Chiapas registra más de 14 mil nuevos empleos, pese a la pandemia de COVID-19

M de R/Diario de Chiapas

En el marco de la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que, en la Segunda Feria del Empleo realizada en Tuxtla Gutiérrez, se dio a conocer que, pese a la contingencia por el COVID-19, las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) demuestran que, a la fecha, Chiapas registra un acumulado de más de 14 mil nuevos empleos formales, en comparación con 2019.

“A pesar de la pandemia no nos quedamos de brazos cruzados y, al día de hoy, se ha superado el empleo comparado con el mejor año. Esto quiere decir que cuando las y los chiapanecos estamos unidos, vamos para adelante y no hay desafío por más grande que sea que juntos no podamos vencer con éxito”, expresó.

En este sentido, insistió en el llamado respetuoso al pueblo de Chiapas a no bajar la guardia ante el COVID-19 y acudir a los centros de vacunación o recibir a las brigadas que recorren las casas y los negocios, para aplicarse el biológico, y reforzar las medidas preventivas, especialmente en esta temporada de invierno y fin de año, en la que aumenta la movilidad, los festejos y las reuniones familiares.

Al resaltar que las inversiones y gestiones del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, han permitido que Chiapas cuente con suficientes vacunas contra el COVID-19, pidió a la población aprovechar esta oportunidad de proteger la salud contra el virus, ya que se ha comprobado que en la tercera ola de contagios la vacuna fue fundamental para reducir riesgos y salvar vidas.

“Exhortamos de manera cariñosa y afectuosa a todas y todos a que se vacunen contra el COVID-19; asistan a los módulos o reciban a las trabajadoras y los trabajadores de la salud que todos los días visitan casa por casa y los negocios para recibir este medicamento que se aplica de manera universal, gratuita y sin condiciones. En nuestras manos está cuidar lo más preciado que tenemos, que es la vida”, apuntó.