Un plan climático para un mundo en llamas (2ª. Parte)

Kim Stanley Robinson

Esto significa que un aspecto gigante del problema que enfrentamos es financiero. Pensar en el dinero y dirigir el dinero son clave para superar este siglo de crisis con éxito. Tenemos que encontrar maneras de pagarnos para descarbonizarnos lo más rápido posible, y hacer todo el resto del trabajo necesario para establecer una civilización sostenible. Evitar que los petroestados quiebren y hagan cosas desesperadas tendrá que ser parte de ese nuevo acuerdo, por complicado que sea. Descuentos, amortización, renunciar a la culpa y la rectitud, grandes recortes de deuda, todo eso entrará en juego.

Y no piensen que el mercado hará todo eso por sí mismo, porque no lo hará. Toda la noción de la gestión del mercado ha sido un ejemplo catastrófico de monocausotaxofilia, «el amor por causas individuales que lo explican todo», el neologismo bromista de Ernst Pöppel para una tendencia muy común en todos nosotros. Esta debilidad en nuestro pensamiento, la esperanza inútil en un algoritmo confiable, o en un monarca salvador, necesita ser resistida en todo momento, pero especialmente cuando se construye una economía global.

No es cierto que dejar las finanzas al mercado lo arregle todo, como han demostrado los últimos 40 años. El mercado valora sistemáticamente mal las cosas a través de descuentos inadecuados del futuro, falsas externalidades y muchos otros errores de cálculo depredadores, que han llevado a una gran desigualdad y destrucción de la biosfera. Y, sin embargo, ahora mismo es cómo funciona el mundo, la ley incuestionable. El capital invierte en la tasa de retorno más alta, eso es lo que quiere el mercado.

Pero salvar la biosfera no supone la tasa más alta de retorno (prueba segura de otro error de cálculo del mercado) porque ese rescate implica reemplazar la mayor parte de nuestra infraestructura, al mismo tiempo que construir lo que será en efecto un sistema de alcantarillado planetario, recuperar y eliminar los residuos que hemos estado vertiendo a la atmósfera.

Esta no es la imagen de una inversión de alto rendimiento, porque nadie realmente quiere miles de miles de millones de toneladas de hielo seco. Sacar tanto dióxido de carbono de la atmósfera es simplemente un coste, el coste de la supervivencia, pero no la tasa más alta de retorno. Así que el capital privado no invertirá en él, y si permitimos que esa decisión se mantenga, vamos a cocernos.

Pero las finanzas también son una tecnología, es el software de la civilización. Es un software de importancia crítica porque es cómo valoramos nuestro propio trabajo; y, al ser un sistema humano, somos libres de mejorarlo a través de diversas alteraciones y mejoras. Y ahora tenemos que hacerlo.

Afortunadamente, muchas personas que trabajan en los bancos centrales del mundo están sintiendo esta necesidad y buscando innovaciones. Su participación es de vital importancia, porque ninguna criptomonedas hará el trabajo. De hecho, algunas de estas nuevas criptomonedas, como Bitcoin, solo exacerban el problema. Y, en cualquier caso, ninguna de ellas es dinero; son tulipanes, o cualquier otra burbuja especulativa. El dinero es un medio de intercambio, un almacén de valor y, lo que es crucial, un signo de confianza social. Y en un sistema de estado-nación, el dinero en el que confiamos es dinero respaldado a nivel nacional. Cuanto más rico es el país, más confiamos en su dinero. Así que la moneda fiduciaria es lo que necesitaremos para hacer frente a la emergencia existencial que representa el cambio climático.

Lo que esto sugiere es que pronto vamos a probar cuántos billones de dólares pueden crear nuestros bancos centrales por año sin alterar la confianza de la gente en el dinero. Esto será un experimento, una improvisación. Las flexibilizaciones cuantitativas de 2008-11 y 2020-21 han sido una importante prueba de que se puede crear una cantidad bastante grande de dinero nuevo cada año sin resultados negativos. El nuevo matiz a añadir a ese hallazgo es la idea de gastar el dinero recién creado primero en descarbonización y otras actividades favorables con la biosfera. Esto se llama flexibilización cuantitativa del carbono, y es algo que muchos bancos centrales están ya investigando.

La Red para la Ecologización del Sistema Financiero, una organización de 89 de los bancos centrales más grandes, publicó recientemente un documento que describe posibles metodologías para esta innovación financiera. Sugieren que posiblemente se podría pagar directamente a las naciones, empresas e individuos por extraer carbono de la atmósfera.

Posiblemente los petroestados podrían ser compensados por los combustibles fósiles que mantengan en el suelo. Posiblemente se podría pagar a las compañías petroleras para que succionen carbono del aire y luego lo bombeen de vuelta al suelo; también se les podría pagar para bombear agua desde debajo de los grandes glaciares de la Antártida y Groenlandia, que actualmente se deslizan hacia el mar en toboganes de agua subterráneos recién derretidos.

Por supuesto, las legislaturas y los ciudadanos tendrán que instar a sus bancos centrales, y en última instancia darles instrucciones y mandatos específicos. Pero la buena noticia es que, con estas nuevas estrategias a mano, incluso en nuestra economía política actual, incómodamente adaptada en el mejor de los casos a la tarea en cuestión, podríamos pagarnos a nosotros mismos para hacer lo que hay que hacer, y así esquivar la próxima extinción masiva.

Esta no es la solución final; no quiero sucumbir a la monocausotaxofilia yo mismo. Se necesita mucho más que una flexibilización cuantitativa de carbono en los próximos años. Tendremos que restablecer las tierras silvestres para mantener la biodiversidad, como en los diversos planes «30×30»; podemos comenzar a cultivar alimentos en cubas de microorganismos, liberando tierras para otros fines; tendremos que hacer más ecológicas nuestras ciudades; tendremos que reemplazar gran parte de nuestra infraestructura; y así sucesivamente. Todo esto implica una estupenda cantidad de trabajo, todo lo cual tendrá que ser pagado.

La flexibilización cuantitativa del carbono no será suficiente para hacer todo eso, pero, si se combina con la regulación y la tributación que canalicen el capital privado hacia proyectos útiles y orientados a la supervivencia, quizás podamos escaparnos. Y, por cierto, el pleno empleo está muy implícito en todo esto; hay mucho trabajo por hacer. ¿Podemos aprovechar todo el trabajo necesario para la equidad climática entre las naciones y la disminución de la grotesca desigualdad entre ricos y pobres? Parece que podríamos.

Esta gama de nuevas políticas significa volver a algún tipo de equilibrio keynesiano entre lo público y lo privado. Bien. Necesitamos eso. Pero este gran cambio naturalmente se suma a la sensación de miedo en nuestro tiempo. Qué: ¿una nueva economía política? ¿No ocurrió por última vez ese tipo de cambio en 1980, o en 1945, o en las grandes revoluciones democráticas del siglo XVIII? ¿Es ahora imposible? ¿Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo?

No. Ha llegado el momento de admitir que tenemos que controlar nuestra economía por el bien común. Crucial en todo momento, esta comprensión es especialmente importante en nuestra necesidad actual de esquivar la extinción masiva. La mano invisible nunca recoge el cheque; por lo tanto, debemos gobernarnos a nosotros mismos.