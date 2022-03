Aplican vacuna a adultos mayores

Mde R /Diario de Chiapas

El pasado lunes dio inicio en la entidad el proceso de vacunación contra covid-19 para las personas adultas mayores, acción que fue supervisada por el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, en los municipios de Tonalá y Arriaga, dando cumplimento a la instrucción del gobierno federal de garantizar protección a la población más vulnerable.

En coordinación con la Delegación de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Secretaría de Salud en el estado lleva a cabo la vacunación de mujeres y hombres mayores de 60 años de edad registrados tanto en la plataforma de programas federales como en el padrón que activó el gobierno federal para población abierta; en esta primera etapa en los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Escuintla.

En 12 módulos habilitados en los cuatro municipios se llevará a cabo la aplicación de 30 mil 410 dosis de vacunas AstraZeneca, teniéndose como meta efectuar el proceso de vacunación en la presente y siguiente semana.

De acuerdo con el protocolo de vacunación, cada persona adulta mayor es valorada en sus signos vitales, así como en el control de sus padecimientos crónicos, para garantizar la efectividad del biológico.

En estrecha coordinación con las áreas responsables, el secretario de Salud supervisó el cumplimento de los procesos para que las y los beneficiarios puedan acceder a la vacuna de manera ágil y segura.

Finalmente, subrayó que la Secretaría de Salud del estado continuará en próximos días con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna al personal de primera línea de batalla que fue inmunizado en el mes de enero, y con ello garantizar su esquema completo.

MANTENER ACTITUD RESPONSABLE: REC

En otro momento, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio a conocer que Chiapas se encuentra en color verde del Semáforo Epidemiológico, sin embargo, esto no significa que no exista riesgo de contagios de covid-19, por lo que se debe mantener la actitud responsable y no relajar las medidas preventivas a fin de controlar y erradicar esta enfermedad.

“Nuestro estado inicia la semana en color verde, lo cual muestra que somos un gran pueblo, porque gracias a que se está cuidando es protagonista del combate a la pandemia, pues demuestra disciplina y resiliencia, aunado a la labor profesional y humana del personal de salud. Recuerda que la prevención es la única manera de protegerse de este virus”, apuntó.