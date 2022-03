Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

SUICOBACH, cacicazgo sindical que es vergüenza nacional, y ofende y agravia a chiapanecos

*Trabajadores del COBACH piden salida de Pinot Juárez, y exigen “cuentas claras”.

Chiapas es historia nacional con el cacicazgo sindical por más de 18 años, y aun dentro del cinismo de buscar su quinta reelección consecutiva por seis años más de Víctor Manuel Pinot Juárez, quien se encuentra al frente del SUICOBACH, a quien acusan de tener secuestrado al sindicato, y donde se viven los peores escenarios grotescos de un sindicalismo conservador y neoliberal convertido en una empresa donde únicamente hay cabida para los familiares, compadres y amigos del secretario general y su gavilla.

Trascendió que trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas, se han enterado de las maniobras y manipulación que Víctor Pinot está usando para desestimar los trabajos que se realizan al interior para poder llevar a cabo el cambio de manera democrática. Desde hace años hay denuncias del controvertido líder sindical Pinot Juárez, que para seguir con su “cacicazgo sindical”, perversamente emprendió una campaña de desprestigio en contra de todos aquellos trabajadores que no respaldaran su administración sindical, la cual ha sido cuestionada por los mismos trabajadores en los temas de transparencia, expulsando -sin justificación alguna- del sindicato a todo aquel que no estuvieron de acuerdo con el ejercicio que llevó a cabo o con aquellos que, abiertamente, se interesan en participar en la convocatorias de las elecciones. Hasta la fecha, se ha denunciado por los que piden democracia más de 500 personas fueron retiradas de manera irregular del Sindicato.

Lo más extraordinario del “cacicazgo sindical” del SUICOBACH en la entidad, es que ofende ya para estos nuevos tiempos de cuarta trasformación que un “imperio y caudillaje sindical” siga haciendo de las suyas tan artera y arbitrariamente en una institución educativa con más de 350 planteles diseminados por toda la geografía estatal. Apoyado por el exsecretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos y el Magistrado José Luis Pinot Villagrán, -medio hermano. – todavía en el año pandémico -2020- buscaba seguir –Pinot Juárez, por un periodo más de un sexenio en el cargo de dirigente sindical y todavía amenaza de hacer un “paro loco”.

No obstante, el pasado 13 de octubre de 2020, en rueda de prensa, en la capital de Chiapas, el Secretario del Trabajo del SUICOBACH, Esdras De León Pinto, y el Presidente de la Comisión Electoral para el Proceso de Elección del nuevo Comité Sindical ahora ya en la 4T, Ceìn Teco Archila, advirtieron que los relevos sindicales se deben de hacer con transparencia, claridad y que vaya acorde lo que dice la normatividad de nuestros estatutos. “Ya no se van aceptar, más tropelías, abusos, y perversidades del actual Comité Ejecutivo Estatal, que lleva 18 años de cacicazgo sindical con Víctor Manuel Pinot Juárez, y todavía se quiere reelegir otros seis años”, señaló De León Pinto.

Al fondo en la rueda de prensa con la leyenda “SUICOBACH: En defensa de los derechos de la base trabajadora, con valores, inclusión no imposición”, los representantes del Sindicato Único Independiente del COBACH, señalaron que, desde el mes de febrero del 2020 –hace un año-, denunciaron las perversidades de Pinot Juárez, donde hizo entrega información fuera de tiempo, y hasta en su momento por los yerros se pudo haber perdido el registro sindical del SUICOBACH. De León Pinto, dio a conocer que hay una nueva reforma estatutaria a la nueva ley laboral, donde se marca el fin del cacicazgo sindical, donde no procede la elección alguna, siempre y cuando no sea el actual Secretario General”.

Esdras De León dijo que es un hecho histórico para la vida interna de los trabajadores de la educación del COBACH-Chiapas, y ante pregunta de los periodistas sobre los presupuestos económicos en estos años, señaló que se va a pedir resultados de las auditorias, que es demanda de los trabajadores, son muchos millones de pesos, que se han manejado y que merecen transparentarse en esta nueva visión sindical que se vive en el país, necesitamos conocer cuando hay en el Fondo de Ahorro”. Dijo que “Las condiciones laborales son democráticas, además que se reclama trasformación”, sostuvo.

Un cacicazgo sindical que ofende al sindicalismo democrático, a la población y a la misma autoridad sobre todo con la nueva filosofía de transparencia de la cuarta transformación. Así las cosas.

A partir de hoy lunes sube la tortilla en Chiapas.

Desde hace un par de semanas con el argumento de la elevación de los precios de la harina y el gas, se venía informando por parte de los industriales de la tortilla que el precio de este importante producto básico subiría de precio, alegando el ajuste del precio de los insumos para fabricar la tortilla. Fue una precampaña muy bien dirigida para ir sensibilizando a los ciudadanos y evitar dar el grito en el cielo. Inclusive hay tortillerías de Tapachula, y Tuxtla Gutiérrez que ya desde la semana pasada habían hecho sus primeros ajustes de elevación del precio.

A partir de hoy lunes 1 de marzo, el precio del kilogramo de la tortilla y de la masa incrementará de uno a tres pesos en la capital de Chiapas y en otras ciudades como Tapachula, San Cristóbal y Comitán. Inclusive también el propio Presidente de los industriales de la tortilla “Somos Chiapas”, José Ramón Salas, dijo este fin de semana que para inicio de esta semana la mayoría de las tortillerías estarían incrementado el costo de la tortilla, esto por aumento de insumos y productos.

Hasta ahora la PROFECO en Chiapas, como siempre guardando un silencio sepulcral y sencillamente aquí no ha pasado absolutamente nada, que ha sido siempre la carta de presentación de este organismo federal que vale un soberano cacahuate, porque siempre está en favor de los empresarios e industriales que de la población o consumidores que verdaderamente lo necesitan, y que para eso fue creada la PROFECO. Pero tanto en la 3T como la 4T sigue siendo un cero a la izquierda la dependencia federal. En fin.

Rapiditas. – Lamentable noticia. Un abrazo fraterno para el amigo, Rosemberg Maldonado Ortiz, por el fallecimiento de su señora madre Doña María de Jesús Ortiz. Un abrazo solidario y que descanse en paz Doña María…Lo más comentado de fin de semana, es que no se hayan puestos lábaros patrios en el Monumento a la Bandera del Bicentenario, y en el Asta Bandera del Libramiento Norte Poniente, en el mero día de la conmemoración del emblema que nos da orgullo nacional. Para el ripley, se olvidaron de izar la bandera nacional en estos lugares emblemáticos. Ver para creer…. Voluntad política y promesa social, se confirmaron este fin de semana cuando el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, encabezó la entrega de 12 mil títulos provenientes del Registro Agrario Nacional (RAN), con lo que, dijo, se atiende un problema añejo y se demuestra que hay una voluntad férrea de ayudar a la gente. Una extraordinaria noticia que halaga al pueblo de Chiapas…. Dixe