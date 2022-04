Asesoría legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Es denigrante el sistema de salud en todo México, empleados y empleadas administrativas se sienten o se creen dueños de las oficinas administrativas del sistema salud, en todo momento han tratado muy mal a los pacientes, de por si México es racista y clasista, con esto es un gran ejemplo del mal servicio que se otorga a los derecho habientes y para los que no son también reciben un mal trato, Mercadotecnia de México podría llevar a cabo evaluaciones externas para verificar la calidad del servicio público y privado, agregarlo como sustento a un Proyecto de Decreto y entonces presentarlo al Congreso de la Unión y al Senado de la Republica para eliminar a todo mal elemento que trabaje en el sistema de salud de todo el país, correrlos es la mejor forma, los malos elementos, quienes tratan mal a las personas deben ser despedidos inmediatamente del sistema de salud porque no aportan absolutamente nada para mejorar el servicio a los derecho habientes que son los que pagan sus cuotas para tener un servicio digno de salud, es todo lo contrario lo que reciben, incluir a los Secretarios de Salud y titulares del IMSS, ISSSTE, etcétera, despedirlos es la mejor manera, pero, también podría haber otra opción, capacitarlos frecuentemente para que atiendan perfectamente bien a los derecho habientes, no importa que sea pública el servicio que se da, lo importante es tratar bien a las personas, respetar sus derechos humanos y no humillarlos, de igual manera, dentro del Proyecto de Decreto pondré que se haga una evaluación administrativa a los Secretarios de Salud de forma mensual para saber que el dinero recibido es bien administrado y no mal gastado, ya que ha pasado que los Secretarios de Salud son doctores de sus hospitales o consultorios privados y también prestaban el servicio en alguna unidad médica familiar y resulta que ahora sus consultorios están cerrados, me hacen pensar mal, obviamente no se compara lo que ganan como titulares del sector salud de un Estado, o bien administrar los bienes o hacer ganar licitaciones, o que haya una mal versación de fondos, porque esto podría ocurrir, hace falta mucho medicamento en los hospitales públicos, no lo hay, la gente tiene que andar comprando sus medicamentos a pesar de ser derecho habientes, el medicamento es robado por los que tienen consultorios particulares para poderlo vender a quienes les pagan sus consultas, de por si se ha practicado mucha negligencia médica y las demandas de los pacientes no prosperan por dos razones, la primera por ignorancia a las leyes y donde entablar la demanda, y la segunda porque quienes han sido víctimas de negligencia médica son personas de escasos recursos económicos a quienes les piden dinero por avanzar con sus demandas, es lógico que siempre va a haber impunidad, incluso, tanto en hospitales públicos como privados los pacientes que son dormidos podrían sustraerles una cantidad considerable de sangre, de hecho, lo han llevado a cabo a la práctica en mujeres que son operadas del embarazo, se da más en los hospitales privados donde lucran con el dolor humano, muchos médicos en los tiempos de la pandemia se convirtieron en lo que son, unos verdaderos carniceros para entregarlos a manos de los dueños de las funerarias con quienes muy probablemente tenían tratos oscuros, en los tiempos de la pandemia los doctores mostraron su cara, mostraron el cobre y lo que valen, ellos lo saben, se ha buscado al Secretario de Salud del Estado de Veracruz y resulta que no da la cara para dar unas explicaciones acerca de un cuestionario que Mercadotecnia de México le quiere aplicar, se dedicó a hacer campaña política y no a implementar programas de salud, ha de creer que la gente que tiene a su cargo es muy eficiente, de hecho, no hacen nada, hacen como que trabajan, los hospitales del país están llenos de chamaquitos recién egresados de las universidades que no saben siquiera poner una inyección, toman como conejillos de indias a las personas de la tercera edad, se han equivocado en poner inyecciones y no hay a quien reclamar, porque los encargados de las unidades familiares médicas son unos incapaces y médicos que encubren a quienes están a su servicio convirtiéndose así incluso, en unos asesinos, porque de hecho, han matado personas dentro de los hospitales, todo aquel que entre con un dolor sale con los pies por delante, y se vió mas notoriamente en la pandemia, es más, las inyecciones que están poniendo ni siquiera saben que inyección es, ellos saben que tienen un nombre, pero que sepan de que está compuesto, no lo saben, es muy difícil encontrar a alguien con ética y que ame su trabajo, pero esas personas no se encuentran ni trabajan para hospitales públicos, y es que, lo que se necesita es la accesibilidad física y económica a la salud, aumentar la infraestructura en instituciones especialmente en las regiones rurales, fomentar la educación para la salud y mejorar la calidad son algunas de las problemáticas en el sistema de salud, gran parte de la población mexicana no tienen acceso a la salud pública ni están incluidos en los programas de salud, muchísimo menos las personas que viven en comunidades, una evaluación en varias comunidades por Mercadotecnia de México, éstos dijeron que en la comunidad más grande es donde hay servicio de salud, los que se enferman de fiebre o algún otro malestar se tienen que aguantar hasta que abran el centro de salud ya que tienen un horario de 8 am a 3 pm, y los fines de semana están cerrados los centros de servicio, México es un país totalmente disparejo, es un país compuesto por políticos no por profesionales de la medicina, es importante transparentar los recursos destinados a la salud pública y se debe hacer uso eficiente de ellos, precisamente hay que evaluarlos cada mes, hay que incrementar el número de unidades de prevención, atención y hospitalización en zonas totalmente marginadas, y en comunidades donde ya hay, que se trabaje las 24 horas.