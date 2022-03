Acabaremos con la mafia de la corrupción: Molina

M de R / Diario de Chiapas

En una intensa gira de trabajo por el municipio de Villaflores, el delegado nacional de Morena en Chiapas, Carlos Molina, convocó a la ciudadanía a salir el 6 de junio a “votar de forma masiva” por el partido guinda, para consolidar la transformación y con ello evitar un posible fraude electoral por parte de la “mafia de la corrupción”.

Asimismo, dijo, “debemos repetir el logro histórico del pasado 2018, ya que la mafia de la corrupción quiere meter las manos en las elecciones, quieren comprar la conciencia de la gente y eso no lo vamos a permitir”.

Molina señaló que los partidos de “oposición” quieren ganar a la mala y pretenden recuperar los privilegios de los que antes gozaban, lo que saben bien que con Morena no está permitido.

“Contra la mafia del poder y la mafia de la corrupción, voto masivo por Morena, vamos a demostrarles que ya no los queremos de vuelta, ya estuvo bueno de abusar del pueblo”, sentenció.

Carlos Molina también expresó que en Chiapas, donde gobierna Morena, no habrá elección de Estado, pues “nosotros no somos como ellos, no somos iguales que los partidos de la corrupción. Nuestro movimiento viene de la lucha por la democracia y nos basamos en lo que manda el pueblo”, puntualizó.

Finalmente, el delegado morenista hizo un llamado a los adversarios políticos a que se conduzcan con transparencia y dejen de lado las viejas prácticas políticas, “con la ciudadanía no se juega y eso ya deben entenderlo”.