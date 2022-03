Poder y Dinero

Una vez más: ¡Los celulares!, idiotas

· Enorme mercado negro de “móviles”; y crece

· Delincuencia gana al año, USD$ mil millones

· Asesinan a 700 personas, anuales, en asaltos

· Paridad legislativa, la democracia a debate

El poder nunca es estable cuando es ilimitado.

Tácito (55-115) Historiador romano.

Víctor Sánchez Baños

Hace unas semanas, platiqué con el padre de una jovencita que fue asesinada en una calle de Guadalajara, Jalisco, por un par de malhechores que su objetivo era robarle un teléfono celular. No les importaba lo que llevara de dinero, ni una cadenita de oro; sólo el celular.

Se puso nerviosa y no les entregó rápidamente el aparato, de esos teléfonos “inteligentes” que valen en tienda más de 10 mil pesos y 2 mil o 3 mil en mercados sobre ruedas o plazas de computación (cuando son robados). Por ello, fue asesinada a puñaladas.

Así, lo impresionante es que ni siquiera está en la estadística, que plantea aproximadamente 700 muertes al año para robarles los celulares

Su crimen quedó impune. Ni siquiera lo catalogaron como feminicidio. Sólo se abrió una averiguación previa por asesinato por robo.

Es impresionante lo que hacen para que la estadística no se convierta en el peor enemigo de los gobernantes en turno. Y, esto les pasa a gobiernos panistas, priistas, perredistas, morenistas, de cualquier bandera o franquicia.

La manera más fácil de robar es en la calle y a plena luz del día.

Al platicar con un especialista en materia de crimen cotidiano, aquel en el que sufren miles de personas a diario, en los autobuses, combis, micros, en las calles, en los centros comerciales, en las casas y hasta en oficinas de gobierno, hay un común denominador: los delincuentes van por los celulares.

¿Qué representa un celular tanto para los que los compran como para los que se los roban?

Esta pregunta, no les cruza por la cabeza a nuestros heroicos legisladores. Sólo están obsesionados en lograr más gubernaturas, más poder. En ningún momento quieren legislar en favor de los ciudadanos, con mejores ciudades y mejores condiciones de vida.

La mediocridad del sistema legislativo es evidente. No entienden, ni investigan, ni preguntan, las necesidades de la población. Sólo los oyen, aunque no escuchan, en tiempos de campaña.

Por ello, hay que decirles hasta el cansancio que su objetivo es imponer varias normas para frenar el robo de celulares.

Para ello, se le debe exigir a los diputados que se apliquen en medidas legales para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ordene a fabricantes de teléfonos celulares la implementación de sistemas de inteligencia artificial, a fin de destruir los teléfonos que son robado.

Hemos mencionado en este espacio que el mercado negro de esos aparatos robados, representa mil millones de dólares anuales. Este es el motivo por el cual los delincuentes sólo buscan asaltar en transportes colectivos, donde las víctimas están totalmente vulnerables, al antojo de esos criminales.

Además, las sanciones contra el asalto en carreteras, transportes y en la vía pública, sea castigado con penas más elevadas y que no exista, por ningún motivo, derecho a fianza o caución.

Hoy, las leyes están para beneficiar a los delincuentes y dejan vulnerables a las víctimas de asaltos. Son cientos de personas que son asaltadas al día y, debido a los trámites engorrosos ante el Ministerio Público del fuero común, prefieren perder los aparatos y no enfrentarse a policías que los pueden convertir de víctimas en “delincuentes”.

Mientras, nuestra clase política, prefiere hacerse de la vista gorda y seguramente de los bolsillos gordos.

Causa rabia el abandono de los ciudadanos.

PODEROSOS CABALLEROS

¿Paridad Legislativa, Democrática?

Me considero un férreo defensor de la igualdad de género. Hombres y mujeres, nacimos iguales y durante siglos, no fue respetada esa paridad por la hegemonía de los hombres. Tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el sábado pasado, de retirar la constancia de diputado del PAN, Daniel Martínez y su suplente por no haberse acreditado su calidad de indígenas, por lo que dio la diputación a Ana Laura Valenzuela y a su suplente, así como quitarle al PVEM 2 diputaciones con varones elegidos, genera una pregunta: ¿es democracia? Lo hecho por la Sala Superior del TEPJF, es inamovible. Sin embargo, no se castigó a los partidos políticos y, en cambio, se castigaron los derechos civiles de quienes fueron destituidos. La paridad debe darse desde los orígenes; desde el mismo momento en que se proponen las fórmulas de cada partido para las elecciones y, en el cálculo matemático. Se deben pensar en estrategias para tener Congresos paritarios naturales, no producto de malabares, con los que el voto ciudadano sea respetado totalmente. Puedo pensar en una decena de opciones para lograr la paridad de género totalmente.

Bodas

La pandemia fue un golpe muy fuerte para la industria de bodas en México. Mario Delgadillo, director de International Association Of Destination Wedding Professionals, capítulo México, pretende regresar a un mercado que pinta fuerte. El sector, de acuerdo a Delgadillo está unido y capacitado, ante esta crisis sanitaria, luego de que varios estados están permitiendo poco a poco llevar a cabo las fiestas de romance. En Acapulco se llevará a cabo el Congreso de Bodas LAT, donde se reunirán expertos del sector. Destaca la acapulqueña Susana Palazuelos, el organizador de bodas y eventos de España, Josep Plana, quien es el creador de la marca La Puta Suegra. Además, participarán representantes de 11 países como Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, Paraguay, Uruguay, España, entre otros.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Hannover

Por tercer año consecutivo se llevará a cabo en León, Guanajuato, la feria industrial más importante del país. Bajo el liderazgo de Bernd Rohde, feria empresarial Hannover Messe de México y América Latina, buscará fortalecer la Industria 4.0 en el país. El evento se llevará a cabo a principios de octubre. Esperan 21 mil visitantes, aunque el aforo dependerá de la coyuntura de salud, del semáforo y de las recomendaciones del Gobierno del Estado, que encabeza Diego Sinhué Rodríguez.

