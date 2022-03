Vacunas Contra El Covid

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Siempre lo he dicho, cuando hay un caso de Covid en cualquier Estado debe estar en rojo porque el brote se da más que rápido, cuando dan a conocer por ejemplo que X Estado está en semáforo verde la gente se confía y deja de usar cubre bocas y el gel antibacterial, los gobiernos deben ser serios al difundir la información del Covid y no andar poniendo colores a los Estados según su interés personal, el Covid para empezar ya no se va ir nunca más, las vacunas que se ponen en nuestro país podría ser que alguna marca ya haya realizado ensayos en personas de su país de origen de la vacuna, el Gobierno mexicano incluyó a las mujeres embarazadas en la vacunación, sin embargo, solo hablarlo y sin tener ningún estudio que respalde que el feto va a salir bien podría traer graves problemas, consecuencias y demandas, no se vale usar a la gente en general como conejillo de indias, que yo sepa, no hubo en México un respaldo de ensayos en personas de los diferentes rangos de edades, sin embargo, como parte del análisis riesgo/beneficio, los datos de seguridad, eficacia y calidad de la vacuna mencionada fueron examinados por expertos en reglamentación de todo el mundo convocados por la Organización Mundial de la Salud, pero, hay que saber con exactitud cuál fue la mecánica y metodología de dicha vacuna y se usó en todos los rangos de edades incluyendo en bebés de 0 meses, hay que recordar algo, la alimentación de los mexicanos no es la misma que la de otros países, por ejemplo, en países de Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países de primer mundo la alimentación es muchísimo mejor, en México se acostumbra mucho el consumo de bebidas gaseosas y productos de consumo masivo chatarra, esto, no ayuda ni contribuye en nada al organismo, las personas en México no están acostumbrados a consumir agua, los 2 litros diarios de agua no la consumen, prefieren consumir cerveza o refrescos gaseosos diariamente dando como resultado severos daños al organismo exponiéndose así a que cualquier enfermedad lo ataque y lo mate, hay que hacer a un lado la ignorancia, hay que vacunarse, a final de cuentas no se ha sabido que miles de personas han muerto por las vacunas, efectivamente hay personas que se vacunaron y se han enfermado, pero como vuelvo a decir, el tipo de alimentación que cada persona lleva cuenta mucho, y hay quienes están ya dañados de su organismo tanto es así que ni las vacunas lo podrán salvar, es importante consumir mucha agua, hay que dejar de consumir bebidas gaseosas, cervezas y alcohol, con esto último solo se intoxican su cuerpo.

Hay que buscar información en internet de la Organización Mundial de la Salud sobre que vacuna es la más efectiva, por un lado, en el hermoso Estado de Chiapas, catalogado en los medios de comunicación nacional como el Estado más pobre, para mí no lo es, pues el Estado de Chiapas es muy rico en sus recursos naturales, es el Estado más tranquilo, sin embargo, la vacuna contra el Covid no llega a las comunidades más alejadas, siendo que todos tienen derecho a la vacuna, los encargados de la Salud en el Estado de Chiapas deben ser más sensibles y buscar la forma de vacunar a como dé lugar a todos los habitantes del hermoso Estado de Chiapas, de igual manera, se ha visto que en algunas zonas indígenas los líderes son los que deciden si su gente se vacuna o no, mas, el gobierno debe abrir dialogo con los líderes e invitarlos para que vacunen a su gente, es más, de ser necesario que se haga con películas en su idioma materno sería más que excelente, con esto, se fomentaría la vacunación masiva a todas las poblaciones indígenas del país entero, hablar de Chiapas, no es hablar de un Estado pobre, es un Estado al que amamos y damos gracias que se desprendió de Guatemala para ser parte de nuestra gran nación, los habitantes de Chiapas en general son nuestros hermanos y debemos ayudarnos mutuamente, de hecho, Chiapas puntea en la exportación del café y la banana en escala mundial y debemos estar orgullosos de eso y más, porque este hermoso Estado ha ofrecido lo mejor de sí para el mundo entero, es más, me puse a investigar, y los productos chiapanecos que se venden en otras partes del mundo es porque hay gente de otros países mal intencionada que aprenden de las buenas y trabajadoras manos chiapanecas y se piratean sus ideas y su trabajo para luego poner en sus países que son productos de origen chiapaneco, en fin.

En el hermoso Estado de Nuevo León se registran diariamente un considerable número de casos, no hay que desistir, no hay que dejar de usar el cubre bocas, cuando bajen de cada unidad de transporte público pónganse gel o spray antibacterial en las manos, ya que tocamos varias superficies que diariamente miles de manos pasan por ellas, los reportes que la Secretaría de Salud otorga es superior, ya que hay infectados y no dicen nada por temor a la discriminación, o bien, prefieren auto sanarse con sus remedios caseros, Nuevos León, tiene la Ciudad más importante del país, Monterrey, la Ciudad de los productos de consumo masivo en el mundo, deben cuidarse mucho, no se rindan, dejen de creer que el Covid es manipulado por el gobierno, claro que no, funcionarios y diputados han fallecido a consecuencia de este mortal virus, se está incrementando considerablemente los contagios y fallecimientos, es alarmante la cifra de pacientes hospitalizados en Nuevo León, los hospitales se han saturado, más aparte cada casa podría haber un contagiado y está aislado, hay que evitar ir a eventos, salir de paseo, estar en lugares concurridos, entrar a bares, antros y centros nocturnos, a salones de fiesta, etcétera, es una tristeza muy grande estar escuchando diariamente los reportes por contagiados, fallecimientos y hospitalizados, hay quienes no toman en cuenta las noticias y se cierran en su mundo, hacen oídos sordos y creen vivir inmunizados, es importante que las autoridades vigilen todos y cada uno de los negocios de Nuevo León, incluyendo mercados, tianguis, y vigilar las plazuelas y centros para que no haya aglomeraciones, tratamos de hacer conexión con su secretario particular del Bronco para cuestionarlo sobre dos asuntos, el primero es el transporte público y el segundo es el tema en materia de salud, pero en todo momento lo negaron, sus empleados administrativos son los que tienen el control, no el Bronco, que vergüenza y que pena da este personaje que deje y permita que sus empleados manipulen a Gobierno del Estado, hay que ayudar en más vacunas para las personas de Nuevo León, la Federación debe apoyar a este Estado en la tercera ola, porque si no, va ser preocupante el número de fallecimientos masivos, hay que usar casi de por vida los cubre bocas y el spray sanitizador, ya que no se tiene una fecha exacta de inmunización por parte de las vacunas, unas vacunas indican que la inmunización puede durar 90 días, lo cierto es que no se sabe con exactitud, aun así, hay que cumplir con ponerse la vacuna y seguir usando cubre bocas y spray antibacterial por mucho, mucho tiempo.