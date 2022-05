Edición dominical Ronda Política

Víctor Lara

Se acortan los tiempos electorales

Vacunas al magisterio ya en Chiapas

El próximo martes arranca vacunación anti COVID-19 a maestras y maestros de Chiapas*

Ayer arribó nuevo lote de vacunas, se realizó la capacitación y verificación de los espacios donde se establecerán los módulos de vacunación para el personal educativo, por lo que seguirá la aplicación de segunda dosis a personas mayores de 60 años en Tuxtla Gutiérrez y el proceso de inmunización en el resto del estado.

De la misma manera el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que este nuevo lote de vacunas anti COVID-19 a Chiapas, están destinadas a proteger la salud de las y los trabajadores de la educación.

Luego de agradecer la comprensión del pueblo chiapaneco, el mandatario dejó en claro que las vacunas son gratuitas, y todas y todos los habitantes están incluidos en esta protección que es parte del derecho a la salud.

En este sentido, refirió que el próximo martes 20 de abril arranca la Jornada de Vacunación anti COVID-19 para las maestras y los maestros de Chiapas, lo que significa una gran noticia porque, además de protegerlos de esta enfermedad, estarán listos para iniciar clases presenciales.

Acompañado del secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, el jefe del Ejecutivo estatal expresó su cariño y respeto al magisterio chiapaneco, al tiempo de explicar que se ha realizado la capacitación y verificación de los espacios donde se establecerán los módulos de vacunación, por lo tanto, dijo que todo está preparado para arrancar la inmunización a este importante sector de la población.

Contrasta con la negativa de la CNTE quienes dieron a conocer su postura de la NO aplicación de la vacuna, y al No regreso a las aulas mientras no haya condiciones de salud, protección e higiene.

Esperaremos cómo se van dando las cosas, ojalá y se puedan vacunar.

Ayer le entregaron sus constancias a las candidatas y los candidatos, con el firme compromiso de construir un mejor Chiapas, con mayores oportunidades y más desarrollo para las familias. Así lo dio a conocer Marlos el líder nacional del PAN, como integrantes de la coalición Va Por Chiapas.

Ahí se le entregó formalmente su constancia a Maritza Molina Molina como candidata a Diputada Local por el Distrito XIV por la Alianza Va Por Chiapas PRI-PAN-PRD, para contender en el próximo Proceso Electoral 2021, quién agradeció el respaldo del Presidente Estatal del PAN, Carlos Palomeque y del Presidente Nacional, Marko Cortés Mendoza, pero sobre todo gracias a la ciudadanía por la confianza y el apoyo que me brindan.

Un rostro joven y nuevo va para la Diputación del Distrito XIV, Chiapas está listo para la elección más grande de la historia.

Ella tiene fuertes posibilidades ha caminado y ha trabajo con los habitantes de sus municipios de ese distrito, va ganando adeptos y simpatías, va bien, muy bien.

Aquí en Tuxtla los candidatos a la presidencia se siguen moviendo, bueno solo algunos.

Eduardo Balcázar virtual candidato a la presidencia municipal de Tuxtla por el partido Fuerza por México agradeció a sus amigos locatarios del Mercado “Pascacio Gamboa” por la oportunidad de poder estar en el mercado más viejo y emblemático de Tuxtla, dijo que fue un privilegio poder saludarlos y convivir con todos.

“El estar con ustedes me compromete más a seguir fortaleciendo el proyecto en que todos cabemos, todos tenemos participación activa” les comento muy emocionado.

Les platicó también que es un ferviente convencido de que la unidad es esencial para lograr objetivos sociales y de desarrollo económico.

Por último, se despidió diciéndoles “Me llevo sus atenciones y muestras de cariño, pero también, cargo con las demandas más sentidas, las que van a nutrir nuestras propuestas de atención.” Lalo Balcázar es un buen candidato el más joven, no trae negativos, no trae cola que le pisen, lo que trae es muchas ganas de trabajar por Tuxtla, será una gran oportunidad de demostrarlo.

Roberto Serrano Altamirano no para, no descansa, sabe que los tiempos electorales son cortos y tiene que aprovechar, Tuvo la oportunidad de convivir con tuxtlecas y tuxtlecos emprendedores y activamente ocupados por que tengamos una mejor ciudad para vivir y para heredar a las nuevas generaciones.

La participación de todas y todos en beneficio de nuestra ciudad, debe ser parte de nuestra agenda diaria.

Sigue recorriendo municipios, ejidos y colonias.

Así también va Willy Ochoa quien hablo en representación de los candidatos del PRI, hablo y hablo fuerte… Ante sus compañeros de militancia, sus homólogos candidatos a presidencias municipales y a las diputaciones locales, Willy Ochoa no se guardó nada en su mensaje, lo que caló de manera favorable en el ánimo de los presentes.

Los candidatos hicieron suyo el mensaje de Willy, y se declaran listos para enfrentar lo que está por venir en este proceso electoral… Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

