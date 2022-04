Asesoría Legal

Uber

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los denominados transporte Uber son unidades totalmente inseguras, no se encuentran registrados en ningún padrón de gobierno, solo bajan la aplicación y se ponen a trabajar, los choferes y las unidades no se encuentran registrados y deberían estarlo como la mayoría de los taxistas lo están y les ha costado muchísimo dinero y tiempo como para que vengan unidades piratas y hagan lo que quieran, hay ciertos Estados por ejemplo que la misma autoridad de Movilidad les da una cierta autorización para que puedan prestar el servicio, sin embargo, la misma autoridad de Movilidad no puede alterar ni violar la ley ya establecida, para que los Uber presten un servicio correcto se debe modificar la Ley de Movilidad mediante un Proyecto de Decreto, los Estados que aún no hayan modificado la Ley de Movilidad no deben permitir operar a las unidades Uber, son un peligro y un riesgo para los y las usuarias, más para estas últimas, a inicio de cuentas, los choferes de Uber y los propietarios de las unidades así como estas últimas deben estar legalmente registrados ante la Secretaría de Movilidad, los choferes y los dueños de los autos deben tener al menos cada 2 meses capacitación en mecánica y primeros auxilios, sin embargo, una autoridad como por ejemplo Jalisco, Nuevo León, Chiapas y entre otras, no deben otorgar permisos para las unidades Uber, efectivamente siempre hay que tener una alternativa más de movilidad, pero, las unidades Uber son un peligro para las mujeres, tan solo algunos ejemplos, la señorita Osiris Méndez de Guadalajara pidió una unidad Uber por la aplicación para ser transportada a otro lugar y ella dice haber sido violada por el conductor, obviamente es como todo, la “empresa” Uber se deslindó de tal violación, la aplicación dijo que la joven ni siquiera había sido violada por el chofer de la unidad, según ellos se dicen ser respetuosos, lo cierto es que, no se le debe dar cabida a la aplicación Uber en ninguna Ley de Movilidad en todo el país, muy probablemente los que andan operando están de forma irregular y muy lamentablemente con la autorización irregular de las autoridades de Movilidad, el hecho que una autoridad represente a Movilidad no quiere decir que va estar violando la Ley mediante permisos irregulares porque no están sustentados en nada, al decir esto, me refiero a que la Ley de Movilidad de varios Estados no ha sido modificada, y para que las unidades Uber trabajen se debe presentar un Proyecto de Decreto para ser analizado, evaluado, discutido, propuesto y votado, ya sea que haya o no reformas a la Ley de Movilidad de cada Estado y permitirles a las unidades Uber trabajar, pero, es muy difícil, ya que no se han llevado a cabo evaluaciones y estudios para poder meter un servicio de aplicación en ciudades pequeñas y medianas, los taxistas establecidos se han visto afectados económicamente por la aplicación Uber, y de hecho, los taxis establecidos son los más confiables porque son los que han cubierto los requisitos ante la Secretaría de Movilidad.

Mercadotecnia de México, cuyo Director General Corporativo es el Lic. Julio Cesar Zamudio indica que no es viable que se otorguen permisos provisionales como se hacen en Jalisco, Nuevo León, CDMX, Colima, Campeche, Veracruz, Chiapas y otras entidades, ya que nadie está por encima de la Ley, obviamente, si algún incidente sucede en las unidades autodenominadas Uber los responsables es la aplicación y las autoridades que permiten su operación irregular, de hecho, las autoridades de Movilidad no deben permitir absolutamente nada que no se encuentre dentro de la Ley de Movilidad, no deben abusar en el ejercicio de sus funciones, no puede ni debe ningún funcionario de Movilidad otorgar un permiso para la operación provisional de la aplicación Uber ya que no se encuentran en ningún artículo ni párrafo de la mencionada ley, de hecho, toda unidad que preste un servicio de transporte público pirata es legalmente llamado transporte irregular, de hecho, en el 2019 las autoridades de Nuevo León retiraron de circulación las unidades Uber Van, ya que carecían de concesiones, permisos y hacían base en lugares no autorizados, y es que, mientras no esté acreditada la autodenominada “empresa” Uber por el gobierno no se puede prestar el servicio, no se pueden afectar los intereses de los taxistas ya acreditados, y es que, el 99 % de la población mexicana quiere el servicio de taxi acreditado, no de Uber, lo único que tienen que hacer los taxistas establecidos es engruesar su organización y saberse administrar, una empresa del transporte no solo es prestar el servicio y ya, es acudir a las capacitaciones que Movilidad debe dar en materia de mecánica y primeros auxilios, de igual manera es importante capacitar a los choferes para que no le falten el respeto a las damas, usar un vocabulario correcto, y no estoy diciendo que todos los choferes hablan mal, claro que no ,simplemente debe ser un requisito más para ser un chofer calificado, los taxistas establecidos pueden crear una aplicación para que sus usuarios les puedan dar su calificación usando la escala del 1 al 10, o bien usando 5 estrellas, los taxistas establecidos son unidades registradas legalmente ante Gobierno del Estado y son las más confiables, incluso, hay bases de taxistas establecidos que tienen cámaras de vigilancia, esto el gobierno debe valorarlo y apoyarlos, los taxistas establecidos últimamente han sido golpeados económicamente por varias razones, la primera es el alto costo del combustible y las refacciones que no cesan de parar, la segunda es la pandemia en la cual mucha gente no sale por miedo a contagiarse, no son las mismas cifras antes de la pandemia, bajó considerablemente el número de pasajeros, los delincuentes que van a asaltar se ensañan con los taxistas establecidos robándoles el dinero trabajado del día, y para rematar, unidades Uber trabajan de forma irregular afectando el trabajo y loa economía de quienes les ha costado mucho conseguir una concesión, pintar una unidad traer modelos recientes, siendo que los Uber mientras no estén regularizados ellos pueden prestar el servicio en cualquier unidad no importando el modelo, violando toda Ley de Movilidad.

Los taxistas establecidos ya hubieran sacado permisos provisionales ante Autotransporte Federal, no en Movilidad, sino en la SCT para que presten también el servicio de taxi ejecutivo de 5 pasajeros de un municipio a otro por falta de transporte y pocos horarios de quienes deben darlo, hay personas que están dispuestas a pagar lo que sea por transportarlos de un lugar a otro, es mejor que los taxistas establecidos hagan el servicio a que lo haga una unidad “Uber” porque se corre el riesgo de salirse de la ruta y exponer físicamente y psicológicamente a los usuarios, simplemente, ni Movilidad ni ninguna autoridad está por encima de la Ley.