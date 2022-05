Autodefensas, atentado a la paz

M de R / Diario de Chiapas

“El Estado de Derecho va a tener que imperar, el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debemos trabajar en conjunto para poder establecer herramientas necesarias de la conciliación, el uso de las armas no puede vincularse en ningún momento hacia la paz y mucho menos nos va vincular a una sociedad con elementos de desarrollo y ésta se construye a través del diálogo, sin condicionamientos”, manifestó el diputado local, Luis Fernando Cruz Cantoral.

Sobre la presentación del grupo autodenominado “Los Machetes”, dijo que si la ciudadanía lo demanda deberá ser auditado el Ayuntamiento de la actual alcaldesa, Delia Janet Velasco Flores, y como Congreso y la Comisión de Hacienda, deberá dar una respuesta “ya que es un derecho que se tiene legítimo”.

“El tema de las armas, de auto determinarse autónomos considero es un atentado a la paz pública porque estamos hablando o buscando que los derechos humanos y el derecho a decidir no esté coaccionados a ningún grupo con armas, o que se denominan justiciaron, la justicia, hay instituciones que nosotros hemos construido con el tiempo en el Poder Judicial y sobre todo la Fiscalía que debe ser la responsable de si hay denuncias darle un seguimiento”, refirió.

Urgió a la Fiscalía se atiendan las denuncias que hayan hecho estos ciudadanos “pero reprobamos cualquier acto de justicia por medio de las armas. Las denuncias se tienen que seguir de oficio y más cuando se atenta contra personas que son personas responsables del orden público como es el caso de la Guardia, las leyes están para garantizarle a ellos que deben garantizar la paz y la vida, con armas de fuego que no podemos señalar a ningún grupo mientras no exista un peritaje, una investigación considerada y no podemos caer en señalamientos, no podemos ser jueces”.

Hizo un llamado a no permitir este tipo de conflictos donde salen perjudicados la misma población por los estados de incertidumbre, de poca visión hacia el desarrollo y, al contrario, el detrimento de la voluntad y coacción del derecho de decisión.