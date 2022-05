Ayuda a no desaparecer juguetes tradicionales

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Juegos de mesa como la lotería o serpientes y escaleras o bien, las marionetas, baleros, matracas, pirinolas, trompos, futbolito, o instrumentos musicales de madera hechos para niñas y niños, son algunas de las opciones para regalar este Día del Niño y al mismo tiempo preservar las tradiciones mexicanas y ayudar a la reactivación económicas de pequeños comerciantes en Tuxtla Gutiérrez.

En México existe una antigua y valiosa tradición juguetera en la que abundan los objetos realizados con madera y decorados con vivos y atractivos colores; sin embargo, con el paso del tiempo y la llegada de nuevos juguetes o el uso de equipos electrónicos, estos juguetes tradicionales ya no se utilizan.

“Es una tradición que no debemos dejar de existir, es la raíz de los mexicanos, de todos los niños, seguir inculcando a los niños los juguetes tradicionales cosas que puedan imaginar las cosas no como los juegos electrónicos ya no les dejan nada a la imaginación”, dijo Ismael Martínez, vendedor en Andador San Roque.

Y es que, se ha vuelto poco común ver a un niño o niña divirtiéndose con un trompo, unas canicas o un balero, debido a que los juguetes tradicionales mexicanos fueron sustituidos por unos más modernos como los videojuegos, sin embargo, la importancia de rescatar estas costumbres, va más allá de tener presente las tradiciones, también se promueve la curiosidad, creatividad y favorece la socialización.

Además de que la compra de estos artículos que se ofrecen en el andador San Roque, ubicado en el centro de la capital, ayuda a la reactivación económica de pequeños locatarios, quienes han sufrido bajas ventas desde antes de iniciar la pandemia, pero que en el último año se ha agravado aún más.

“Aquí seguimos dando la lucha con las ventas que tenemos como la artesanía, invitar a todos que nos vengan a visitar ahora que será el día de niño”, refirió Ismael Martínez.