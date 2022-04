Puntos Fiscales

Tráfico de indocumentados

José Luis León Robles

dj_drdead@hotmail.com

Buenos días distinguidos lectores, el día de hoy haré mención de un tema que sigue dando de que hablar y que pareciera que nunca terminará, y a lo que me refiero es al tráfico de personas, el tráfico ilícito de migrantes es verdaderamente una preocupación no únicamente en México sino a nivel internacional ya que este negocio fuera de la ley afecta a un gran número de países del mundo que son puntos ya sea de origen, tránsito o destino, se ha constatado que los delincuentes lucran con el tráfico ilícito de migrantes a través de fronteras y entre continentes, por parte de los gobiernos que resienten este tipo de operaciones humanas aberrantes muchas veces se ha visto en la tarea tan compleja de evaluar la dimensión real de este delito derivado de su naturaleza clandestina y a la dificultad para determinar cuándo la migración irregular es facilitada por contrabandistas. El peor incentivo de esta activad es derivado del gran número de migrantes que están dispuestos a correr múltiples riesgos en busca de una vida mejor, cuando no pueden emigrar por vías legales, que de alguna manera también ha sido muy criticado aquéllos países que lejos de establecer medidas administrativas más flexibles han adoptado medidas mucho más drásticas con una carga burocrática que viene de alguna manera a brindar una provechosa oportunidad a los delincuentes para explotar su vulnerabilidad de aquéllas personas que han sido negada las visas y permisos legales. Los migrantes objetos de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación, el abuso y sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro desde abusos sexuales, violaciones, robo hasta la muerte, muchas de ellas se han suscitado por asfixia en el interior de los contenedores, perecer en el desierto o ahogarse en el mar mientras son conducidos por contrabandistas que lucran con un tráfico en el que los migrantes se convierten en mercancías. Las estadísticas de estos delitos por tratarse de un delito clandestino, las cifras de valor en el plano mundial son difíciles de determinar con precisión. Sin embargo, según análisis sobre la base de dos de las principales rutas del tráfico ilícito: de África oriental, septentrional y occidental hacia Europa y de América del Sur hacia América del Norte, se estima que este delito genera anualmente alrededor de 6.750 millones de dólares de los Estados Unidos para los delincuentes que operan en estas regiones. Solamente en México existe distintos flujos migratorios internacionales: a) inmigración extranjera, con escasa incidencia en la población total; b) emigración mexicana, fundamentalmente a Estados Unidos, que representa al menos 10% de la población mexicana total, de 112 millones de habitantes según el Censo Nacional de Población de 2010; c) transmigración de diversas nacionalidades (mayoritariamente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños) que cruzan el territorio mexicano para intentar llegar a EEUU; d) retorno de mexicanos desde EEUU, en la mayoría de los casos contra su voluntad; y e) desplazamientos (interno e internacional) por problemas de inseguridad pública, a su vez Centroamérica registra otros flujos migratorios internacionales que se vinculan con lo que ocurre en México, todo esto fue un proceso de lenta maduración ya que la creación y el desarrollo de redes de tráfico de migrantes ha dado como resultado como el traslado de indocumentados multinacionales y la captación que realiza la delincuencia organizada de estas personas, a ello le debemos sumar la nueva estrategia de estas personas que buscan el sueño americano y es concentrarse en grandes masas para ir en caravana desafiando las autoridades migratorias y así poder llegar a su destino, teniendo como argumento sus derechos humanos a sí poder revictimizarse o simplemente algunos tienen argucias legales como el pedir asilo político en aquél vecino país del norte, un tema que sin duda alguna tiene una gran afectación a la sociedad, en ello podemos establecer la grave inseguridad ocasionado muchas veces por algunas personas indocumentadas.