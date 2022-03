Puntos Fiscales

Violencia de Género

José Luis León Robles

Buenos días distinguidos lectores, el día de hoy tocaré un tema muy trascendental en la vida de las mujeres, esto derivado de acontecimientos muy lamentables ocurridos recientemente que por cuestiones de integridad personal no lo señalaré, pero la violencia contra las mujeres y las niñas es de las violaciones que más se generalizan de los derechos humano no solo en nuestro país sino a nivel mundial, la magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como de la propia sociedad en su conjunto. La situación que ha creado la actual pandemia que pareciera nunca terminar no únicamente creó confinamientos, restricciones a la movilidad, sino un enorme estrés e incertidumbre económica en el que ha provocado un incremento alarmante de la violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado pero también existe un problema aunado a ello, y es la guerra política sucia en él que no se le cuestiona por sus actividades públicas sino privadas, lo cual puede en algún momento incentivar una línea de odio, muy peligroso por cierto. La llamada violencia de género hace referencia a los actos dañinos dirigidos contra una persona o peor aún a un grupo de personas en razón de su género, ello tiene su raíz en la desigualdad de género, abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. La violencia contra las mujeres y las niñas es definida como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer. Algo que es importante establecer es que la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado debe ser combatido con leyes más severas y su estricta aplicación en ella, ya que no es posible que este tipo de delitos sigan siendo noticias. El maltrato en el hogar o violencia de pareja, es cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el control sobre una pareja íntima, es por ello que las mujeres deben alzar la voz en el momento que se presente una situación así, también la violencia económica que consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela, esta violencia se da mucho en nuestro país, y aunque el estado a través de diferentes dependencias ha estado encaminando a una serie de estrategias para erradicar cualquier tipo de violencia de género, considero que se debe de cambiar la forma de afrontar este grave problema social que lejos de disminuir ha ido en aumento. Como ciudadanos debemos unirnos y denunciar este tipo de delitos, no quedarnos callados , este problema no es exclusivo de un sector social o comunidad, es parte de la degradación que hemos tenido en nuestras instituciones, recuerde que el estado debe establecer las mejores formas de convivencia y para ello debe tener suficiente presupuesto que ante la llamada austeridad republicana debe reorientarse más recursos económicos para ir erradicando estos ilícitos que se comenten en agravio de mujeres indefensas , y no es una cuestión de revictimizar sino de crear conciencia, imagínese distinguido lector, que si a un personaje dentro de la política local además que es la máxima autoridad municipal haya sufrido este tipo de violencia, esto refleja lo mal que estamos como sociedad ya que con independencia de la evaluación que se le pueda dar como servidora pública debe quedar completamente el respeto a la privacidad como persona, distinguido lector espero que este tema permita crear conciencia y no quedarnos callados cuando seamos testigos de alguna situación de violencia de género, agradezco la atención que prestan a esta columna de este prestigiado diario, y recuerde que si tiene alguna duda sobre el tema con gusto lo puedo orientar jurídicamente, primero dios nos seguiremos leyendo la siguiente semana.