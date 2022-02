Puntos Fiscales

Un cáncer llamado violencia de Género.

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Buenos días distinguidos lectores, el día de hoy abundaré en el tema violencia de género, cabe mencionar que este tema es a solicitud de unos alumnos en el que imparto catedra de la materia derechos humanos, y precisamente sale a colación de los últimos acontecimientos suscitados. En cualquier sociedad la igualdad de género es un pilar muy fundamental de los derechos humanos y en ello se interrelaciona toda convivencia de los seres humanos, sin embargo al utilizar el término violencia de género esa concepción para muchos puede ser confusa, y si bien al hablar de violencia de género no únicamente estamos de una violencia en relación al género femenino, sino también puede ser al género masculino, en esa partida algunos conceptos pueden cambiar con el tiempo y en el cual se atraviesan diferentes ramas de las ciencias creadas por el hombre como la psicología, sociología, medicina, derecho y hasta la cultura. Algo que debemos tomar en cuenta es que la llamada violencia de género es una violación a los derechos humanos y afecta no únicamente a las personas a las que se le dirige, sino también a la comunidad. Podemos decir que alguien puede nacer con características sexuales femeninas, pero se puede identificarse como hombre, o mujer y hombre al mismo tiempo. Personas LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, es decir aquellas personas que forman parte de una sociedad que no se ajustan a una norma heterosexual, también sufren violencia basada en esa orientación sexual que tienen, es por ello que este sector de la población que sufre violencia entra en el ámbito de las estadísticas de la violencia de género. Algunos estudiosos del tema han concluido que la violencia de género se basa en un desequilibrio de poder llevado con la intención de humillar y hacer que una persona en un grupo se sienta inferior. Al ser una violación de los derechos humanos es un atentado contra los derechos humanos inherentes a la dignidad humana en la cual es amenazada no solamente la integridad psicológica sino además física, pero no queda únicamente a ello, es necesario señalar que también existe la discriminación arraigado en estereotipos y prejuicios muy dañinos contra las mujeres, sin embargo en el caso de los hombres que no actúan según los roles de género masculino dominantes, la llamada violencia de género tiene una forma de corrección con el ejemplo. En estos tiempos es muy importante la igualdad de género para salvaguardar los derechos humanos y ante todo preservar el estado derecho. En una cuestión de detrimento económico para las víctimas de la violencia de género es estudiado dicha situación en un entorno económico ya que se tiene un rendimiento bajo en el trabajo, en la educación, dependiendo el rol de la víctima. En nuestra actualidad se han distinguido 5 tipos de violencia interrelacionadas, como por ejemplo la violencia física en el que se incluyen los golpes, quemaduras patadas, mutilaciones etc., en la violencia verbal se incluyen humillaciones en privado o en público, uso de malas palabras, es decir el abuso verbal para dañar de alguna forma el estado psicológico de la persona, sin embargo no forma del todo la violencia psicológica, porque en ésta última incluye conductas amenazadoras que carecen de violencia física o de algunos elementos verbales, si nos vamos recorriendo mas el camino de la violencia de género podemos encontrar la violencia sexual, en el que existe tres formas particulares de violencia sexual como es el acoso sexual en el lugar de trabajo, violencia sexual como arma de tortura y la violencia sexual contra personas LGBT, y por último encontramos la violencia socioeconómica en la cual en esta forma de violencia no es más que quitarle los ingresos a la víctima, no permitir tener un ingreso separado, por ejemplo en el rol de una sociedad conyugal, el esposo obliga a su esposa de adquirir el rol de ama de casa. Este tema es muy importante para que usted amiga, amigo lector pueda observar su entorno social, laboral, político, pero sobre todo familiar, si se siente incomoda (o) por alguien que realizó determinada acción en su persona, puedes ser un tipo de violencia de género, con gusto puedo orientarlo y encaminarla(o) a una acción legal para salvaguardar sus derechos constitucionales en materia de derechos humanos.