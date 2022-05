Aprueban desafuero contra Cabeza de Vaca

Agencias / Diario de Chiapas

La Cámara de Diputados aprobó el desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, los diputados avalaron el dictamen de la Sección Instructora, por lo que se notificará al Congreso de Tamaulipas de la resolución.

El gobernador panista no estuvo presente ante el Jurado de Procedencia, por lo que fue representado por su abogado, Alonso Aguilar Zínser.

Elizabeth Alcántara Cruz, en representación de la FGR, acusó que García Cabeza de Vaca ha acumulado más 30 propiedades ocultas en Texas y Tamaulipas a partir de prestanombres, principalmente, de su círculo familiar.

Dijo que el valor estimado de esos bienes asciende a 951 millones de pesos y advirtió que el salario de un servidor público no alcanzaría para tener ese monto. También detalló que se tiene conocimiento que durante el periodo de 2016 a 2019 conformó una organización que fue operada dentro del propio gobierno con la intención de beneficiar a su familia.

El abogado Aguilar Zinser solicitó que no se apruebe el dictamen emitido por la Sección Instructora porque no está acreditado el delito de defraudación fiscal. “El gobernador y su esposa pagaron el impuesto correspondiente por la venta de un departamento. La única operación probada es que vendió a una empresa un departamento”, argumentó.

También solicitó al pleno “se deseche el dictamen de la Sección Instructora porque de aprobarse, se estará vulnerando de nuevo la presunción de inocencia del gobernador”.

En su intervención, solicitó que al deliberar se considere que se vulneró la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad del gobernador de Tamaulipas al realizarse una audiencia pública por parte de la Sección Instructora, en la que compareció Santiago Nieto, titular de la UIF, donde denunció que Cabeza de Vaca, utilizó para la compra de un departamento un esquema de lavado de dinero en el que participaron dos empresas fantasma ligadas al Cártel de Sinaloa.

Oposición cuestiona el dictamen

En la discusión en lo general, el bloque opositor, conformado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) defendió al gobernador y adelantó que sus diputados votarán en contra del dictamen.

Juan Carlos Romero Hicks (PAN) criticó que se usen delitos añejos contra el gobernador García Cabeza de Vaca, justo a unas semanas del proceso electoral. Agregó que los diputados no leyeron las 9 mil hojas del dictamen y que en un solo día aprobaron pasarlo al pleno para su discusión.

Adriana Dávila Fernández (PAN) defendió a Cabeza de Vaca. Aseguró que el desafuero es “una venganza” del presidente Andres Manuel López Obrador que busca castigar al gobernador y por eso ordenó a la FGR que iniciara una investigación contra él.

La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) defendió al gobernador de Tamaulipas, y pidió también que se revise con atención el dictamen y se respete la Constitución.

Antonio Ortega Martínez (PRD) señaló que su grupo votará contra el dictamen pues consideran que todos tienen derecho a una justicia imparcial y expedita, “esperamos que el Poder Judicial respete los derechos que esta Cámara le ha negado”.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC) dijo que su bancada votará en contra pues no se deben usar de forma parcial las instituciones cuando se trata de impartir justicia.

Morena y aliados, por desafuero

El diputado Rubén Cayetano García, coordinador de la bancada de Morena, cuestionó la defensa de la oposición y calificó a Cabeza de Vaca como un presunto “delincuente, extorsionador, defraudador fiscal y aliado del narcotráfico”.

Reiteró que no formarán parte de la “mafia del poder” y cuestionó al mandatario estatal por no acudió a la Cámara de Diputados a defenderse.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo (PT) – aliado de Morena – dijo que el fuero constitucional no es un manto de impunidad. Criticó que el gobernador de Tamaulipas no acudió a San Lázaro a defenderse como sí lo hizo López Obrador en 2005 cuando se le inició un juicio de procedencia.

Sandra Paola González Castañeda (Morena) señaló que no es la primera vez que el gobernador de Tamaulipas utiliza su posición para beneficiar a terceros, y pidió votar a favor del dictamen.

Lilia Villafuerte Zavala (PVEM) explicó que el fuero no debe ser un obstáculo para la acción de la justicia. Y aunque San Lázaro no es un tribunal, sí puede declarar si el gobernador debe o no enfrentar los delitos por los que lo señala la FGR.

El proyecto que es sometido este viernes al pleno de la Cámara de Diputados, y que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, da por acreditado que el mandatario panista incurrió en el delito de defraudación fiscal por haber declarado en 2019 ingresos mucho menores a los que realmente obtuvo, tras ocultar la venta millonaria de un departamento por el que le pagaron 42 millones de pesos.

La Sección Instructora no dio por acreditados plenamente los cargos presentados por la FGR de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque señaló que dejará la comprobación de estos presuntos delitos a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.

Las imputaciones de lavado de dinero vienen de una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. En esta investigación, la UIF acusó a Cabeza de Vaca de simular presuntamente la venta de un departamento en Santa Fe, Ciudad de México, como parte de un entramado de lavado de dinero.

Congreso de Tamaulipas rechaza desaforar al gobernador

Con 26 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones, el Congreso local declaró improcedente el desafuero contra el Gobernador García Cabeza de Vaca, quien acusó un linchamiento político y penal del presidente en su contra.