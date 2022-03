Asesoría legal

Turistas y viajes de placer es peligro

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Algunas naciones como Cuba que ofrece vacunar a todos los turistas que entren a la isla para captar recursos es muy buena idea mercadológica en materia de turismo, sin embargo, es muy peligrosa, el hecho que una persona sea vacunada contra el Covid no le garantiza absolutamente nada que quede totalmente inmune, no podemos en estos tiempos andar como si nada y más de turistas en lugares donde hay peligros de contagio, es cierto que la situación económica está muy mal, pero tampoco es para arriesgar a las personas y que convivan como si nada con los demás, aun y cuando te pongan la vacuna no puedes andar sin cubre bocas, sin usar gel, de hecho, los restaurantes de destinos turísticos están contaminados igual que los hoteles, los hoteles y restaurantes creen que por el solo hecho de poner gel antibacterial en la entrada ya con eso es suficiente, claro que no, es más, muchísimos restaurantes ni gel usan, llegas, entras, pides gel antibacterial antes de tocar la carta o la superficie de la mesa te dicen que no tienen gel, hay restaurantes que te dan la opción digital de ver la carta por medio del código QR, ¿de que sirve? De nada, porque en si las sillas y las mesas no están limpias, se deben esmerar mejor, pero lo que no se puede hacer ahorita y al menos hasta noviembre es salir de turistas a ningún lado porque exponen su vida, la de su familia y la de quienes los rodean, no se vale que unos se cuiden y otros no, no se puede andar de turistas por ningún lado, si no tienes Covid y crees que porque te pusieron una vacuna ya puedes salir, es falso, el hecho de que le pongan la vacuna contra el Covid no es suficiente, Cuba no puede hacer ese tipo de promoción, exponen la vida de las personas, las playas están contaminadas, incluso, el suelo que pisamos está contaminado, el aire de igual manera está contaminado, los cubre bocas no es suficiente protección, aun y con cubre bocas la gente se contamina, cuan más sin él, se avecina semana santa, y si un Estado dice que hay semáforo amarillo, o anaranjado o verde, aun así no salgan, si en verdad aman a su familia, no salgan, está muy critica la situación que se vive a diario por la pandemia, mucha gente sale a las playas de nuestro país o se van a otro país, si no están enfermos lo estarán porque solo a eso salen, a enfermarse, hay que resistir, hay que aguantar hasta el final, no hay que hacer caso a las promociones turísticas de otros países porque ellos podrían estar igual o peor que nosotros en pandemia, hay que hacer caso omiso, no hay que viajar a ningún lado, todo el aire está totalmente contaminado, los aviones, los autobuses, las centrales, nadie respeta la sana distancia, los más jóvenes son más rebeldes porque organizan fiestas y de paso hacen ruidero que no dejan descansar a los vecinos, han de creer que son inmunes solo por estar jóvenes, los bebés y adolescentes han muerto de Covid, es muy lamentable la situación, es demasiada carga, se miente cuando se dice que en los hospitales la mitad de las camas están ocupadas, todo está totalmente saturado, todo mundo quiere hacer negocio con el Covid, hacen fraude con los oxígenos, juegan con la salud de la gente, las funerarias están al acecho a ver quién se muere y muy probablemente en contubernio con médicos de los IMSS que es por donde regularmente entran más o menos y salen con los pies por delante, viajar es un peligro enorme, es exponer a la familia, Estados que supuestamente están en amarillo deberían estar en rojo, los fallecimientos se siguen dando día a día, hay que proteger a los que más amamos, hay que proteger a nuestras familias, hay que protegernos nosotros, seamos conscientes, no hay que dejarse llevar por publicidad falsa de naciones que desean turistas a cambio de la vacuna, ¿Por qué no usan ellos la vacuna para su gente? ¿Por qué abusan de esa manera de su gente? Los cubanos, mexicanos, españoles, etcétera, etcétera todos merecen respeto y se debe respetar sus derechos humanos, no debemos permitir que los cubanos no sean vacunados, no debemos permitir que los dirigentes de esa nación vacunen a los extraños y a su gente los dejen fuera, no se vale, eso es totalmente inhumano, no viajemos a ningún lugar bajo ninguna publicidad falsa, efectivamente hay muchísima crisis, pero primero está la vida, la de nuestros seres queridos y la nuestra, es muy triste ver que los turistas llegan y se sienten los dueños del lugar la mayoría de los turistas viajan porque buscan placer sexual y eso está peor aún, no hay que arriesgarse simplemente porque las otras naciones ofrecen vacuna contra el Covid, a ustedes nadie les garantiza que efectivamente sea, o que tal si es la vacuna que salió mal y en lugar de ponérsela a su gente se la van a poner a los extranjeros, llegan, se divierten, se contagian, se regresan y se mueren, así de fácil y así de sencillo, y si probablemente es la vacuna que trae consecuencias negativas en el cuerpo, nadie lo sabe, pero para que una nación diga que los visiten a cambio de vacunarlos, suena interesante, pero no hay que confundir lo falso con la realidad, todos los seres humanos tienen derecho a vacunarse, y suena como sacado de un libro de magia decir, ven diviértete y te vacuno también, ninguna nación está en posición de recibir a nadie por el bien de ellos y por el de los turistas, Cuba y las otras naciones no pueden ofrecer vacunas a cambio de turismo, es totalmente irreal, es mejor aislarse, estar solos por el tiempo que sea necesario en lo que avanzan buscando la vacuna correcta y que no tenga consecuencias negativas, eso es lo que se busca en realidad, hay gente muy inconsciente que sigue sin usar cubre bocas porque tienen un cierto rencor hacia la sociedad, es muy probable que esa gente haya tenido problemas emocionales o los tenga actualmente y quedaron dañados del cerebro, porque, para no ver la realidad y seguir como si nada y de paso decir que siguen sin creer que hay Covid, realmente se necesitaría estar enfermo del cerebro, las cifras no mienten, claro, las cifras son más altas que las que se dan oficialmente, hay familias que por vergüenza o pena no dicen que tienen un familiar con Covid para evitar el rechazo de la sociedad, están mal, es mejor hablar, solidarizarse con esas personas, no podemos actuar con envidia ni alejarnos de los que más nos necesitan, muy probablemente según lo captado por MERCADOTECNIA DE MEXICO es que a más tardar en noviembre vaya apagándose este mal que está acabando a la humanidad, pero, muy probablemente haya otra pandemia similar de vuelta en unos 9 o 10 años, no hay que confiarse, solo eso puedo decirles, la pandemia actual ha traído ideas diabólicas a gobernantes maliciosos, gobernantes mundiales que actúan de mala fe, con dolo y que incluso a su misma raza los tienen totalmente pisoteados, eso es totalmente inhumano, no hay que viajar a ningún otro país y ni siquiera a otro Estado de nuestro país solo porque ya estaban muy aburridos, el que no respeta las reglas sanitarias y los que viajan muy probablemente son los más próximos a morir, y eso, es lo que hay que evitar, no hay que usar el turismo para que se extienda más la pandemia, seamos conscientes, no desconsiderados.