Sucesos sobre COVID la semana pasada

Gerardo Gamba*

La FDA en los Estados Unidos autorizó el viernes pasado el refuerzo de la vacuna de Pfizer o de Moderna para todos los habitantes mayores de 18 años. La recomendación es que todos los mayores a 50 años reciban el refuerzo, seis meses después de haber recibido la segunda dosis, así como, los menores de esa edad pero que tengan comorbilidades de riesgo para COVID grave. En el resto el refuerzo es opcional. Pero está disponible. Lo que es interesante es el porcentaje de personas que todavía no se han vacunado, aun cuando tienen acceso libre desde hace muchos meses. Según el CDC (Center for Disease Control and Prevention) en ese país a la fecha se han vacunado con esquema completo 195,713,107 de individuos, que corresponde al 58.9% de la población. Por grupo etario, han recibido esquema completo el 86.2 % de los mayores de 65 años, de los cuales el 38.2% ya recibió el refuerzo, el 70% de los mayores de 18 años, con 26 % que ya recibió el refuerzo, y si tomamos en cuenta a toda la población de 5 años o más, se han vacunado 62.7%.

Otra noticia de la semana que pasada, fue lo que está pasando en Europa en donde tienen un repunte de casos muy importante, al grado tal de que en Austria se anunció que de nuevo tendrán un cierre mandatorio de actividades por un par de semanas. En ese país, en el pico de la segunda ola, que para ellos fue en noviembre de 2020, tenían un promedio de 7,500 casos nuevos por día, en el pico de la tercera ola, que fue en marzo, tenían 3,600 casos nuevos al día, y en este momento ocurren alrededor de 15 mil casos por día. Es decir, están en el peor momento de la pandemia. ¿Por qué están así en Austria? Al menos hay dos razones de peso. Por un lado, al parecer no les había llegado antes la variante delta del SARS-CoV-2 y ahora que apareció por ahí, la propagación ha sido enorme. Por otro lado, ha habido una resistencia particular a las vacunas. Más del 30 % de la población no ha querido vacunarse. El gobierno de ese país dictó una ley en la que las personas que no se han querido vacunar serán excluidas de lugares públicos y está analizando la propuesta de que la vacuna sea obligatoria, lo cual el sábado pasado levantó una protesta enorme en Viena. Al parecer, quienes no quieren vacunarse entienden muy bien que cada uno tiene el derecho de decidir si se vacuna o no, pero lo que no les queda claro es, que no estar vacunado no solo es un riesgo para esa persona, sino para la sociedad en su conjunto.

La tercera publicación interesante de la semana fue una disertación cuidadosa de la historia de reportes de los primeros casos de COVID en Wuhan China que fue publicada en la revista Science (10.1126/science.abm4454 (2021)). El primer caso al parecer fue un vendedor del mercado de especies de Wuhan que fue hospitalizado el 15 de diciembre de 2019, al cual se le realizó un lavado bronquioalveolar el 24 de diciembre y dos días después, se tuvo la secuencia que confirmó la existencia de un nuevo coronavirus, causante de un síndrome respiratorio agudo grave y fue denominado SARS-CoV-2. El mercado fue cerrado por las autoridades el 2 de enero y desafortunadamente no se obtuvieron muestras de las diferentes especies que ahí se vendían, con lo que hubiéramos podido saber quizá de que animal fue que saltó el virus a los humanos.

*Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e

*Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM