Leopoldo Mendívil

The Economist: seco y a la cabeza

Cuando el fanatismo penetra el cerebro,

La enfermedad es incurable.

Voltaire

Desde hace 178 años, la revista inglesa The Economist mantiene una línea editorial centrada en aquello que Andrés Manuel López Obrador detesta. Su tendencia es liberal en lo comercial y cultural y –más recientemente— en lo global. Como sea, es una de las revistas más prestigiadas en el mundo.

No es la primera vez que The Economist (TE) se refiere a AMLO, pero sí la más dura. En la portada aparece su rostro, rodeado de imágenes de militares y una torre contaminante de PEMEX. El título es contundente: El falso mesías de México. Los electores deben contener al presidente mexicano hambriento de poder.

El artículo no cuenta nada que no sepamos los mexicanos o que los analistas nacionales no hayan señalado con anterioridad sobre López Obrador: desde la polarización social, las consultas a mano alzada, su nostalgia por los años 70 y su desprecio por los expertos, hasta su fallida estrategia de abrazos no balazos, entre otros temas.

El texto reconoce la honestidad personal de AMLO, la cual contrasta con la élite política mexicana y que califica de corrupta. Sin embargo, advierte que su estilo caprichoso de gobernar anula la atracción que pueden sentir los inversionistas hacia México.

Mientras escribo estas líneas, ni Andrés Manuel ni la Presidencia han tomado postura sobre la publicación. Casi la puedo adivinar: dirá que es un ataque de los neoliberales y que el pueblo lo apoya. No es así. López Obrador tiene la aprobación de la mitad de la población; pero está la otra mitad que no comulga con su visión de país, ni su modo de gestionarlo. Esa otra mitad que ha sido excluida e insultada sistemáticamente.

Por lo pronto, Jesús, le comento lo que me llamó la atención del artículo.

Lo reconozca o no, Andrés Manuel se comporta como un mesías; todo tiene que ser distinto a partir de él, hasta la fundación de Tenochtitlán. Todo ha de llevarse a cabo como él lo ha imaginado, sin importar las contradicciones legales, políticas, ambientales o económicas. Lo que yo ignoraba es que la respuesta a los funcionarios que presentan tales objeciones en “las reuniones de gabinete es ‘¡Cállate!’”, según reporta TE. Uno concluiría que el equipo lopezobradorista tiene prohibido pensar, advertir riesgos o cuidar los intereses de la Nación. Y luego por qué parecen floreros… excepto las Fuerzas Armadas.

El balance de The Economist sobre la gestión de López Obrador es negativo, al punto de señalar que “los próximos tres años determinarán la profundidad y la duración del daño que hace a México y su democracia”, suponiendo que en las próximas elecciones MORENA ganara la mayoría de la Cámara de Diputados, de las 15 gubernaturas, de los congresos locales y de las alcaldías.

Y aquí viene la denuncia grave, Jesús. “Las instituciones mexicanas son fuertes –dice TE— pero pueden ceder ante el asalto de un fanático que disfruta del apoyo popular”, haciendo referencia a su posible intención de prolongar su mandato. De ahí la advertencia a los electores mexicanos de “apoyar a cualquier partido de oposición con posibilidades de ganar”, si es que queremos poner un límite al fanatismo presidencial y el de sus seguidores.

El final del artículo manifiesta su reprobación total al populismo amloista. Afirma que los Estados Unidos “no deben ignorar este autoritarismo ascendente en su patio trasero (sic). Así como el Sr. Biden manda vacunas COVID, también debiera mandar advertencias suaves”.

¿A eso viene la vicepresidenta Kamala Harris el 8 de junio?

