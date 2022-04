Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Sin que el estado intervenga

No hay manera de devolverle al Presidente la calma, no sé si alguna vez en verdad la ha tenido, sin embargo, acostumbrado a caminar sobre vidrio y fuego con el rostro de soy inocente, cada día le cuesta más trabajo simular que aquí no pasa nada. La mañanera perdió audiencia desde el año dos, pero para recuperarla o para mantenerla vigente, López Obrador es especialista en explotar bombas en todos los niveles, contraponer a unos contra otros, sembrar incertidumbre señalando o decidiendo. El Presidente señala sin pruebas o niega la realidad con discursos sistemáticos y estereotipados que lo vuelve un experto en distraer a la opinión pública de los temas importantes, de los que le duelen a México y de los que lo llevan a un rincón de donde, de seguir así, difícilmente podrá salir. Para donde volteemos el conflicto existe, hacia donde queramos ver encontraremos una maraña de situaciones llenas de mentiras, violencia, ineficiencia e ineptitud, pero también de falta de recursos, personal, planeación, objetivos, cumplimiento, que mantienen en un caos todos los servicios públicos del Estado. En seguridad las mismas órdenes para las FA y GN y a pesar de la falta de resultados la misma titular de la SSPC, comunidades en Chiapas matándose entre ellos por poder, secuestrando y golpeando a turistas nacionales y extranjeros para pedir cuotas de libre tránsito o para atraer y negociar propósitos políticos sin que el estado intervenga. Michoacán bombardeado con drones de explosivos que someten a pobladores cuando ven sus techos atravesar sin que el Estado Intervenga. El gobernador de Puebla reprochando a sus empresarios que si quieren seguridad le compren ametralladoras eludiendo su responsabilidad sin que el Estado intervenga. Cientos de soldados llegan a las zonas de conflicto sin contar en todos los lugares con instalaciones para dormir, comer o asearse. En salud tampoco cambia nada, por el contrario, la centralización de la vacuna y el valor político que se le ha dado, ha generado que la 4ª ola de coronavirus con la variante Ómicron colapse de nuevo al sector salud. A pesar de aquel abrupto regaño al Secretario Alcocer el desabasto de medicamentos aún existe y los niños con cáncer siguen muriendo sin que el Estado Intervenga. En economía iniciamos enero con una inflación de más del 7%, con el incremento en el impuesto de las gasolinas que la hacen más cara y con el recuento de un nuevo record de fuga de capitales extranjeros que suman más de 12 mil MDD. El derroche de dinero en programas sociales con fines electorales, sin transparencia y sin control de las instancias que manejan dinero recrudece la corrupción sin que el Estado intervenga. Los proyectos iconos de esta administración son embate al medio ambiente, al turismo y a las energías limpias, Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya desafían en su construcción, su operación y administración las leyes que protegen el Derecho Humano de contar con un medio ambiente sano, entorpecen las operaciones turísticas que tantas divisas generan a nuestro país. Lo cierto es que instituciones como las Fuerzas Armadas mantienen su disciplinada estructura logrando el cumplimiento a tareas asignadas. Los resultados demuestran que pese a todo están logrando concluir satisfactoriamente el primer proyecto asignado. Además de la coordinación con la GN para lograr operaciones como la del pasado 7 de enero, que, gracias a los trabajos coordinados de inteligencia, se pudieron incautar 87 kilos de metanfetaminas almacenadas en una casa de seguridad en Parral Chihuahua.

DE IMAGINARIA

La triste escena de la joven Ana Paula Cuevas hincada frente al Ministros Saldívar suplicándole justicia para su madre Alejandra Cuevas, desató la indignación de la sociedad al constatar, de acuerdo a los argumentos y pruebas de la familia, que el Fiscal Gertz Manero utiliza su cargo para vengar asuntos personales. La reacción del Ministro devuelve la esperanza de que se hará justicia.