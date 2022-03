Asesoría Legal

Traficantes De Animales

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

En algunos Estados del país donde hay mucha tortuga como es el Estado de Tabasco la gente la mata para poderlas comer, yo no tendría el corazón de matar ni siquiera una gallina, en el Estado de Tabasco se trafica con mucho huevo de tortuga y, aunque es sancionado, la gente lo sigue haciendo ilegalmente, en mi visita por el Estado de Tabasco me di cuenta que para matar una tortuga la meten viva a agua hirviendo, es algo horrible e inhumano, para la gente local es normal matarlas de esa manera, para uno no, sentí tan feo verla morir y no poder hacer nada, yo no comí tortuga porque para empezar es un delito traficarlas y matarlas, la gente local hace tamales con ellas, es feo ver tan decepcionante situación.

Todo animal tiene un precio, incluso las serpientes, changos, loros, guacamayas, etcétera, hay gente ignorante que han llegado a atrapar búhos y los tienen como trofeos en sus casas, ¿Qué ganan con privar de la libertad y la vida a los animales silvestres?, incluso, hay quienes solo se dan por el placer de sacrificarlos, disecarlos y tenerlos en un espacio de su casa o negocio, son gente muy insensible, incluso, no solo en México se trafica con animales y sus huevos, en otros lugares del mundo se trafica el marfil, uno de los países que más trafica marfil es La Republica Democrática del Congo, manda estos productos a otros países africanos cercanos como Uganda, Kenia y Tanzania, de hecho, en la Republica Democrática del Congo se vende abiertamente en las calles, los traficantes les arrancan los colmillos a los elefantes, los matan solo para sacar sus colmillos a estos pobres animales, es una vergüenza internacional traficar y matar animales solo para darse ciertos lujos, ya que con los colmillos de los elefantes se hacen objetos de mucha elegancia, los traficantes internacionales deben pagar con cárcel muchos años y aprender a respetar a los animales, África debe endurecer las leyes, ya que los traficantes de animales tienen en la mira a los elefantes para robarles sus colmillos, no se debe permitir esto.

En las escuelas de todo México deben ponerle películas a los niños de primaria y secundaria para inculcarles que es un delito traficar con animales, debemos empezar a hacer algo ya, es urgente, nos estamos quedando sin aves, sin changos y otros animales, no es nada bonito estar cazando animales, no regalar resorteras a los niños para estar cazando aves, desde ahí se empieza todo y eso, hay que combatirlo de raíz a la voz de ya, no hay que permitir ni comprar siquiera aves de ninguna especie, no hay que privar de la libertad a ningún animal, los animales son hermosos y nos dan y nos regalan las mejores vistas y hermosas volando, corriendo, caminando, etcétera, aprendamos a vivir con ellos, no les hagamos ningún daño, todo animal tiene derecho a ser libre, nacieron libres como nosotros y toda la vida deben ser libres, es muy hermoso cuando por las mañanas nos canta algún pajarito que llegó de visita, no los metamos en jaulas porque ellos son felices siendo libres, los seres humanos creemos hacerles un bien a los animales y ponerlos en jaulas que porque supuestamente si andan volando se podrían morir de hambre, eso es falso para empezar, los seres humanos somos ignorantes de nacimiento, no debemos privar de la libertad a ningún animal, de hecho, en Betania, un líder indígena mantenía en cautiverio a un búho, este sujeto de nombre Salvador era un ignorante, siempre se le pidió que dejara en libertad al ave y nunca quiso, así como este sujeto, hay muchos, son una vergüenza y unos ignorantes por andar privando de la libertad a los animales, en nuestro país no se debe permitir la comercialización ilegal de aves, los pericos en México es lo que más se trafica y no se debe permitir, en nuestro país hay leyes que protegen a los animales pero, es letra muerta, ya que en realidad le hemos jugado al tonto, creemos que con muchas leyes las cosas van a funcionar, y no es así.

No hay que atrapar, comprar o vender pericos, loros y guacamayas, ya que desde el año 2008 es un delito federal.