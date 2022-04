Chanal y Tenejapa ponen el ejemplo

M de R / Diario de Chiapas

Durante asamblea en Tenejapa, en la que estuvo presente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, y el nuevo presidente municipal Alonso Jiménez Guzmán, miembros del cabildo y autoridades de diversas comunidades accedieron a aplicarse el biológico contra la COVID-19 para demostrar que en Los Altos de Chiapas la gente sí se quiere vacunar.

En la asamblea también estuvieron presentes el síndico Alonso Girón López; el representante del Distrito II de la Brigada Correcaminos en Chiapas, Javier López Méndez; el jefe del Distrito de Salud Altos, Cristóbal Solís Molina y la supervisora médica de la región Altos del IMSS Chiapas, Marlene Ichimura Gómez.

En su intervención, el director general del Seguro Social pidió no tener miedo a la vacuna contra la COVID-19, e insistió a las nuevas autoridades en que su liderazgo es clave para que el personal médico acceda a las comunidades a informar y aclarar las dudas que hubiera en torno a la vacunación.

“Les pedimos que nos apoyen para que la población acuda a vacunarse, es momento de ser un gran equipo entre todas y todos, para que convenzamos a aquellos que aún no se han vacunado, pues la vacunación es una acción que salva vidas, una acción que se va a recordar para siempre. Tenejapa tiene 4% de cobertura pero estamos a tiempo de juntarnos, escucharnos, conocernos, comprometernos y cambiar esta realidad”, dijo.

Felicitó y deseó éxito al nuevo presidente municipal, Alonso Jiménez, y a su equipo de trabajo, así como a las autoridades tradicionales que con sus consejos son piezas fundamentales en la toma de decisiones.

La única arma contra la pandemia

Durante su gira de trabajo en el municipio de Chanal, el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, acudió a una asamblea junto al presidente municipal, Roberto Pérez, donde aseguró que la vacuna contra la COVID-19 es la única arma para acabar con la pandemia, y que se hace un enorme esfuerzo por parte del gobierno para adquirirlas de los mejores laboratorios de todo el mundo.

Subrayó que la vacuna es la respuesta para salvar vidas, “la llave de salida de esta terrible pandemia por coronavirus, que la vacuna es la que va a traer paz y tranquilidad a los hogares, a las casas, a las familias y a todos los municipios, y que la vacuna es realmente esa vida nueva que estamos buscando todas y todos”.

Expresó que la pandemia de COVID-19 ha afectado a la nación y a todo el mundo, pero se han sumado esfuerzos en los tres niveles de gobierno para evitar más contagios entre la población.

El director general del Seguro Social hizo un llamado a las autoridades y líderes de comunidades para que la “buena información” llegue a las mujeres y hombres de la entidad.

“La desinformación es de mentirosos y peor aún es de miedosos, es de cobardes por una razón, aquí nosotros venimos y damos la cara y decimos la vacuna es segura y les decimos: al que se vacune no le va a pasar nada, al contrario va a estar protegido”, sostuvo.

Explicó que las dosis contra COVID-19 no matan, enferman o hacen que las mujeres ya no pueden dar hijos, ya que es completamente falso que se busque dañar a la población, sino todo lo contrario”.

Por ello, ofreció a los pobladores que personal de salud se acerque a las comunidades, hacer asambleas y reuniones para explicar por qué las vacunas son seguras, no generan enfermedades, cómo protegen contra el virus del SARS-CoV-2 y sobre todo a las personas con enfermedades crónico degenerativas y adultos mayores.

Zoé Robledo indicó que actualmente los hospitalizados que hay en todo el país son las personas que no se habían vacunado, casi no hay un hospitalizado que no haya tenido vacunación previa, “el que se vacunó hoy puede llegar a contagiarse pero la enfermedad no da tan fuerte”.

Recordó que en junio de 2020 se desarrolló la primera ola, la cual causó muchos contagios debido a que no se conocía bien la enfermedad; en tanto la segunda ola que inició en diciembre del año pasado y enero de 2021, hubo mucha gente hospitalizada y a pesar de los esfuerzos del personal de salud de todas las instituciones, llegaron momentos críticos.

Comentó que la tercera ola ha sido diferente, ya que se han registrado más contagios pero menos personas han fallecidos debido a la vacuna contra el virus del SARS-CoV-2.

Subrayó que existe el compromiso del gobierno por traer las dosis de fármacos contra esta enfermedad, y aseguró que se han puesto “cerca de donde está la gente, con personal que toda su vida se ha dedicado a este proceso de vacunación”.

Manifestó frente a autoridades municipales, agentes, promotores y patronatos de la región que es una gran oportunidad para unir esfuerzos y avanzar en el Plan de Vacunación contra COVID-19, ya que “solamente el 8 por ciento de los mayores de 18 años de Chanal se han vacunado”.

En ese sentido, refirió que es necesario inmunizar al 92 por ciento de los pobladores de este municipio ya que están desprotegidos contra el coronavirus, sumado con la entrada con la temporada invernal que trae consigo enfermedades como la influenza estacional lo cual podría enfermar a la gente y llevarla hasta los hospitales.

Sostuvo que ya se piensa en superar esta etapa de pandemia y empezar con los proyectos en materia de salud, como mejorar las Unidades Médicas Rurales del Seguro Social en Frontera Mexiquito, pero para ello se requiere promover la vacunación.

Finalmente, Zoé Robledo agregó que se llevó una Unidad Médica Móvil del Seguro Social no solamente para la vacunación contra la COVID-19, también para que ofrezca consulta sobre otros padecimientos, a fin de que “ya salgamos de la pandemia” para todos los proyectos que se tienen para que el desarrollo de Chanal sea realidad.