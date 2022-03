Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Trabajamos para mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad: AVCH

• FGR logra asegurar en Palenque, seis millones 870 mil cigarrillos, que pensaban circular de contrabando en esta entidad.

El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), en esta entidad Alejandro Vila Chávez, dio a conocer vía celular que hace unos días en una acción de investigación a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), lograron asegurar al menos seis millones 870 mil cigarrillos, los cuales no pudieron comprobar su legal transportación. Vila Chávez agregó que según las investigaciones los policías federales ministeriales dieron cumplimiento a un oficio que se integró de acuerdo a las investigaciones pertinentes al caso, al mismo tiempo indicó el fiscal de la federación que al observar un camión pesado y hacer las revisiones pertinentes rutinarios observaron que ese pesado camión transportaba mercancía ilegal. Cabe destacar que los policías federales, antes realizaron un recorrido sobre la carretera Federal Villahermosa-Escárcega, a la altura del poblado de Medellín, en el municipio de Palenque, donde tuvieron a la vista el citado camión y solicitaron al conductor detener la marcha para realizar la revisión de rutina. Una vez que lograron que el chofer frenara su pesada maquina los federales aseguraron a los conductores que respondieron a los nombres de José “M” y Felipe “V”, y les aseguraron los seis millones 870 mil cigarrillos de diferentes marcas, que venían en 687 cajas de cartón. Así mismo el fiscal federal Vila Chávez, anoto que por esos hechos los policías dieron cumplimiento dentro del marco jurídico que marca la ley pusieron a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), el tracto-camión, sus conductores y la mercancía. Cabe hacer mención que el MPF de inmediato se avoco a dar inicio a una carpeta de investigación por la probable comisión del delito de contrabando, previsto y sancionado en el Código Fiscal de la Federación. En otro orden de ideas el funcionario de la federación en Chiapas indico que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación en Chiapas, incineró más de 121 kilos de narcóticos, relacionados con diversas carpetas de investigación y causas penales. Agrego categórico Vila Chávez, que es evento se realizó en el campo militar no. 31-C «El Sabino», el cual está ubicado en el municipio de Berriozábal, Chiapas, contando con la valiosa asistencia de las autoridades militares y del Órgano Interno de Control de esta Fiscalía, esta última se encargó -dijo- de supervisar que el proceso se llevara a cabo en términos de la normatividad de la materia aplicable. Así mismo subrayó el fiscal de la federación en Chiapas, que el evento de incineración incluyó, 80 gramos 500 miligramos de Benzocaina, 47 unidades de Clobenzorex, 300 miligramos de Clorhidrato de Cocaína (K), tres unidades de Clorhidrato de Cocaína (U), 9 kilos 418 gramos 200 miligramos de Clorhidrato de Metanfetamina, 28 gramos 470 miligramos de Cocaína, 500 miligramos de Cocaína Base, 128 gramos 850 miligramos de contiene Cocaína (k), seis unidades de contiene Cocaína (u), un gramo 400 miligramos de Dimetiltriptamina, .008 miligramos de Etil Fenil Acetato, 111 kilos 467 gramos 600 miligramos de Marihuana y 12 unidades de Marihuana. También, ahondo, 149 gramos 200 miligramos de Metanfetamina, una unidad de Metanfetamina, Metilamina .008 miligramos, una unidad de Metilendioxianfetamina, cuatro gramos 400 miligramos de Metilendioxi-N-Dimetilfeniletilamina, 498 gramos 500 miligramos de Morfina, 400 miligramos de Papaver Somniferum, 40 unidades de Papaver Somniferum, un gramo de Pseudoefedrina, 200 miligramos de Semillas de Marihuana, 100 miligramos de Semillas de Papaver Somniferum, 700 miligramos de sustancia negativa y tres unidades de sustancia negativa; así como, 11 objetos del delito. Al final el funcionario de la federación acoto, que con esas acciones se cumple con el firme compromisos de brindar paz, tranquilidad y seguridad a los chiapanecos con el firme y decidido apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas…ver para comentar

LA COSTA-SOCONUSCO TIENE UNA CARRETERA DE LA MUERTE

Hace unos días comentábamos aquí en esta su gustada columna lo terrible que es transitar por la carreta costera, debido a los baches que asemejan a cráteres lunares, pero nos quedamos muy cortos, porque resulta que desde Huehuetán hasta llegar a Arriaga esa carretera está muy amolada. La carretera costera, considerada como una de las vías más importantes del sureste mexicano, sufre un gran retraso en los trabajos de rehabilitación, por lo que las pérdidas económicas que está generando al sector transportista y el daño al turismo regional, es desmedido, dijeron empresarios y transportistas costeños, agregando que desde Huehuetán hasta el entronque al municipio de Arriaga se puede observar en la carreta barios parches, será por eso que la han bautizado como la carretera PARCHIS, de nada sirve agregaron que los de la empresa App envíen a su cuadrillas a parchar los hoyancos porque cuando llueve los hoyancos vuelven a hacerse más grandes lo cual son unas trampas mortales, dijeron. es por eso que se espera que los encargados de velar por esa situación muy desagradable como es la delegación de la SCT en Chiapas exija a la empresa App utilice material de primera y así evitar que los hoyancos o baches que asemejan a cráteres lunares se hagan más grandes con las fuertes lluvias que azota a la costa Soconusco…sin comentarios

REMEDOS DE EMPRESARIOS ENCARECEN SERVICIOS ANTE LA PANDEMIA

Ante la pandemia que azota no solo a este estado sino al país los hambreadores empresarios han aprovechado esa situación y han encarecido el servicio de llenado de tanques de Oxígeno, así como también encarecen el servicio de ambulancias particulares luego de denunciar los anterior don Gustavo Amílcar Redondo, señaló que durante la tercera ola de contagios de la pandemia provocada por el COVID-19 en Chiapas, el costo de los servicios particulares de ambulancias se ha incrementado debido a la exigencia de la población, así mismo dijo que el llenado de los tanques de oxígeno también se elevan bajo la mirada complaciente de las autoridades de PROFECO. Sin embargo, agregó que los altos riesgos de contagios para los usuarios también se han incrementado, toda vez que la mayoría de las ambulancias privadas que operan en esta capital chiapaneca, no cuentan con vehículos debidamente equipados, y son operados por personal no capacitado y por si eso fuera poco -subrayó- no está debidamente certificadas por autoridades sanitarias. Al final de su comentario Don Gustavo acoto que ese tema muy delicado nadie le ha puesto interés por que los contagiados cada día suben más en sus estadísticas y los choferes de esas ambulancias particulares siguen exponiéndose y exponiendo a los pacientes que cada día atienden más, sobre todos algunos con problemas respiratorios, lo cual se les complica la atención y encarecen el servicio. Bueno esa denuncia debe poner en alerta a los de PROFECO y deberían hacer una investigación de campo al respecto…ver para comentar…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK