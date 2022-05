“Cancelan” fiesta en San Cristóbal

Félix Camas/Janet Hernández / San Cristóbal de Las Casas

Pese a que los bares y cantinas de la ciudad se encuentran a “reventar”, la Policía Municipal de esta ciudad, presumió en un comunicado de prensa la disolución de una fiesta clandestina que se realizó este fin de semana en la Calzada El Santuario, donde se encontraban más de cien personas.

El comunicado dice que eso fue resultado del Operativo Centinela y de acuerdo al reporte policial, se recibió llamado de emergencia a través del 911, debido a que se había llevado a cabo una riña entre varias personas, por lo que se movilizaron unidades para verificar lo que ocurría, percatándose que en el lugar se encontraban paramédicos de la Cruz Roja atendiendo a dos individuos, quienes no ameritaron hospitalización, únicamente curaciones por lesiones leves.

Al momento de realizar el protocolo de inspección, los elementos localizaron en el interior de un salón a más de cien personas, las cuales, por incumplir las medidas sanitarias establecidas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, fueron desalojadas de inmediato, apercibiéndolas de no volver a participar en este tipo de actos masivos que ponen en riesgo de contagios por COVID-19 a otras personas.

Tras cerciorarse de que se retiró la totalidad de las personas que participaron en dicha fiesta, la Dirección de Policía Municipal elaboró la noticia criminal correspondiente ante el ministerio público de la Fiscalía de Distrito Altos, para que sea esta representación social quien determine lo conducente.

Finalmente, la Dirección de Policía Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía sancristobalense a ser prudentes, a mantener la guardia en alto y no propiciar reuniones familiares o aglomeraciones de personas, ya que, si bien la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico verde, no quiere decir que no haya riesgo de contagios.