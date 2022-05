Linotipe@ndo…

Yo no he sido chalan de ningún exgobernador: Willy Ochoa Gallegos

Willy Ochoa, ex gobernador sustituto o interino, hoy convertido en candidato de la alianza “Va por Tuxtla” remarco con voz fuerte en una de sus reuniones que, Ni Morena, ni los otros hablan con la verdad al pueblo, son unos falsos y demagogos, no son el nuevo rostro de la política, no diferentes, no son los que vienen a cambiar al estado, son los mismos de siempre y lo que es más absurdo, grave y peor, es que pretenden engañar, o más bien, engañan a la gente argumentando que no sirven a intereses ajenos, a otro perro con ese hueso, dijo, al mismo tiempo de interrogar ¿entonces, cómo explica el edil con licencia en esta capital, Carlos Morales que fue empleado en el sexenio pasado, fue un chalan más convertido en ese entonces en secretario de Medio Ambiente. Pero, también tenemos, adujo, en el partido naranja conocido como Movimiento Ciudadano, donde su candidato a la alcaldía, siempre criticó y señaló a los sexenios anteriores y hoy es acompañado por candidatos a diputados que sirvieron en los gobiernos pasados como funcionarios públicos, “la pregunta es la misma ¿a qué intereses sirven esos mentirosos falsos y demagogos”. Cuestiono el abanderado de la lianza Va por México. Lo que si hay que dejar muy claro, adujo Willy Ochoa, que el único abanderado o candidato a la alcaldía capitalino que no ha sido un chalan y no ha servido a ningún mandatario y ex mandatario, es sus servidor y amigo, por eso les digo con voz fuerte y enérgica Basta ya de engañar a la ciudadanía, basta ya de querer confundir a la sociedad con discursos falsos y demagógicos, porque deben entender esos emisarios de mandatarios y ex mandatarios a la gente no se le puede engañar o vender espejitos, remarcando al mismo tiempo que, “acá lo único claro es que esos candidatos de enfrente tienen han sido y son serviles de intereses gubernamentales pasados, y quieren negar su pasado, cuando hoy, la realidad ya los alcanzó”, acoto…ver para comentar

A REDOBLAR ESFUERZOS EXHORTA EDUARDO RAMIREZ A SENADORES

Tras exhortar a los grupos parlamentarios a redoblar esfuerzos en este último tramo del Periodo Ordinario de Sesiones, a fin de aprobar leyes que atiendan las demandas de la ciudadanía en general y evitar que los temas electorales interfieran con la actividad legislativa, el presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, indicó que, en el Congreso de la Unión se debe privilegiar el diálogo y la sensibilidad de las y los legisladores, así como los acuerdos para agilizar la actividad parlamentaria, dejando de lado las agendas electorales. En ese sentido el auto llamado Jaguar negro afirmo, “Es necesario avanzar, de manera coordinada, en el objetivo común de aprobar una legislación donde se expresen el respeto a los derechos humanos, el desarrollo económico y social y la visión a futuro del México del siglo XXI”, al mismo tiempo Ramírez Aguilar destaco que, en el cierre del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura se prevé la discusión en el Pleno de los dictámenes sobre la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, así como la legislación secundaria para regular el funcionamiento, estructura, organización y atribuciones de las diversas instancias que conforman al Poder Judicial de la Federación. De igual forma asentó, también se contempla la expedición de la Ley General de Economía Circular y la ratificación de diversos nombramientos diplomáticos, entre otros asuntos. Cabe destacar adujo, que las sesiones continuarán tanto en su modalidad a distancia como presencial. La prioridad en este momento es la salud, por lo que los trabajos legislativos se ajustan a los protocolos sanitarios. Por ultimo acoto, que hasta el momento se han entregado a las y los senadores, 64 dispositivos para facilitar las actividades remotas de la Asamblea y las comisiones. También recordó que con la nueva herramienta digital se agiliza el registro de asistencia y votación de las y los legisladores…ver para comentar

Charly Ventura, excelente cuadro político…Sin que sea zalamería, o alabo, pero tenemos que reconocer que lo que es del Cesar es del Cesar y esto le va a bien al jovencito Carlos Ventura Mirón quien es el único que vale la pena en la planilla que lleva en la competencia electoral rumbo a la reelección a la alcaldía de Tapachula Rosy Urbina. Ventura Mirón es un joven que se ha venido destacando desde la talacha hasta lograr ser funcionario federal por méritos propios, es por ello que Rosy Urbina debe sentirse orgulloso por llevar a ese muchacho dentro de su planilla de regidores…sin comentarios

Arduo trabajo de la fiscalía de Inmigrantes…Según boletín informativo girado por La Fiscalía General del Estado (FGE), se informó que a través de la Fiscalía de Inmigrantes y de la Comandancia Regional Zona Centro, dio cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el Juez de Control, en contra de Luis Armando «N», Onceavo Objetivo Prioritario en materia de Secuestro en Chiapas. Así mismo agregaron que Elementos adscritos a la Fiscalía de Inmigrantes, dieron cumplimiento a la orden de aprehensión girada por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con sede en Tapachula, en contra de Luis Armando "N", alias el "Chimijama", como probable responsable del delito de Secuestro Exprés Agravado, en agravio de migrantes salvadoreños, hechos acontecidos en la localidad de Puerto Madero, municipio de Tapachula…ver para comentar