Adeudan casi dos años a socios del Conejobús

· Enésima marcha; aseguran que son 23 meses los que no les ha pagado la Secretaría de Transporte

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Integrantes y socios del transporte denominado “Conejobús” marcharon en la capital del estado para exigir el pago de más de 23 meses de adeudo que se tiene por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

Marcharon desde el parque Bicentenario hasta el Parque Central, para apostarse frente a Palacio de Gobierno, donde exigieron atención para los 139 socios –en su mayoría adultos mayores– a quienes se les adeuda más de 80 millones de pesos.

Al externar que se trata del único patrimonio con el que cuentan, mencionaron que por la vía legal se han realizado las acciones correspondientes.

Agregaron que el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, se ha cerrado al diálogo y afirmaron que quiere despojarlos de sus concesiones, puesto que no los dejan trabajar.

“Estamos exigiendo un pago que nos corresponde, no nos están haciendo un favor, además si ya no quieren que esta deuda incremente, que nos devuelvan las placas, que nos dejen trabajar, pero ni eso, no nos dan nada y nos tienen atados de manos”, dijeron.