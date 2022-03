Comicios reñidos en Chiapas

Jeny Pascacio/ Marco Alvarado/ Ainer González/ Diario de Chiapas

Ni la lluvia ni los conflictos sociales detuvieron a la ciudadanía que desde minutos antes de las 8:00 horas del domingo, hizo fila afuera de las casillas en distintos puntos de Tuxtla Gutiérrez para participar en la llamada fiesta cívica.

Las inclemencias del clima provocaron que en algunas zonas se retrasara la instalación de las casillas. En la entrada de cada sección se instalaron filtros sanitarios y en todo momento evitaron el contacto directo con los votantes.

En algunos casos, los funcionarios no lograron implementar la sana distancia, debido a la cantidad de personas que se resguardaron de la llovizna que se mantuvo por al menos dos horas en la capital del estado.

Tras la lluvia, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá e Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, arribaron a la Plaza Central para exigir la libertad sin condiciones de los 95 normalistas acusados de diferentes delitos y detenidos en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo.

Avisaron que continuarán las movilizaciones en los siguientes días e invitaron a la sociedad a razonar el voto. “Seguiremos alzando la voz”.

Los estudiantes de Ayotzinapa, advirtieron que se quedarán en Chiapas hasta que liberen a los procesados sin ninguna condición. En el mitin participaron representantes de los desplazados del ejido Puebla, Chenalhó, y familiares de los normalistas.

SIN LEY

En la zona norte oriente de la ciudad, los pobladores de la colonia Emiliano Zapata mejor conocida como “La Zapata”, cerraron el portón de acceso y evitaron la votación de varios vecinos de la zona.

Al solicitar a los vigilantes ingresar para documentar las votaciones, varios hombres portando palos dijeron que las órdenes venían de los líderes – “no hay paso”- para personas ajenas al movimiento social que representan.

Por medio de llamadas se comunicaron con una persona que negó la entrada a los medios de comunicación, aunque en ningún momento señalaron que se tratara del presidente o funcionario de casilla.

Distintas incidencias, algunas sin confirmar por los órganos electorales. En la sección 1705 ubicada en Terán, los votantes comenzaron a ingresar pasadas las 11:00 horas. El presidente de casilla y un funcionario no se presentaron, lo que generó un retraso que afectó incluso el cierre de la votación.

La demora por la lluvia y otros incidentes causaron el retraso en varias secciones, incluso en municipios aledaños a la capital. Los ciudadanos se dijeron tranquilos y decididos a hacer valer su derecho al voto. En las filas, se observaron a muchos jóvenes, incluso familias completas portando cubreboca, “decidimos venir temprano para cuidarnos del COVID-19, pero vemos que muchos pensaron igual y hay bastante gente”.

Los candidatos también esperaron en la fila, algunos por más de una hora. El gobernador votó discretamente en una universidad al poniente de Tuxtla.

La seguridad en estos comicios estuvo a cargo de 7 mil elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana distribuidos en todo el estado, además de policías y Tránsito Municipal; con especial resguardo de los edificios de los órganos electorales y el traslado de la paquetería electoral a los mismos.

ELECCIONES DESAFIANTES

En su mensaje con motivo de la instalación del Consejo Local, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, Arturo de León Loredo, reconoció que la elección de este domingo fue un desafío.

“Llegamos a la Jornada Electoral con muchos días de actividad; ha sido una actividad intensa en la que han participado personal de las 13 juntas distritales, 13 consejos distritales, en los que hay representación de 10 partidos políticos nacionales, el personal de 48 Módulos de Atención Ciudadana, mil 675 Capacitadores Asistentes Electorales, 288 Supervisores Electorales. Además de todo el personal administrativo y temporal que se incorpora con motivo de este proceso electoral”.

Despliegue operativo que hizo posible ofrecer la posibilidad de voto a tres millones 870 mil 216 chiapanecos, con derecho a elegir la representación política de su preferencia.

Además, como resultado del trabajo de este instituto en la entidad, se aprobaron seis mil 654 casillas.

No obstante, la jornada no estuvo exenta de incidentes: 214 casillas no fueron instaladas por acuerdo de comunidades o decisiones de liderazgo o porque personas o grupos deciden resolver sus diferencias por la vía de la violencia se impidió la instalación de las casillas en los municipios de Tila, 12 casillas; Pantelhó, una casilla; Ixhuatán, cuatro casillas; Venustiano Carranza,

80 casillas; Oxchuc, 70 casillas; Honduras de la Sierra, 16 casillas; Siltepec, 31 casillas.

Al respecto, lamentó que en Chiapas aún haya quienes apuestan por la negación de los derechos, como el de la libre decisión, “quien encuentra justificación para la violencia, sin hacer uso de las instituciones y las leyes, podrá ambicionar al poder, lo podrá tener, pero no podrá decirse político, no podrá decirse demócrata”.

Ayer domingo la entidad vivió la elección más grande de su historia. Los chiapanecos y chiapanecas tuvieron la posibilidad de elegir a 12 mil 666 candidatas y candidatos, entre propietarios y suplentes, registrados por 14 partidos políticos, dos coaliciones y diez candidaturas independientes buscando el respaldo popular. Y todo ello en el contexto de la mayor amenaza y tragedia sanitaria que hayamos vivido.

VOTARON PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA

Por primera vez en la historia del país, personas en prisión preventiva ejercieron su derecho al voto.

Este seis de junio se realizó el escrutinio y cómputo de los votos que se recibieron del 17 al 19 de mayo en cinco centros de reinserción social del país, ubicados en Sonora, Guanajuato, Morelos Michoacán y Chiapas.

En Chiapas se contó la votación de 99 personas que enfrentan un proceso penal en el penal de Villa Comatitlán; explicó Arturo de León Loredo, consejero presidente del INE en el estado.

Este ejercicio es resultado de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obliga al Estado Mexicano a garantizar el derecho al sufragio a las personas que no tienen una sentencia condenatoria, pero que están privadas de su libertad.

Luego de la votación, sus boletas fueron resguardadas y posteriormente computarizadas, para que pudieran ser contabilizadas para la elección de diputados federales.

300 INCIDENCIAS EN JORNADA ELECTORAL

Falta de secrecía, ausencia de funcionarios electorales, cambio de ubicación de casillas, acarreo de gente, compra de votos, robo y quema de urnas y boletas electorales, fueron los incidentes reportados durante la jornada electoral de este domingo 6 de junio en el estado de Chiapas.

Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), indicó que de las 8:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde de este 6 de junio se reportaron 300 incidencias, de las cuales -las más graves- resultaron vandalizadas urnas y material electoral en ocho municipios, donde se lograron corregir en 169 de éstas.

Sin embargo, precisó que dentro de las 131 incidencias que no se pudieron revertir, se encuentra principalmente la vandalización de 18 urnas en El Parral de las cuales fueron quemadas 15, además de cuatro urnas arrebatadas en Pueblo Nuevo, tres urnas robadas en Ixtapa y una urna hurtada en Huehuetán.

Además de ello, el consejero electoral comentó que hubo disturbios en Chicoasén, Santiago El Pinar, Villaflores, Bochil, Ostuacán, Reforma y Tonalá.

Estos incidentes, precisó, fueron reportados a la autoridad electoral, donde se denunció ausencia de funcionarios electorales, cambio de ubicación de casillas, compra de votos, acarreo de gente, violencia, coacción y compra de votos.

A esto, puntualizó que la pandemia por COVID-19 complicó la participación de los funcionarios electorales, donde el 16 por ciento de las casillas electorales reportaron ausencia de éstos, pero que fueron reemplazados por ciudadanos que se encontraban en las mismas casillas.

“Las incidencias, no quiere decir actos de violencia, por ejemplo, cambio de ubicación de las casillas por causas justificadas”, apuntó.

Chacón Rojas destacó que fuera de lo ocurrido en El Parral, donde se cancelaron las elecciones, las más de 6 mil 400 casillas instaladas por la geografía chiapaneca no registraron más que retrasos, falta de funcionarios y cambio de sedes.

PREP

En cuanto a los sufragios emitidos por la ciudadanía, comunicó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) empezó a capturar actas desde las 20:00 horas, por lo que insistió a tener paciencia para concluir el conteo de la votación.

Por lo anterior, destacó que el PREP es inquebrantable ya que ha sido puesto a prueba en tres ocasiones, “no hay posibilidad de que se caiga”.

Además, reiteró que el programa no es una estimación de resultados, sino, refleja el conteo de las actas que van llegando al momento a los distritos electorales.

“Las elecciones no han terminado, lo que está concluyendo es el conteo”, dijo.

Chacón Rojas recordó que, en los municipios de Venustiano Carranza, Siltepec, Honduras de la Sierra y Oxchuc no se llevó a cabo la instalación de casillas electorales por no existir condiciones para el desarrollo de la jornada electoral ordinaria de 2021.

COALICIÓN PRI-PAN-PRD RECUPERA ESPACIOS IMPORTANTES

La coalición que integran los partidos PRI-PAN-PRD al cierre del proceso electoral está dando la pelea en muchos municipios, como en el caso de Tuxtla Gutiérrez, se muestra un empate técnico y en otros ayuntamientos, una ventaja irreversible.

En rueda de prensa, encabezada por los dirigentes Rubén Antonio Zuarth Esquinca del PRI, Carlos Palomeque Archila, del PAN y José Antonio Vázquez, del PRD, manifestaron que una de las mayores incidencias en el inicio del proceso fue la cancelación del proceso electoral en el municipio de Siltepec, donde se prevía el triunfo de la coalición y que se tuvo que suspender por los intereses de particulares y minoritarios.

El dirigente del PAN, agradeció a la población pese al fallo que se presentó en muchas de las casillas, principalmente de la capital donde su instalación de prolongó por más de cuatro horas, la no asistencia de los funcionarios electorales, aunque se manifiesta que existió más del 80 por ciento de la instalación de las mismas.

Se canceló la elección en siete municipios durante esta jornada electoral, continúa el proceso de conteo en muchos municipios, iniciar con los diputados federales, locales y dejar por último a las presidencias alenta el proceso.

En muchos municipios el triunfo de la coalición en inminente. En el caso de Tuxtla, Gutiérrez, no se debe tomar a la ligera “los datos que nosotros tenemos nos permite decir que estamos en un empate técnico, no se dará un festejo hasta no tener el triunfo de manera concreta”.

Debemos ser cautelosos en el conteo, porque en el tema distrital son muchas combinaciones que pueda generar votos nulos, esperan tener el mayor número de actas para tener concreto el triunfo en Tuxtla de Willy Ochoa.

Asimismo, se espera este lunes tener los datos concretos de los municipios que se ganaron como coalición.

El PRI recuperará San Juan Chamula, Comitán, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla se mantiene el empate, se contará hasta el último voto, se llevará hasta el final este proceso para refrendar el triunfo, señaló Rubén Zuarth.

Se respetarán los triunfos, donde existen inconsistencias se llegará hasta la última instancia, finalizó.