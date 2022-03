Clases hasta que vacunación sea completa: CNTE

A. Marroquín/Diario de Chiapas

José Luis Escobar Pérez, vocero de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dio a conocer que hasta que existan condiciones de infraestructura óptimas en las escuelas públicas de Chiapas y hasta que maestros, alumnos y padres de familia estén vacunados, las clases presenciales en la entidad no serán una realidad.

“El mismo gobierno reconoce que casi el 50 por ciento de las escuelas no tiene agua potable, ya no digamos agua entubada, regresar a clases en medio de esta pandemia… es una irresponsabilidad si no se atienden las condiciones necesarias de infraestructura y sanidad para hacerlo”, puntualizó.

Al pasar la entidad a semáforo epidemiológico verde, abre la posibilidad de retornar a clases presenciales, siempre y cuando autoridades de salud, docentes, padres y madres de familia y los mismos alumnos, acuerden que esto pueda realizarse.

“Nos oponemos siempre y cuando nos superen las condiciones deplorables de infraestructura y sanidad con las que cuentan las escuelas, una vez operado eso y una vez vacunado la autoridad no sólo maestros, padres de familia, adolescentes y niños, aunque no sea comprobado, nosotros estaríamos obligados a regresar”, aclaró.

De esta forma, señaló que las escuelas que sí han decidido retornar a clases fue por la urgencia de las autoridades de educación, para que, a partir del presente ciclo escolar, diera a conocer que instituciones educativas retornaban a clases en aulas, sin embargo, la mayoría de las escuelas aún permanecen con la modalidad “Aprenden en Casa”.

Cabe mencionar que de las más de 30 mil vacunas que este lunes 15 de febrero, comenzaron a aplicarse, ninguna está dirigida a maestros y maestras.