y eterno. Mamita linda, quiero que sepas que siempre hablaré de ti, de lo maravillosa que eras, de tus días buenos y malos momentos, pues tu vida me ha servido a mí para ser mejor en todo pero, sobre todo, solo me resta decirte madrecita querida que me perdones por los ratos malos que te hice pasar, por mi rebeldía, por mí mala conducta que algún día presente, madre muchas felicidades hoy en tu día, muchas felicidades hoy que estuvieras cumpliendo 79 años …Te amo mamá, te siento en mi corazón, pero siempre te extrañaré… “Hace un año que yo tuve una ilusión, hace un año que se cumple en este día” … DEP madre linda…sin comentarios

Anuncian que no se descarta la 4ª. Oleada de la pandemia COVID en México… López-Gatell dijo en días recientes que las olas de contagios no están descartadas, ya que la pandemia de COVID sigue activa en el mundo. Por su parte Jorge Alcocer, funcionario al frente de la Secretaría de Salud, manifestó que ya se presentan pequeños indicios de una cuarta ola de contagios en México. Agrego, Aunque en la mayor parte de nuestro país ya hay semáforo epidemiológico verde, lo que implica bajo riesgo, la cuarta ola de contagios COVID no está descartada para las autoridades de salud…ver para comentar

Si la justicia no es pareja, entonces no es justicia… La Estafa Maestra, que surge de los indicios aportados por la Auditoría Superior de la Federación, se expone un esquema de desvíos y desfalcos multimillonarios en el que participó al menos una docena de dependencias en aquellos primeros años del gobierno de Peña Nieto y la instancia en la que más desvíos se reportaron fue Petróleos Mexicanos dirigido por Emilio Lozoya Austin. Sin embargo, de todos los que metieron mano. Según se dice, sin conceder, pocos son los que han sido enjuiciados y mientras otros se encuentran impunemente libres, carajos entonces donde queda la justicia… donde esta Chokomilito Zebadua. Los ex rectores de universidades, entre otros personajes mas, pero bueno cada quien con su cada cual… sin comentarios… Punto final …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS