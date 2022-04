Bloquean en Tuxtla

· Exigen un maestro de sexto grado para la Escuela Primaria Unesco

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Padres de familia del turno vespertino de la escuela primaria Unesco se manifestaron ante la poca atención de la Secretaría de Educación en Chiapas, a diversas carencias, por lo que realizaron un bloqueo en el Boulevard Ángel Albino Corzo para ser escuchados.

Ante esto, Juan Luis Montesinos Pérez, representante de la mesa directiva de esta instancia educativa, señaló que la exigencia es que regresen a uno de los docentes que se les quitó, ya que se cambió de turno a dicho docente para ocupar a una maestra que se jubiló.

Esto ha generado afectaciones pues el grupo que atendía que era de sexto grado no está teniendo clases porque no hay quien lo atienda.

Señaló que desde un inicio el maestro Octavio iba a sustituir temporalmente a una maestra que se estaba jubilando de forma provisional, sin embargo, ya no lo regresaron, lo que ha ocasionado que los niños ahora no tengan clases.

“Lo que nosotros queremos es que el maestro sea regresado al turno vespertino, en caso de que no se pueda es que pongan a otro maestro, ya que la intención es que no se tenga a los alumnos sin clases, ya que por la pandemia se han visto perjudicados y ahora que pueden regresar a clases no pueden por esta situación”, dijeron.

Mencionaron que son un aproximado de 20 niños que no han podido regresar a clases, lo que perjudica de forma importante su desarrollo educativo, por lo que optaron por realizar este bloqueo ante la falta de atención.