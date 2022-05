14 casos; cuarto día sin defunciones

· Sostuvo mandatario que el riesgo de contagio por esta enfermedad se mantiene latente

M de R/Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que se han cumplido cuatro días consecutivos sin defunciones por COVID-19 en la entidad, sin embargo, el riesgo de contagio por esta enfermedad se mantiene latente, por lo que insistió en el llamado respetuoso a las chiapanecas y los chiapanecos a vacunarse y continuar con las medidas de higiene y autocuidado.

“De acuerdo con el indicador de las instancias de salud, Chiapas registra el cuarto día consecutivo sin presentar defunciones por coronavirus. Esto significa que vamos bien en las acciones de control y combate a la pandemia, no obstante, hay que fortalecer las medidas preventivas. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos”, apuntó.

El mandatario sostuvo que gracias a las inversiones y gestiones de la Federación, Chiapas cuenta con suficientes vacunas, por ello pidió acudir a cualquiera de los centros de vacunación que se encuentran activos o recibir a las brigadas que recorren las casas y los negocios para aplicarse el biológico, pues de esa manera se protege la salud y vida tanto propia como de los seres queridos, ante este padecimiento tan peligroso e infeccioso.

Destacó que Chiapas se mantiene en color verde del Semáforo Epidemiológico, pero eso no significa que no haya riesgo de contraer este virus, por lo tanto, dijo, es muy importante no bajar la guardia y reforzar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.

Finalmente, el gobernador reconoció el trabajo profesional y humano que efectúa el personal de salud junto a las autoridades federales, estatales y municipales, para avanzar en la protección de la salud de la población chiapaneca.

Notifica la entidad 14 casos positivos en las últimas horas

En tanto que la Secretaría de Salud informó que el panorama epidemiológico de COVID-19 en las últimas horas registra 14 contagios nuevos en la entidad, sin que se hayan reportado fallecimientos.

Los casos recientes se presentaron en los seis municipios siguientes: Tuxtla Gutiérrez, cinco; Tapachula, cuatro; Huixtla, dos; y Ocozocoautla, Tonalá y Venustiano Carranza, un caso cada uno.

Las pruebas positivas recayeron en nueve mujeres y cinco hombres, mayores de 25 años, a excepción de un menor de edad. La mayor parte de los pacientes, esto es, el 57 por ciento, cursa con enfermedades adicionales: diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y/u obesidad.

La dependencia estatal enfatiza que a pesar de observarse una tendencia a la baja en la incidencia de casos de COVID-19 y que el estado se mantiene en semáforo verde con un nivel de riesgo bajo desde hace 37 semanas, la aplicación de las medidas preventivas y los filtros sanitarios debe continuar para el control de la pandemia.