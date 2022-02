Alcaldes, obligados transparentar cuentas

M de R / Diario de Chiapas

Era necesario actualizar el marco jurídico en materia de entrega-recepción en los ayuntamientos. De esa forma, se combate la corrupción y se fomenta la transparencia en el ejercicio de los recursos, señaló el diputado Marcelo Toledo Cruz.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, sostuvo que por esa razón, la Sexagésima Séptima Legislatura reconoce el trabajo realizado en dicha materia por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien impulsó la Iniciativa que permitió actualizar la normatividad en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

El objetivo, acorde con los lineamientos de la Cuarta Transformación del país, es combatir de manera frontal la corrupción y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.

El presidente de uno de los órganos de gobierno del Congreso local, subrayó que hoy, los Ayuntamientos cuentan con una herramienta que se suma a las normas generales que existen en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

Ello, dijo, con respecto a las condiciones que guardan los recursos al término de cierto periodo, en donde los servidores públicos están obligados a observar la forma en que entregan o reciben dichos bienes, los cuales son considerados del pueblo

La nueva Ley de Entrega-Recepción de los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, señaló el diputado por Morena, surge ante los cambios sustanciales de los procesos administrativos derivados de la innovación tecnológica, lo que obliga a adecuar al marco jurídico en lo que concierne a este rubro.

En su participación, durante el acto protocolario encabezado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y el Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez y dónde estuvieron presentes presidentas y presidentes municipales; Marcelo Toledo Cruz indicó que la ley dará la seguridad y la certeza de que la transmisión de los recursos y la información de los asuntos municipales, se efectúen en tiempo y en forma de manera completa y transparente a la administración entrante.

En un mensaje a los alcaldes, el parlamentario chiapaneco sostuvo que el desconocimiento de las leyes, no exime a nadie de sus responsabilidades. Por ello, solicitó a las autoridades municipales no heredar malas prácticas ni cualquier otro tipo de problema a quién recibe y reiteró: “Los comités de entrega-recepción son ahora parte de un procedimiento legal, no están sujetos a la voluntad de las partes ya que se debe cumplir con esta etapa de la ley”