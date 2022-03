Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Soy una mujer de hechos, no de palabras: Rosy Urbina

La “Candidata de MORENA, con su slogan, “Juntos Haremos Historia en Tapachula”, Rosy Urbina continua con su periplo en busca de la alcaida huacalera y nos informan que en su peregrinar visito el Tianguis Tapachula, donde saludo a locatarios de esa demarcación guardando la sana distancia y usando los cubre bocas, así mismo estuvo en varios cruceros de ese municipio que busca seguir gobernando. Urbina Castañeda de igual forma sostuvo diálogos con vecinos de las colonias “Luis Donaldo Colosio” y “San Luis”, con quienes se comprometió a buscarle posibles soluciones a sus problemas. La candidata de Morena en sus diálogos destaca avances logrados en materia de infraestructura en Tapachula, por lo que indicó que la fórmula exitosa para seguir el camino de la transformación es mantener la unidad con el pueblo. Rosy Urbina se mostró generosa con los vecinos de esas demarcaciones populares manifestando su gratitud por el entusiasmo de los tapachultecos lo cual la fortalece para seguir defendiendo a los tapachultecos, porque -dijo- sólo con Morena vamos a lograr el pleno desarrollo de nuestra comunidad y sobre todo, representa la esperanza de Tapachula, de Chiapas y de todo el país, por eso les pido que en este proceso electoral nos den sus votos para que juntos hagamos historia. Así mismo Urbina Castañeda manifiesta en sus discursos y sus diálogos que: “Estamos escuchando cada voz del pueblo para poder conocer más de cerca sus demandas y buscarles posibles alternativas de solución porque soy una mujer de hechos, no de palabras. Seguidamente la abanderada de MORENA, en una reunión con integrantes del Sindicato del COAPATAP, señaló, quiero manifestarles mi gratitud amigos de COAPATAP, por recibirme, y quiero decirles -adujo- También el sindicato del Coapatap defenderá la esperanza para todos los tapachultecos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes que son la base de este sindicato y así juntos resolveremos los añejos problemas de abasto de agua que se padece en Tapachula, y agradezco y manifiesto mi respeto a los trabajadores con quienes hemos logrado conformar una gran alianza importante y así unidos vamos a defender la esperanza el 6 de junio cuando depositen sus votos a favor de MORENA, a favor de Rosy Urbina su servidora, al mismo tiempo acoto, Gracias al apoyo de la base trabajadora, estoy convencida que resolveremos la demanda de agua potable en la cantidad y la calidad que merecen los tapachultecos…sin comentarios

LA GENTE ESTA URGIDA DE QUE SE LE HABLE CON LA VERDAD: CHEQUE…

Por su parte el adversario más difícil de la candidata de MORENA, a la arcadia de Tapachula, el abanderado del verde ecologista, Ezequiel Orduña Morga, el famoso CHEQUE, al continuar con periplo realizó un recorrido por colonias y comunidades de la zona alta y baja, donde se manifestó y al mismo tiempo urgió a sus adversarios a llevar a cabo una campaña de respeto y civilidad política. “Vamos a llevar a cabo una campaña de propuestas para poder sacar adelante a Tapachula, porque es urgente que a Tapachula lo saquemos de la terapia intensiva agonizante en que se encuentra, hoy nos pronunciamos por una campaña de propuestas, a fin de resolver las problemáticas de nuestro municipio que se están hundiendo en el fango del abandono y marginación. Más adelante el popular CHEQUE Orduña subrayó que en su devenir político ha encontrado diversas demarcaciones populares urbanas y rurales abandono y marginación, porque sus autoridades no han querido atenderlas, por eso les digo: Tenemos que atender a nuestras colonias populares, a nuestros barrios, ejidos, rancherías, a todos por igual dejando por un lado los colores, porque todos somos Tapachula. El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la presidencia municipal de Tapachula, Ezequiel Orduña Morga, agregó que en su andar cotidiano en busca del sufragio que lo lleve a gobernar su municipio ha escuchado de cerca las principales demandas de la ciudadanía, con temas recurrentes como inseguridad, alumbrado público, caminos, agua potable y servicios básicos, por lo que ha hecho el firme de compromiso de poder atenderlas al llegar a la presidencia de Tapachula. Hoy vengo a refirmar mi serio y firme compromiso con Tapachula y los tapachultecos y decirles amigos y amigas que la ola verde ya nadie la detiene, que este movimiento social ciudadano que encabezo la hemos conformado, ha sido a ras de tierra y cercano a la gente, cercano a todos los tapachultecos, quienes han mostrado su simpatía por este humilde servidor, sus amigos el CHEQUE, también quiero decirles, añadió más adelante, que mi campaña es y siempre me he conducido así, con respeto y con propuestas, yo no soy partidario de las campañas de denostaciones, y descalificaciones, lo que ha permitido que a diario, cada día varios grupos de personas de diversos sectores se sumen a este proyecto ganador, y sin lugar a dudas este 6 de junio, nos alzaremos con el triunfo, con el apoyo de ustedes. Nos es la primera vez que nos ponen obstáculos -subrayo- por lo que les digo claramente que, los obstáculos y la guerra sucia no logran impedir el avance de este proyecto ganador ya que con la experiencia y el pleno conocimiento de la problemática que enfrenta el municipio de Tapachula, nos da la garantía ante nuestros adversarios de salir adelante y sobre todo poder contribuir al pleno desarrollo con el que Chiapas ha estado caminando desde hace 3 años. Tenemos conocimiento de lo que habremos hacer una vez que estemos sentados en la silla China (presidencia) para resolverlos de manera conjunta con los tapachultecos toda la problemática. La gente lo que desea y quiere es que se le hable con la verdad, ya no más engaños, ya no más falsedad e inventos chinos que no resuelven los problemas que aquejan a los tapachultecos, indico, la gente quiere escuchar propuestas de solución a sus problemas, por eso hemos estado dialogando con la gente y sus representantes en las demarcaciones populares y comunidades rurales. Seguidamente Cheque Orduña adujo que es de vital importancia estar caminando de la mano de la gente, pero, no solo ahorita que buscamos sus votos, su apoyo y ayuda, sino siempre para no perder esa confianza que este 6 de junio habrán de darnos todos los habitantes de Tapachula a favor del Partido Verde Ecologista con Cheque sus amigos que busca ser alcalde de Tapachula. Al final acoto, el popular CHEQUE, sabemos que estamos bien posesionados, porque soy un proyecto ganador que inspira confianza y credibilidad, porque siempre les he hablado con la verdad, y es por eso también -remarco- que la gente mira en el candidato del PVEM a la persona idónea para dirigir los destinos de Tapachula, lo vamos a lograr, vamos a ganar que no les quede la menor duda…ver para comentar

DE COLEON…

En nuestra corta estancia en Guadalajara nos dio gusto saludar y poder compartir el pan y la sal con el amigo y compadre de muchos años, el Master de Master, El famoso, Many de la Torre, conocido con el mote del DUENDE, y nos dio más gusto saber que ha erigido una empresa, la cual ha denominado TRAMOSA, que se ha ido expandiendo por varios estados del país, enhorabuena al Master de la “T”, con su nueva empresa TRAMOSA,… sin comentarios…amigo lector por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK