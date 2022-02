Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Tabasco y CFE logran acuerdo para condonar “adeudo histórico”, ¿Y Chiapas cuándo?, ¿Cuándo?

*Pese a que Chiapas es el primer lugar en adeudos en el país con la CFE.

Resulta hasta indignante y duele, ofende y lastima, las actuaciones a veces del gobierno federal, sobre todo ahora que se maneja que será el “tiempo del sur del país”, pero todo parece indicar que fueron solamente promesas vanas y extraordinarias simulaciones, porque hasta ahora a Chiapas siendo productor de energía eléctrica durante muchos años con las más grandes hidroeléctricas del país, sufre los embates de desinterés y apatía de que se le reconozca esta aportación por parte de nuestro país, y que data desde hace 40 años esta contribución y jamás ha habido un apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ni condonaciones mucho menos otorgarle la tarifa 1, la más baja del sistema nacional.

Durante sexenios Chiapas ha pedido a gobiernos federales anteriores y al actual, que además fue promesa de campaña, y nunca se le ha retribuido un apoyo federal por parte dela CFE, que aprovecha el valor de la ingeniería y mecánica industrial que tiene nuestra geografía territorial estatal, propicia para la construcción de hidroeléctricas, y donde actualmente se construye una más la denominada “Chicoasén II”. Desde hace 42 años, proveemos electricidad al país, y no ha habido reciprocidad en favor del pueblo chiapaneco.

Somos abarrotera eléctrica, surtimos, proveemos, abastecemos, suministramos energía eléctrica, pero lo paradójico, no contamos con industrias, no nos condonan deudas históricas y sobre todo que no llega a Chiapas, siendo el estado más pobre del país, la tarifa IF, la más baja de todo México. Una entidad federativa vapuleada por la CFE, y en cambio la energía eléctrica de marca Chiapas, durante años estuvo fluyendo a nuestras industrias y fábricas de otras entidades, incluyendo la ciudad de México, para engrandecer la trasformación y el desarrollo nacional. ¿Si hace 40 años otras entidades federativas hubieran sido abastecedores distribuidores de energía eléctrica, tengan la plena seguridad que al menos la tarifa 1F, la tuvieran sus habitantes?

Pero a Chiapas, siempre rezagado, marginado, olvidado, con 3 o 4 trasformación, ¿y eso que fuimos los que orgullosamente votamos para que fuéramos mexicanos? Que degradante e injusto ha sido México con los que decidimos ser mexicanos a mucha honra. Tampoco la historia cuenta entre México y Chiapas, o acaso tiene que llegar un Chiapaneco a la Presidencia de la República.

Qué bueno, que el gobierno de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hayan llegado a un acuerdo para condonar el historial de adeudos de los consumidores domésticos de la entidad, convenio que beneficiará a 607 mil 165 habitantes, anunció el gobernador Adán Augusto López.

“A partir de hoy desaparece el adeudo histórico de manera total, sin condiciones de los consumidores domésticos tabasqueños con la Comisión Federal de Electricidad”, dijo el gobernador de Tabasco en conferencia de prensa. El ejecutivo estatal admitió que el convenio “Adiós a tu Deuda”, celebrado en 2019 con la CFE, fue insuficiente, pues la pandemia de covid-19 complicó el acceso a la población para realizar los trámites y cumplir el compromiso, por lo que ambas autoridades federales dieron por concluido el programa. De esta manera queda eliminado el adeudo total de los usuarios domésticos de electricidad en la entidad, excepto los usuarios de alto consumo.

Usuarios Tabasqueños tendrán tarifa 1F, la más baja del país.

El gobernador destacó que todos los usuarios domésticos, salvo los de alto consumo, recibirán, de forma automática, la tarifa 1F y en un lapso de 72 horas todos los usuarios estarán inscritos en este sistema. El mandatario estatal puntualizó que, a partir de este 2021, la tarifa en Tabasco estará homologada en el periodo de verano e invierno, en beneficio de 607 mil usuarios domésticos de energía eléctrica. Agregó que 203 mil tabasqueños afectados por las inundaciones de octubre y noviembre quedan libres de cualquier adeudo de consumo eléctrico correspondiente a los dos últimos bimestres. En Twitter, indicó que «en resumen se elimina el adeudo histórico de los tabasqueños y se otorga la tarifa eléctrica 1F con subsidio durante todo el año». (Con datos de Milenio).

En mayo de 2019, el gobernador López Hernández informó del primer intento de acuerdo para cancelar los adeudos históricos de 11 mil millones de pesos de la resistencia civil, pues se otorgaría la tarifa 1F. Ocho meses después, un nuevo acuerdo da por finalizado el conflicto que inició en 1995. Por su parte el director de Comisión Cooperativa de la CFE, Fernando Bravo, informó que, en un periodo de tres días, el 85 por ciento de los usuarios domésticos verán reflejado el acuerdo con la empresa, dijo el funcionario.

Chiapas Primer Lugar en Adeudos a CFE, Pero con Tarifas Impagables

Desde el 2028, 31 Estados en la República Mexicana mantenían adeudos por servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el orden de los 14 mil 295.7 millones de Pesos. Un informe de la empresa suministradora de energía en el país, señala que el pasivo de los Estados asciende a ocho mil 207.6 millones de Pesos (57.4 por ciento del total), mientras que los municipios han dejado de pagar seis mil 88.2 millones de Pesos (42.5 por ciento).

Chiapas encabeza la lista de las entidades con retraso en el pago por el servicio de energía eléctrica. La entidad no ha pagado dos mil 421.7 millones de Pesos a la CFE. De los municipios, el que encabeza la lista de deudores es Ixtapaluca, Estado de México, con 447.4 millones de Pesos. Le sigue Texcoco, con un adeudo de 313.8 millones de Pesos; Chicoloapan, con 307.5 millones; así como Acapulco, con 256.4 millones. Del mismo modo, Chihuahua, ocupa el segundo lugar de endeudamiento con más de 2 mil 228.5 millones de Pesos, seguido de Tabasco, con más de mil 49.9 millones de Pesos. En esas tres entidades se concentra 70 por ciento de la deuda estatal y casi 40 por ciento del total.

El Gran Saqueo a Chiapas.

Por su parte, Alejandro Godínez Pérez, secretario del Frente de Defensa de los Consumidores de Chiapas, dijo en el 2018, que “la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha saqueado a Chiapas durante muchos años sin ninguna retribución y que, al contrario, agrede a los usuarios con altas tarifas de energía”. Dijo que, en Nuevo León, donde no se produce energía eléctrica, un usuario con casa climatizada y con toda la modernidad en su vivienda, paga 700 Pesos bimestrales por consumo, aproximadamente, explicó.

En tanto que, en Chiapas, donde se produce alrededor del 50 por ciento de la energía hidroeléctrica que consume el país y desde donde se vende electricidad a Guatemala, “un pobre campesino, sin refrigerador y sin clima, tenga tarifas de hasta 7 mil pesos, eso no es posible”, señaló.

Esa misma situación ocurre a los agricultores de Chiapas, “quienes han tenido que sobrevivir, pero solos”.

Para ello puso el ejemplo que “al cacao lo saquearon y después casi lo desaparecieron; luego siguió el café y lo dejaron olvidado; además de que aprovecharon el agua para inundar 300 mil hectáreas de cultivos y construir presas hidroeléctricas, pero tenemos una de las tarifas más altas del país”, insistió. Dixe.