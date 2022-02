Puntos fiscales

Tribunal Electoral de la Federación y su escándalo

José Luis León Robles

Muy buenos días distinguidos lectores el día de hoy tocaré un tema por demás trascendental en la vida democrática de nuestro país y es que deriva de la gran polémica por la Destitución de la presidencia del Tribunal Electoral de la federación el Magistrado Vargas Valdez, sin embargo, es necesario hacerles del conocimiento también los claro oscuros de este personaje en el ámbito jurídico. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una segunda denuncia penal contra este personaje el pasado 12 de junio en el que se encuentra involucrado sumas millonarias en actividades sospechosas en el que prevalece diversas irregularidades detectadas en sus bienes que forman parte de su patrimonio, y aunque pareciera irreal por tan importante personaje conocedor del derecho la inconsistencia radicó en la información proporcionada ante Autoridades Fiscales a través de declaraciones y los que operó mediante instrumentos financieros, en ella se incluyó cuentas bancarias de su cónyuge, así como su cuñado e incluyó razones sociales como inmobiliaria Pasavaba, Schlafrau, Nerix y Consorcio de litigio estratégico y asesoría estrategia total. Se mencionó que las operaciones realizadas con el hoy expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se realizaron transferencias al extranjero mediante este tipo de empresas denominadas fachadas, lo mas detestable es que se le documentaron parte de su riqueza en bienes inmuebles ubicado en zonas exclusivas de la capital mexicana como lomas de Chapultepec y Polanco, además de Miami y Valle de Bravo, y que decir de los aproximadamente 53 viajes internacionales realizados con cargo al erario público. Este personaje estableció muchas benevolencias jurídicas a miembros del Partido Oficial, así también fue el responsable del proyecto por el que se definió no autorizar la creación del nuevo partido de la pareja Calderón- Zavala que hubiese contendido en las pasadas elecciones federales. Todas estas polémicas llegaron a que el pasado 4 de agosto fuera destituido por cinco de los siete magistrados de la Sala Superior, en el que basaron los argumentos de la pérdida de confianza por las denuncias que tiene en la fiscalía general de la República. Posteriormente se nombró al Magistrado Reyes Rodríguez quién decidió hacerse un lado, rechazando la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que indicó que esa decisión se debe a que su nombramiento no fue respaldado por los siete magistrados, es decir que no fue unánime dándole todavía el valor de especial del Ex presidente de dicho tribunal, manifestando además que es necesario buscar una reconciliación en esa noble institución. Es necesario que no perdamos la fe en la justicia electoral, hoy se encuentra de forma interina en la presidencia el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y es que a pesar de interinato el ejecutivo federal ha sido crítico sobre las funciones de ese instituto a pesar de haberle favorecido a su partido en muchos casos, sin embargo, lo que más le ha cuestionado es que los Magistrados tienen muchos privilegios y que ganan mucho más que él. Pero como dije al inicio la función primordial de dicho Tribunal es resolver las impugnaciones de los procesos electorales que se desarrollen en nuestro país. Esas impugnaciones surgen cuando una persona común y corriente como usted o como yo, partido político o coalición o candidato cuestiona la validez de una sentencia, este tribunal tiene el último veredicto, y como de alguna manera estos juzgadores son impuestos por actores políticos en el poder queda claro que cuando entran en funciones otros actores políticos y Magistrados aún prevalecen en el cargo, se suscita una seria de conflictos mediáticos en donde el Mandamás de los políticos que es el presidente de la Republica simple y sencillamente al no ser gente de su confianza por así llamarlo va a existir una serie de cuestionamiento en su actuar como juzgador, y que en algún momento pudiera parecerse una guerra de poder. Esperando que este artículo haya sido de su entero interés quedo a sus órdenes para cualquier tema que quisieran que escribiera.