Poder y Dinero

Un vodevil disfrazado de consulta popular

· Queremos fin de la corrupción e impunidad

· Preguntar si se aplica la ley, es una aberración

· La ley es el único camino contra la impunidad

· Emilio Lozoya pasea por todos lados sin custodia

Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir.

Francisco de Quevedo, (1580-1645) Francisco de Quevedo y Villengas. Escritor español.

Víctor Sánchez Baños

Pues, está Todo listo para que el domingo 1 de agosto pueda llevarse a cabo la consulta popular para preguntarle a los mexicanos si desean llevar a juicio a todos aquellos delincuentes del pasado que han robado del erario público.

Si no fiera la movilización de miles de personas, así como del gasto de 500 millones de pesos, esto podría ser una broma.

Sin embargo, en el ámbito de la realidad, esto simplemente es un acto teatral. Pero, un vodevil, para pasar el rato, porque es irracional que un gobierno pregunte a sus ciudadanos si se va a aplicar la ley o no. Se trata de un acto histriónico e histórico de propaganda.

La ley se aplica porque esa es la base de las democracias: el respeto al estado de derecho de todos, tanto autoridades como ciudadanos. No se pregunta al pueblo si se va a llevar a cabo un juicio a alguien que cometió un delito. Bueno, esto no ocurría desde los tiempos de la Revolución Francesa, en donde se ponía a discusión del populacho francés, si el rey debería ir al baño o no.

Si son 3 o 50 mil despistados que acudan a las urnas a depositar un voto en esa consulta, sólo alguien que no tenga conectada dos neuronas votaría en contra de lo que dice la pregunta propuesta por el Ejecutivo y corregida por el Legislativo.

Los mexicanos necesitamos fin a la impunidad. Si hay algún presunto responsable que se le lleve ante el Ministerio Público, ya sea Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo o Salinas. Que no se los lleven a juicio callejero. Ese no tiene ninguna validez jurídica.

Si Andrés Manuel López Obrador, tiene los elementos suficientes para enviar a la cárcel a un expresidente o a cualquier funcionario de antes de su gobierno, e incluso en su administración, deben ir a prisión. De lo contrario, se convierte en cómplice y la historia se lo demandará… y quizá el siguiente sexenio.

La corrupción prevalece. La vimos en el pasado, pero ahora en la Cuarta Transformación la vemos con mayor cinismo.

Esto ocurre porque no existe una estrategia de Estado para luchar contra la corrupción en los funcionarios públicos. Es una trampa para tener sometidos a los políticos y así asegurar su lealtad.

A estos les permiten que sigan abusando constantemente de sus puestos y logren amasar enormes fortunas. Y, aparte, es doloroso saber que nuestro país como en muchos países de América Latina, los políticos se enriquecen de manera tan impune que es imposible encarcelarlos porque los delitos prescriben.

Sus casas tienen costosas obras de arte, colecciones de autos lujosos y antiguos, relojes considerados valiosas joyas a nivel mundial y, por si fuera, poco una gran cantidad de bienes inmuebles en México y el extranjero a su nombre o a través de testaferros.

El poder público los convierte en potentados y “respetables ricos”.

Eso es nuestra realidad y no la ficción de una consulta que no es coadyuvante para iniciar un juicio penal a los bribones que robaron dinero público.

Esta consulta, se convierte en el escarnio de otras naciones, como The Economist, que la considera una “Parodia del Estado de Derecho”.

No hay que trivializar la política. Es el único camino para mejorar la vida de millones de mexicanos y para repartir la riqueza; no lo que nos han hecho ancestralmente, de repartir la miseria.

Cárcel sin perdón a corrupción y consultas sin toque electoral o distractor de la cruel realidad, esa la demanda de una justicia digna para 126 millones de mexicanos. Lo demás, lo podemos ver en cualquier comedia.

PODEROSOS CABALLEROS

LOZOYA SIN CUSTODIA

Hace unos días se le vio a Emilio Lozoya acudir a la Fiscalía General de la República, sólo acompañado por su abogado. Mi amigo y compañero Darío Célis, publico en su cuenta de Twitter, una fotografía que da cuenta de ese hecho. Es más, hay versiones en el sentido de que no cuenta con el brazalete electrónico, ni una guardia para evitar que se fugue. Esta es otra parodia de la justicia. Lozoya tiene obras de arte, relojes, joyas y bienes inmuebles que haría palidecer a jeques árabes. Pero, en México lo tratan con algodones.

OTRA VEZ EL PADRÓN ELECTORAL

No es la primera vez, ni será la última. El INE informó que investiga la posible venta de información del Padrón Electoral, aunque dicen que es el del 2018. ¡Por Favor! El 80% de la población tiene no ha cambiado su información desde hace 10 años. Por ello la privacidad, una vez más está al alcance de cualquier delincuente. Y, ahora quieren el padrón de telefonía celular. ¿Para quién juega el gobierno? ¿En favor de la delincuencia o de los mexicanos?

