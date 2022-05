Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Tambores de guerra para el INE

Salgado Macedonio, respaldado por el Presidente de Morena Mario Delgado, amenaza la integridad del INE, lo grave es que no sólo lo hace hacia la institución, sino hacia las personas que la integran. La resolución que le niega ser candidato por no reportar gastos de campaña, ocasiona un agravio a una autoridad constitucional incitando a violentar la integridad de personas y no de resoluciones. La presencia de un ataúd con el nombre del presidente consejero nos presagia una contienda que México no merece. La información que el Presidente ofreció el lunes pasado sobre el decomiso de armas en costas de Nayarit a grupos delincuenciales, fueron identificadas por el EM como las robadas por ciudadanos que participaron en la toma de la presa “La Boquilla” el 8 de septiembre del 2020 al haber desarmado a elementos de la Guardia Nacional según declaraciones del ejecutivo, dichas armas le fueron decomisadas a grupos delincuenciales del CJNG. Sorprende que no se haya denunciado el robo de éstas, ni mucho menos que la GN hubiera sido desarmada por integrantes de este cártel como parece haber sido en realidad. Las declaraciones explican la dura expresión del Gral. Alejandro Vázquez que cimbró a todos, “desafortunadamente no pude cumplir la misión que debe cumplir un soldado, me da mucha tristeza”. Un general del EM a quien se le quiebra la voz frente a periodistas que le preguntan si en algún momento estuvo detenido por este grupo y que, categóricamente respondió que no. Sin embargo, lo dicho por el Presidente en la mañanera nos hace pensar que entre los desarmados se encontró también el Gral. Vázquez Flores. ¿Cuántas armas fueron robadas y ahora encontradas no lo sabemos? En La Boquilla el mismo general verificó el número de armas, recuperadas suponemos, sin mencionar la gravedad de que algunas faltaran. En momentos en que la GN requiere de fortalecerse son varios los incidentes en los que se ha visto involucrada y que adquieren un nivel mediático poco conveniente para la Seguridad Nacional, pareciera que los pobladores de los lugares en donde se encuentran organizaciones criminales, reaccionan más rápido que las investigaciones en cada caso. En Nuevo Laredo Tamaulipas el pasado 9 de abril mueren dos personas en una persecución de la GN a una camioneta que evidentemente había cometido un delito, fuentes militares y algunos testigos confirmaron que de la camioneta salieron disparos y que la GN tuvo motivos para repeler la agresión, desafortunadamente la camioneta pierde el control atropellando a una señora quien pierde la vida en el lugar, situación que aprovechan pobladores para desacreditar y señalar como responsable a la GN. Los conflictos en Aguililla y la denuncia de los pobladores que se encuentran sitiados por organizaciones criminales, obligan al Gobernador Aureoles visitar el lugar, lógicamente por el nivel de violencia en la zona su trasladó lo hizo por helicóptero y recorrió el lugar acompañado del EM. Al ser increpado por un poblador por haberse trasladado por aire y no por carreteras azotadas por criminales, Aureoles perdió la cordura aventando a la persona. La presencia de la EM sin duda persuadió y evitó un posible conflicto, pero el riesgo al que los expuso fue evidente, cuando se insiste en debilitar las instituciones de las FA, fortaleciendo así a la delincuencia.

DE IMAGINARIA

La asignación del Gral. Rafael Paz del Campo como Director del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional, ha sido para mí de gran agrado, en primer lugar, por la capacidad militar y humana que le conozco y por la admiración y cariño del Gral. Paz del Campo hacia mi padre que fue plasmada en el mejor escrito que definió el desempeño del Gral. Godínez Bravo en su paso por el EM.