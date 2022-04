Alcalde de Cintalapa, prepotente y cerrado

Fue duramente criticado por “vender espacios” en el Ayuntamiento y dejar sin sustento a comerciantes con tenían varios años vendiendo en ese lugar

Jeny Pascacio / Cintalapa

Sonia Ortiz se dedica a la venta de frituras y fruta en el ayuntamiento de Cintalapa, pero hace unos días el alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, le prohibió la entrada provocándole pérdidas en el único sustento económico que tiene para su familia.

El pasado viernes 17 de diciembre, Sonia acudió como de costumbre al palacio municipal con la mercancía del día, pero en la entrada le bloquearon el paso por instrucción del presidente municipal del partido Movimiento de regeneración Nacional (Morena).

“Me avisaron de Tesorería que ya no me iban a permitir la entrada porque eran órdenes de arriba. Se me echó a perder toda mi fruta y verduras ese día”.

Sonia trabaja desde hace seis años en el edificio institucional y aseguró, no comprender por qué la decisión del presidente municipal, pues hay otras personas a las que les permiten la entrada para ofertar sus productos.

Tras la noticia pidió hablar con el edil, Ernesto Cruz Díaz, pero en cuatro ocasiones que lo intentó nunca la recibió hasta que Sonia hizo público el abuso de autoridad en las redes sociales, donde inmediatamente fue apoyada por los pobladores que en sus comentarios argumentaron sobre la prepotencia del alcalde.

“Personas que salen a buscar el pan de cada día para llevar a sus hogares, el trabajo dignifica, pero la actitud de este gobierno municipal sí que es de lo peor, la prepotencia de algunos servidores públicos de la actual administración solo demuestra la ineficacia al desempeñar su labor”, escribió una ciudadana.

Otros comentaron que al parecer los espacios para vender en el ayuntamiento fueron vendidos, “por lo visto vendieron los espacios a las personas que están ahí en el famoso tianguis. No es apoyo al comercio local como dicen”.

Incluso, algunos lamentaron que la cuarta transformación esté lejos del pueblo, “la falta de sensibilidad, falta empatía de los nuevos “políticos” que para nada son políticos”.

Durante las pasados administraciones, la comerciante tuvo mucho apoyo de los alcaldes. Incluso, uno ellos las apoyó con el servicio médico de uno de seis hijos.