Celebrarán la Navidad con medidas sanitarias

Un sondeo realizado por el Diario de Chiapas da cuenta de que varios tuxtlecos se reunirán en casa para esta Noche Buena pese a que la pandemia del COVID-19 continúa; estar con la familia es la finalidad para esta festividad

Edén Gómez Bernal/Diario de Chiapas

Por segundo año consecutivo, la pandemia del COVID-19 nos obligará a replantear los planes en esta temporada decembrina con la llegada de las reuniones familiares no solo en esta Noche Buena, también en las posadas y los festejos de fin de año.

Aunque el ómicron ha entrado con fuerza en los últimos días para poner de nuevo la pandemia en la parte principal de nuestra vida, nos dimos a la tarea de buscar la opinión de la sociedad para saber cómo se organizan las festividades y la convivencia con la familia y amigos.

Muchos están optando por reunirse de manera presencial, mientras otros buscan seguir con los protocolos que aún recomienda la Organización mundial de la Salud, como mantener la sana distancia y evitar reuniones.

Pero la mayoría de los chiapanecos refirieron que aprovecharán que muchos ya están vacunados contra el COVID-19, que los números de hospitalizados y fallecimientos disminuyeron para cenar en familia.

Serán pavo, romeritos, pollo o incluso unos taquitos, lo que servirá en las casas esta Noche Buena.

Cabe destacar que, durante la semana, en el centro de la capital de Chiapas ha perdurado el caos por las aglomeraciones de personas realizando compras para estas reuniones.

Esto a pesar de que las dependencias de Salud han previsto la cuarta ola de este virus que aún mantiene paralizado al mundo.

Lisandro Nucamendi

“Estaremos con la familia, ya que en otros años no se había podido. Este año vamos a estar con la familia orgullosamente, ya que hace dos años no nos pudimos juntar, pero esta vez sí nos vamos a juntar como familia de todo corazón”.

Mariano Pérez

“Es una situación difícil por la pandemia, pero buscaremos estar con la familia, nosotros somos cinco y nos juntaremos con otros integrantes, como primos, tíos entre otros. Lo que queremos es estar en familia, queremos alcanzarlo en este año por lo difícil que se ha venido haciendo por el tema de la enfermedad esta”.

Don Rodolfo

“Planeamos estar junto con la familia, y como todo mundo, pobre mente el trabajo está difícil, ahorita hay algunos clientes, pero la chamba esta feo. Gracias a Dios nos estamos cuidando con los pulmones, le recomiendo a la gente que se cuide: no den besitos, no se metan en las cantinas. Vamos a comer humildemente porque ya no da para más”.

Yuridia García

“Estaremos todos. Sabemos que hay problemas aún con la pandemia, pero esperamos en Dios que en esta fecha podamos estar juntos y que se logre lo que en años anteriores no se pudo hacer, respetando el protocolo de salud para evitar riesgos”.

Daysi Guillén

“Nos reuniremos con mucho amor y fervor, en cas solo somos dos, y sobre todo mantener la prudencia, a que la gente no se deje de cuidar aun cuando relativamente estamos superando esta situación: de cena creo que habrá un pavito”.