Aprueban Presupuesto 2022

· Diputado aprueban por unanimidad el recurso que se invertirá en el siguiente año

Los integrantes de la LXVIII Legislatura del estado de Chiapas aprobaron en la última sesión del año, el Presupuesto que se ejercerá para la entidad durante el próximo año 2022.

Felipe de Jesús Granda Pastrana, presidente de la Comisión de Hacienda, dijo en tribuna que se priorizaron los principales rubros de salud, educación, seguridad y obra pública.

Sostuvo que habrá menos dinero para viáticos, combustible, gastos variables, pues se busca mayor austeridad.

En los primeros 42 minutos de este viernes 31 de enero, los legisladores votaron por unanimidad el presupuesto en lo general.

De acuerdo con información que difundió el propio diputado presidente de la Comisión de Hacienda, el presupuesto de Chiapas para 2022 será 10 por ciento mayor al ejercido en el 2021 correspondiente a 96 mil 180 millones 277mil 509 pesos.

El diputado Rubén Zuarth Esquinca hizo uso de la tribuna para presentar en lo particular modificaciones al presupuesto, basado en el artículo 9 del dictamen del Presupuesto de Egresos, al argumentar que los recursos públicos deben ser analizados técnicamente.

Dijo que la intención no es bloquear la aprobación del presupuesto y por ello presentó una reserva para contemplar 100 millones de pesos, de los cuales 25 millones de pesos se destinen para el refortalecimiento de la Secretaría de Bienestar, otro tanto igual a la Secretaría del Medio Ambiente.

Para la Secretaría de Igualdad de Género debe dársele otros 25 millones de pesos, pues no es posible que se le haya contemplado sólo 200 mil pesos, así como a los Pueblo Indígenas y a las mujeres. La reserva no fue aprobada en lo particular.