Marco Antonio Cabrera Alfaro

Solo juntos podemos hacer historia: LLAVEN ABARCA

Por otro lado amigo lector déjame comentarte que en la capital Chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, el candidato a la diputación federal por el VI Distrito con la coalición “Juntos hacemos historia”, Jorge Llaven Abarca, en su recorrido por los municipios de Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Emiliano Zapata y la capital del estado chiapaneco manifestó su gratitud por el respaldo que le brinda la estructura del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para caminar a ras de suelo durante esta semana de brigadeos y reuniones de trabajo en los municipios en mención. En ese evento Llaven Abarca destaco que solo trabajando juntos en unidad lograremos construir un Chiapas con progreso, inversión, empleos y más oportunidades de desarrollo para todos, al mismo tiempo enuncio, esta coalición “Juntos hacemos historia” integrado por Morena, PT y PVEM, tiene las mejores propuestas de trabajo en beneficio de todos los sectores de la sociedad, por lo que invitó a la ciudadanía a defender la esperanza de Chiapas este 6 de junio en las urnas. En ese sentido Llaven Abarca comento, “Agradezco a la estructura del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México que me cobijaron durante esta semana en reuniones muy importantes, donde se está diseñando la estrategia electoral del proyecto político que estamos construyendo todos los chiapanecos y chiapanecas, que se están sumando a este proyecto triunfador que encabeza su amigo Jorge Llaven Abarca, y les digo que este 6 de junio vamos a salir triunfadores…veremos y comentaremos

Los candidatos tenemos que construir una nueva cultura de respeto a la mujer: Navarro

Continuando con su periplo por los municipios de San Blas, Compostela y Xalisco, el candidato al gobierno de Nayarit, por la coalición Juntos haremos historia que conforman los partidos MORENA, PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza, Miguel Ángel Navarro Quintero, indicó ante sus seguidores, simpatizantes y militantes de los diversos partidos que lo acuerpan, que este 6 de junio tenemos que votar por los candidatos que representan una alianza que juntos haremos historia y con ello lograremos cinco votos de los cinco puestos que ustedes elijarán para que a Nayarit le vaya bien. Hoy estamos aquí para darle nuestro respaldo a Paloma Yerena, Romina Chang y Heriberto Castañeda, candidatos a presidentes municipales de San Blas, Compostela y Xalisco, respectivamente. Tenemos que votar cinco de cinco boletas que les presenten este 6 de junio para que juntos sigamos haciendo historia como ya saben quién, vamos a estar siempre con la gente, con nuestros ciudadanos en sus aspiraciones, en sus sueños y en sus luchas, porque hoy más que nunca tenemos que estar unidos, por eso hoy les digo, -remarco- Tenemos que estar unidos por la salud, aquí en San Blas y todo Nayarit. Navarro Quintero más adelante, al visitar el municipio de Compostela exhorto a todos los asistentes a darle el voto el voto Parejo a todos los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia en Nayarit”, al mismo tiempo el galeno Navarro Quintero, manifestó su pleno reconocimiento y madurez que presentan los precandidatos que compitieron en el proceso interno y que apoyan el proyecto que lidera Romina Chang, candidata a la alcaldía de ese lugar. En ese sentido el abanderado al gobierno de Nayarit por la coalición Juntos Haremos historia adujo, “Todos los candidatos a regidores, diputados, presidentes municipales son mi responsabilidad, yo haré que el triunfo social llegue a Compostela”. Cabe hacer mención que en el municipio de Xalisco los candidatos se comprometieron a aplicar una política de austeridad que propone el candidato a gobernador como la reducción de sus salarios y descartar la compra de vehículos nuevos. Seguidamente continuando con su apretada agenda de campaña el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero visitó el municipio de Acaponeta y Tecuala, donde insto a todos los habitantes de esos lugares a respaldar los proyectos de sus candidatos a alcaldes y diputados federales y locales, porque con ellos el proyecto de Nación de la 4T llegara a Acaponeta y Tecuala. con la suma de todos -subrayo- los talentos y experiencia de los candidatos lograremos mejores condiciones y oportunidades para los habitantes de esta región norte de nuestro bello estado como lo es Nayarit, Tenemos que darle nuestro voto a Manuel Salcedo y Gabino Jiménez, candidatos a las alcaldías de Acaponeta y Tecuala, respectivamente, porque tenemos que -adujo- sacar vivo y vigoroso a Nayarit con mucha justicia social”, que tanto nos hace falta. Ahí mismo en su encuentro con las estructuras políticas de esos municipios, que todos los días como unos soldados que conforman un gran ejercito recorren las comunidades en torno al proyecto de honestidad y transparencia de los candidatos para que juntos hagan historia en Nayarit. En ese sentido Navarro Quintero indicó; “Tenemos que sentir la unidad, porque si no la sentimos estaremos cayendo en la simulación y la hipocresía”, y eso no va con las políticas públicas de “ya saben quién”. Seguidamente el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia.

Navarro Quintero resaltó que, Vamos juntos, unidos, para ganar los cinco cargos a elección y conseguir el presupuesto desde los congresos federal y local y su aplicación en los 20 municipios que reforzarán las acciones del gobierno estatal y lograr la más grande transformación de Nayarit. En su gira del día domingo 9 de mayo, en la víspera de la conmemoración del día de las madres, Navarro Quintero, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, se comprometió a construir una nueva cultura de respeto a la mujer, hoy estamos aquí sus candidatos y todos nos comprometemos juntos con los candidatos a diputados locales, a impulsar una ley que promueva contenido educativo y una cultura de respeto a la mujer. Al final del evento Navarro quintero emocionado les dijo, “Me nace del corazón que ustedes son mi vida y que no se vivir sin ustedes, disculpen que se los diga” …sin comentarios

CONTINUA CAMPAÑA CONTRA DENGUE, ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN TAPACHULA

El ayuntamiento huacalero (Tapachula) dio a conocer que este lunes 10 de mayo, (ayer) en las colonias del sur-oriente de Tapachula, se realizarán acciones de descacharramiento y nebulización para combatir el dengue, zika y chikungunya. Agregaron que para esas actividades en dichas colonias se instalarán centros de acopio en las principales calles y avenidas de las colonias Seminarista, Laureles, Calpan Laureles, Azteca, Los Pinos, Esmeralda, El Silencio 1 y 2, Jazmines Gardenias, Santa Clara, Bosque las Palomas, 6 de enero, Esperanza 2000, Esquipulas y La Cañada en horario de ocho de la mañana a una de la tarde. Es por ello que el ayuntamiento de Tapachula exhorta a todos los vecinos de esos sectores populares a que saquen todos los objetos que capten agua y que con el tiempo puedan convertirse en criaderos del mosco transmisor de enfermedades por vector…sin comentarios

EXHORTAN A NO VOTAR POR EL PRI EN CACAHOATAN

En Cacahoatán, comenta una priista, que se reserva sus generales para evitar las represalias que pudieran ejercer en su contra y su familia, “las palabras se las lleva el viento, pero los hechos hablan por sí solos, como creer en la candidata del priato que se rodea de un expresidente que un año y medio le bastó para irse al bote, como creer en una aspirante a la presidencia que insulta, amenaza y agrede a otra de su género, como lo ha hecho Selene Canel candidato del PRI a la alcaldía de Cacahoatán, como pretender representar a la mujer cacahoateca, y ya de su candidato a síndico municipal ni hablar. Espero que los cacahoatecos no se dejen sorprender, dijo, al tiempo de subrayar Cacahoatecos ustedes tu conocen a su gente, no desperdicien su voto al dárselo al PRI. Al final la priista acoto, les pido amigos de Cacahoatán, voto a conciencia, no se dejen amedrentar…sin comentarios

QUE POCA MA…NERA DE CIBERNAUTAS…

En redes sociales circulo el día de ayer una noticia de mal gusto, donde daban a conocer que Carlos Enrique Ventura Mirón, candidato a regidor por MORENA había fallecido después de que sufriera un trágico accidente a bordo de su automóvil, justo salía de su domicilio ubicado en la zona media alta del municipio de Tapachula. Sin embargo, mas tarde amigos y familiares se encargaron de desmentir dicha noticia de mal gusto. Mas tarde nos enteramos que también existía la hipótesis de que el mismo Carlos ventura había instruido que se difundiera esa noticia para poder ganar más adeptos ya que su candidata a la alcaldía no levantaba…cierto o falso… a mí que les importa…Amigo lector por este día, hasta Aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK