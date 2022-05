Avalan usuarios ingreso de Uber

Edén Gómez Bernal/Diario de Chiapas

El anuncio e inicio de actividades del transporte público Uber generó diferentes posicionamientos, unos de aceptación otros de rechazo; incluso la Secretaría de Movilidad y Transporte informó sobre las sanciones penales para quienes operen vehículos sin tener la concesión correspondiente.

Sin embargo, tanto las autoridades como los líderes transportistas y concesionarios olvidaron que la principal opinión la tienen los usuarios de la capital chiapaneca, pues algunos refieren como positivo el inicio de actividades de este sistema de transporte principalmente por la tecnología, seguridad confort y precio; mientras otros aún dudan o están desinformados.

Diario de Chiapas salió a las calles para conocer la opinión de los ciudadanos, quienes —en su mayoría— coinciden que el ingreso de Uber no solo será positivo para el usuario sino también para que se promuevan las mejoras en el transporte público.

Lamentaron que la noticia haya sacado las añejas irregularidades y malas prácticas de las autoridades y concesionarios, que debieron dar un mejor servicio desde años atrás, antes de que incrementaran el número de taxis piratas y vinculados a la realización de delitos.

FERNANDO

“La verdad es que está fantástico, porque desgraciadamente las organizaciones transportistas están echadas a perder, por ello necesitamos competencia en el transporte para que no haya estos caciques en el transporte”.

MARTÍN

”Considero que es bastante bueno. Ahora nos vamos a sentir más seguros y es positivo para la sociedad”.

LORENA

“Definitivamente no es tan bueno tener un transporte como Uber de un momento a otro, pero si eso va a ayudar a las actividades de la gente está excelente”.

LUISA

“No tengo una opinión certera porque no uso taxi, pero creo que será bueno. Finalmente, en cualquier tener alternativas siempre será bueno, por ello el que si llega Uber a Tuxtla es bueno”.

ALEJANDRO

“Es una buena alternativa de seguridad para cualquier persona en cualquier lugar; sinceramente no me siento tan seguro con la modalidad de taxis actual, aunque si es de radiotaxi tengo más seguridad, por ello espero que Uber sí sea una buena alternativa”.

URIEL

“Va a mejorar para bien de la sociedad, porque por décadas hemos estado con el servicio de taxi que conocemos en Tuxtla, dan el servicio, pero se ha ido deteriorando. Sobre todo, se busca la seguridad y si Uber está con nosotros es bastante positivo y bueno”.

KIMBERLY

“Por lo que he escuchado es bueno porque se tiene más confiabilidad con la llegada de Uber, porque se tiene más confiabilidad ya que los taxis que actualmente se tiene se pasan de mala onda, sobre todo con las chicas transexuales. Peligramos mucho porque hay personas homofóbicas que en lo personal me ha tocado”.

SANDRA

“Está bien porque se tiene más confianza y se verá un mejor transporte, se sabrá quién te transporta porque tienen la foto del chofer pública y el GPS, me sentiría más segura, actualmente no me siento segura en el transporte”.

De esta forma muchos sectores de la sociedad confían y esperan en que la llegada de Uber sea positiva, sobre todo porque marcará la pauta para que haya un mejor servicio y mejores tarifas a favor de los usuarios, quienes se han quejado desde siempre del mal servicio que se mantiene en la actualidad.

Mientras tanto el Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, advirtió que no dará tregua a este nuevo sistema de transporte en la capital.