Poder y Dinero

Tercera oleada con hospitales desmantelados

· Ratifican alerta que hicimos aquí

· Hospitales reinician saturación

· No es suficiente la vacunación

· López Gatell, vacunas y el alcohol

La economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar.

Orison Swett Marden (1850-1924) Escritor de libros de autoayuda.

Víctor Sánchez Baños

Cada día me convenzo que, en la Secretaría de Salud, no tienen ni la menor idea del comportamiento del coronavirus de SARSCOV2; el del Covid19, pues.

Desde el inicio de la pandemia, no sabía nada en absoluto de esa enfermedad, mientras en el mundo los científicos de verdad, proporcionaban información al mundo a través de las revistas médicas.

Los primeros datos, hablaban que era un virus aerosol. Esto significa que se propaga por el aire, fundamentalmente.

Sin embargo, el vocero del gobierno en materia de salud, no demandó a la sociedad que usara cubrebocas para evitar los contagios. Incluso promovió el sentido contrario, lo que impulsó el número de muertos y la pronta saturación de hospitales.

Pero, poco a poco, vemos que esto se esta convirtiendo en la historia negra del manejo de la pandemia, que enlutó a cientos de miles de familia.

Ahora, confirma lo que nosotros alertamos desde hace más de 3 semanas. Se avecinaba una tercera oleada intensa de contagios.

Nosotros no somos científicos, ni siquiera médicos. Pero la tendencia se veía venir, mientras las autoridades de Salud y gubernamentales, estaban en su zona de confort y no hicieron nada para revenir esta oleada de contagios.

Nos que nos dice el sentido común es que alertar a la población. No desmantelar la infraestructura hospitalaria precipitadamente y, lo más importante es enviar mensajes por los medios de comunicación.

No queremos ver la carota del vocero Hugo López Gatell, sino que usen los tiempos oficiales para beneficio de la salud de los mexicanos.

Durante el proceso electoral, usaron esos tiempos para promover las acciones que realizó el gobierno federal, para influir en el electorado. Bueno, ya se terminaron las elecciones, entonces que la política de comunicación del Gobierno deje de ser propagandística y sea totalmente informativa.

No se trata que el Presidente diga todo. Se trata que se informe. El presidente no es el vocero. Es el Presidente de la República y quien debe tener especialistas en todas las materias y, en este caso, en la información gubernamental.

Ante la cercanía de esa tercera oleada, se debe informar en mensajes gubernamentales como enfrentarla, incluso quienes ya tienen las dos tomas de vacunas, que pueden seguir enfermándose.

Van casi 200 personas que han muerto de Covid19, pese a tener las 2 tomas de las vacunas; de todas las marcas. Pero, esto lo guardan en silencio por que Hugo no tiene manera de convencer a las personas que se cuiden.

Estas lluvias generarán un gran número de personas contagiadas, por las inundaciones. Pero, no informan.

Es una política irresponsable de comunicación.

PODEROSOS CABALLEROS

ALCOHOL Y VACUNAS

Otra de López Gatell. Ahora dice que no se prohíbe el consumo de alcohol después de la aplicación de las vacunas. La información, de cada una de las farmacéuticas, que hasta el momento no se tiene información al respecto, por lo que lo recomendable es no consumir bebidas alcohólicas. Incluso médicos consultados por este reportero, lo recomendable es no tomar más de 2 copas de vino (no destilados) ya que ello podría ocultar algunos de los síntomas de las reacciones adversas. Dar la autorización de tomar bebidas alcohólicas, sin tener la información confirmada, es una total irresponsabilidad.

DREAMS – SECRETS BAHIA MITA

Con una inversión de más de 150 millones de dólares, concluyó la construcción de hoteles Dreams y Secrets Bahía Mita Surf & Resort, operador por AMResorts. Son hoteles con más de 600 habitaciones de gran lujo en concepto all-inclusive sin límites. El grupo AM +Resorts, que preside Alejandro Zozoaya, mantuvo su presencia expansiva en México, Centroamérica y el Caribe en 2020, gracias a la apertura del Secrets St. Martin Resort & Spa, Secrets Riviera Cancún Resort & Spa, Dreams Macao Beach Punta Cana, Dreams Vista Cancún Golf & Spa Resort, Dreams Natura Resort & Spa y Dreams Royal Beach Punta Cana, mientras se prepara para el debut de Secrets Playa del Carmen Resort & Spa, Breathless Cancún Resort & Spa, Secrets Bahía Mita Surf & Spa Resort y Dreams Bahía Mita Surf & Spa Resort en 2021.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SALINAS PLIEGO

Inició el Talent Land Digital 2021, organizado por el gobierno de Jalisco y Talent Network, permite la conexión y participación de talentos desde diferentes latitudes en múltiples actividades como conferencias, workshops, retos y competiciones que mantienen el espíritu de convivencia y participación que lo caracteriza. La participación del presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien participó en el Bussines Channel sobre liderazgo y libertad. Aseguró que lo material no es lo que debe movernos, sino crear: imaginar cosas y luego realizarlas; consideró que lo único que va a quedar cuando ya no estemos son las ideas que sembremos hoy y que él busca ser un sembrador de ideas. “No hagan empresa solo por buscar ganancias económicas, hay que buscar que nuestro trabajo transforme la vida de quienes colaboran con nosotros, tienes que hacerte responsable de tu gente y enseñarles un camino”. Salinas Pliego impulsa nuevos liderazgos a través de programas como Kybernus y Caminos de la Libertad.

